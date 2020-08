fot. Odua Images / Shutterstock

Najlepsze konta oszczędnościowe przyniosą zarobek od ok. 1,40 do 2,50 proc. rocznie. Jak wynika z analizy Bankier.pl, aby cieszyć się taką stawką, trzeba będzie zdecydować się na konto osobiste w pakiecie.

Konta oszczędnościowe z najwyższymi stawkami prezentujemy w dwóch ujęciach. Pierwsze zestawienie składa się z najkorzystniejszych ofert z dodatkowymi warunkami, drugie to propozycje banków dla osób, które chcą uniknąć dodatkowych przeszkód. Kwota wyjściowa to tradycyjnie 10 000 zł. Jeśli instytucja posiada w ofercie kilka kont oszczędnościowych o podobnych parametrach, do danego zestawienia włączyliśmy rachunek z najwyższą stawką.

Najlepsze konta oszczędnościowe z dodatkowymi warunkami

Najlepsze konta oszczędnościowe z dodatkowymi warunkami dla kwoty 10 000 zł Lp. Bank Konto Oproc. Zysk po miesiącu Warunki 1. Credit Agricole Rachunek Oszczędzam „Na start” 2,50%* 17,14 zł* Oferta dla nowych klientów zakładających ROR, obowiązuje przez 3 miesiące od otwarcia ROR-u, do 20 000 zł mBank Moje cele 2,50% 17,14 zł Oferta w promocji "Moje cele z oprocentowaniem 2,5%". Oferta skierowana do posiadaczy konta osobistego, którzy na kontach oszczędnościowych i lokatach posiadali mniej niż 1000 zł. Wymagane zaakceptowanie zapisów regulaminu. Wyższa stawka obowiązuje, gdy suma wpływów w bieżącym miesiącu jest wyższa o co najmniej 100 zł od sumy obciążeń. Oprocentowanie premiowe obowiązuje przez 4 miesiące, do 20 000 zł 2. BOŚ Bank EKOkonto oszczędnościowe 500+ 2,20% 15,09 zł Oferta dla klientów posiadających ROR, którzy w danym miesiącu zasilą go przelewem z tytułu 500 plus z urzędu uprawnionego ww. świadczenia oraz dokonają transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę min. 300 zł, wymagane jest przystąpienie do promocji oraz wyrażenie zgód marketingowych, do 50 000 zł 3. Getin Noble Bank Konto oszczędnościowe „Bonus za aktywność” 2,00% 13,72 zł Oferta dla nowych klientów zakładających ROR. Wymagane zasilanie konta wpływami wynagrodzenia na kwotę min. 1500 zł/m-c. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych na kontakt ze strony banku. Wyższa stawka obowiązuje przez 12 miesięcy, do 10 000 zł Bank Pekao Konto oszczędnościowe 2,00% 13,72 zł Oferta dla nowych klientów zakładających wskazany w regulaminie ROR lub posiadaczy ROR, którzy we wskazanym terminie utrzymywali na kontach osobistych saldo miesięczne niższe niż 50 zł, w okresie promocji, obowiązuje przez 120 dni, do 20 000 zł 4. Nest Bank Nest Oszczędności 1,50% 10,28 zł Oferta dla nowych klientów zakładających ROR, obowiązuje do końca miesiąca, w którym utworzono rachunek i przez kolejne, pełne dwa miesiące, do 50 000 zł 5. ING Bank Śląski Smart Saver 1,37%** 9,42 zł Oferta dla klientów posiadających ROR *Podana kwota odpowiada zyskowi przypadającemu za miesiąc utrzymania kapitału w wysokości 10 000 zł, przy czym bank standardowo dopisuje odsetki do rachunku co kwartał, także jeśli klient wcześniej wycofa całość lub część środków. **Oprocentowanie 2,50% do 5000 zł, 0,25% dla nadwyżki. Sprawdź pozostałe konta oszczędnościowe w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 11.08.2020 r.

Czołówka najlepszych, czyli najwyżej oprocentowanych kont oszczędnościowych, na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami pozostaje taka sama jak przed miesiącem. Oznacza to, że pierwsze miejsce okupują dwa rachunki oprocentowane na 2,50 proc. w skali roku – Rachunek oszczędnościowy „Na Start” od Credit Agricole oraz "Moje cele" proponowane przez mBank.

Oferta Credit Agricole to Rachunek oszczędnościowy w ramach promocji dla nowych klientów „Na start”. Dodatkowym wymogiem stawianym przez bank jest założenie konta osobistego. Ze względu na kapitalizację kwartalną odsetki zostaną dopisane do rachunku po 3 miesiącach. Kwota maksymalna, która zostanie objęta stawką w wysokości 2,50 proc. w skali roku, wynosi 20 000 zł. Oprocentowanie zostanie nadane na 3 miesiące.

Drugim liderem w tabeli jest konto oszczędnościowe "Moje cele" od mBanku. To także oferta dostępna wyłącznie w promocji dla spełniających trzy podstawowe kryteria: posiadanie konta osobistego, nieutrzymywanie większych oszczędności w mBanku do tej pory oraz zapewnienie wpływów większych na Moje cele o co najmniej 100 zł od przelewów wychodzących co miesiąc. Lepsza stawka dotyczy do 20 000 zł i obowiązuje przez 4 miesiące.

