Wielka Brytania dołączyła do gospodarek, które w II kw. 2020 r. zanotowały rekordowy spadek PKB. Ekonomiści i inwestorzy byli na to przygotowani, ponieważ kraj raportuje także comiesięczne dane.

W drugim kwartale 2020 r. dynamika PKB Wielkiej Brytanii wyniosła -20,4 proc. w ujęciu kwartalnym i -21,7 proc. w ujęciu rocznym – poinformował brytyjski urząd statystyczny ONS. Analitycy oczekiwali odpowiednio -20,9 proc. k/k oraz -22,5 proc. r/r. To drugi z rzędu kwartał ujemnej dynamiki na Wyspach, przez co można już ogłosić „techniczną” recesję w tym kraju.

- Koronawirusowa recesja przyniosła największy w historii spadek PKB. Gospodarka zaczęła przyspieszać w czerwcu, kiedy ruszyła produkcja przemysłowa i budownictwo. (…) Z naszych ostatnich analiz wynika, że brytyjska gospodarka skurczyła się względem lutego o 17,2 proc. - czytamy w komentarzu ONS.

Wielka Brytania to jeden z nielicznych krajów, które dane o PKB prezentują nie tylko co kwartał, lecz także co miesiąc. Dzięki temu już na początku czerwca wiedzieliśmy, że drugi kwartał przyniesie potężny, ok. 20-procentowy spadek PKB.

Z kolei w opublikowanych dziś danych za czerwiec widać, że znoszenie restrykcji dało wiatr w żagle brytyjskiej gospodarce. Czerwcowa dynamika PKB to 8,7 proc. wobec oczekiwanych 8 proc. i 2,4 proc. w maju.

Dla porównania marzec (-5,8 proc.) i kwiecień (-20 proc.) daleko w tyle zostawiły wcześniejsze największe miesięczne spadki. Numer trzy na liście zajmuje czerwiec 2002 r., kiedy złoty jubileusz królowej Elżbiety II połączony z dodatkowym dniem wolnym od pracy przyczynił się do spadku PKB o 2,2 proc. Podobnie było 10 lat później, kiedy w miesiącu diamentowego jubileuszu zanotowano dynamikę PKB rzędu -1,5 proc. Z kolei w kryzysowym wrześniu 2008 r. PKB spadł „tylko” o 1 proc.

Na wstępne dane o PKB Polski w II kwartale 2020 r. poczekać będziemy musieli do piątku 14 sierpnia. Tego samego dnia wstępne odczyty pojawią się również w Rumunii (08:00), Węgrzech (09:00), Słowacji (09:00), Holandii (09:30), Portugalii (10:30), zaś sytuację w całej UE podsumuje Eurostat (11:00).