Miejsce drugie przypadło BOŚ Bankowi, który na EKOkoncie oszczędnościowym 500+ daje 2,20 proc. w skali roku. Na liście warunków jest zapewnianie wpływów świadczenia „Rodzina 500 Plus” na posiadane konto osobiste, wykonywanie płatności kartą na min. 300 zł miesięcznie oraz wyrażenie odpowiednich zgód marketingowych. Stawka jest przyznawana na czas nieokreślony, dotyczy oszczędności do 50 000 zł.

Na trzeciej pozycji melduje się kolejny duet – Konto oszczędnościowe „Bonus za aktywność” Getin Noble Banku oraz Konto oszczędnościowe w Banku Pekao. W obu przypadkach można zarobić 2 proc. rocznie pod warunkiem przystąpienia do promocji.

Oferta Getin Noble Banku jest zarezerwowana dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste, wyrażą zgody marketingowe i będą zasilać ROR wpływami na kwotę min. 1500 zł miesięcznie. 10 000 zł to górna granica wyznaczona przez bank. Wyższe odsetki będą się naliczały przez 12 miesięcy.

2,00 proc. w skali roku to także propozycja Banku Pekao. Nowi klienci oraz osoby, które nie korzystały aktywnie ze swoich rachunków w Banku Pekao, to grupa osób, która może zyskać na tej promocji. Wymagane jest posiadanie konta osobistego. Oferta obowiązuje przez 120 dni i obejmuje do 20 000 zł.

Najlepsze konta oszczędnościowe bez dodatkowych warunków

Najlepsze konta oszczędnościowe bez dodatkowych warunków dla kwoty 10 000 zł Lp. Bank Konto Oproc. Zysk po miesiącu 1. BFF Banking Group Rachunek depozytowy 1,00% 6,86 zł BOŚ Bank EKOkonto oszczędnościowe Standard 1,00% 6,86 zł 2. Toyota Bank Indeksowane Konto Oszczędnościowe 0,51% 3,49 zł 3. Alior Bank Konto oszczędnościowe 0,30% 2,05 zł Bank BPS Konto Zasobne 0,30% 2,05 zł Getin Noble Bank Konto oszczędnościowe Premium 0,30% 2,05 zł Santander Bank Polska Konto oszczędnościowe Select 0,30% 2,05 zł 4. ING Bank Śląski Otwarte Konto Oszczędnościowe 0,25% 1,71 zł 5. PKO Bank Polski Konto oszczędnościowe PLUS 0,20% 1,36 zł Sprawdź pozostałe konta oszczędnościowe w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 11.08.2020 r.

Na mniejsze zyski mogą liczyć poszukujący konta oszczędnościowego zakładanego „solo” – bez dodatkowych produktów i bez konieczności spełnienia żadnych wymogów. Zdecydowani na tego typu rozwiązanie zarobią maks. 1 proc. rocznie. Po taką ofertę muszą „udać się” do BFF Banking Group, który w swojej ofercie ma Rachunek depozytowy. Środki w BFF Banking Group są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów.

Miejsce drugie w tabeli zachowuje Indeksowane Konto Oszczędnościowe od Toyota Banku ze stawką 0,51 proc. w skali roku. Bank pobiera za jego prowadzenie opłatę miesięczną (30 zł), jednak można jej uniknąć, jeśli w danym miesiącu nie wypłaci się z konta żadnych śodków.

Na trzeciej pozycji uplasowały się aż cztery rachunki – Konto oszczędnościowe (Alior Bank), Konto Zasobne (Bank BPS), Konto oszczędnościowe Premium (Getin Noble Bank) oraz Konto oszczędnościowe Select (Santander Bank Polska). Oprocentowanie na wspomnianych rachunkach wynosi 0,30 proc. rocznie.

Najlepsze konta oszczędnościowe – sytuacja na rynku

Po raz pierwszy od kilku miesięcy czołówka pierwszej tabeli gromadzącej konta osobiste z dodatkowymi warunkami, utrzymała swoje stawki i tym samym pozycje w tabeli. Taka sytuacja miała ostatnio miejsce w marcu br., zanim Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe NBP.

Obniżki są jednak obecne w tabeli z najlepszymi ofertami bez tak zwanych haczyków. Konto oszczędnościowe Select (Santander Bank Polska) oferuje obecnie 0,30 proc. w skali roku, a nie 0,50 proc. rocznie jak przed miesiącem, natomiast Elastyczne Konto Oszczędnościowe (Getin Noble Bank) da zarobić nie 0,30, a 0,15 proc. w skali roku. W tabeli zastąpiło je Konto oszczędnościowe Premium.

Getin Noble Bank przedłużył promocję Konta oszczędnościowego „Bonus za aktywność”, jednak z niewielką zmianą. Nowi klienci będą musieli zapewnić nieco wyższy wpływ miesięczny na konto niż osoby, które wcześniej zainteresowały się tą promocją.