Europejski przemysł podnosi się po koronakrachu

fot. POOL / FORUM

Czerwiec przyniósł kontynuację ozdrowienia w europejskim przemyśle. Niemniej jednak obroty w sektorze produkcyjnym pozostały wyraźnie poniżej poziomów sprzed wiosennych lockdownów.

Produkcja przemysłowa w Unii Europejskiej w czerwcu była o 9,1% wyższa niż w maju, kiedy to zwiększyła się o 11,6% mdm. Dwa miesiące dynamicznego wzrostu produkcji nastąpiły po wiosennym załamaniu. W marcu obroty fabryk w UE zmalały o 10,8% mdm, a w kwietniu aż o 18,2% mdm.

Indeks produkcji przemysłowej w krajach UE i strefy euro. / Eurostat.

W rezultacie w czerwcu wartość produkcji przemysłowej w krajach unijnych wciąż była o 11,6% niższa niż przed rokiem. Oznacza to, że aktywność w sektorze przemysłowym cofnęła się do poziomu sprzed dekady i do recesji z lat 2008-09.

Nie wszędzie jednak statystyki były równie katastrofalne. Generalnie najsłabiej wypadły kraje charakteryzujące się wysokim udziałem branży motoryzacyjnej. W Niemczech i Hiszpanii wartość produkcji była o 14,1% niższa niż przed rokiem, w Rumunii odnotowano spadek o 13,6% rdr, we Włoszech o 13,7% rdr, a we Francji i w Czechach po blisko 12%.

Jednym krajem, gdzie produkcja przemysłowa była wyższa niż w czerwcu 2019 roku, była Irlandia. Stosunkowo umiarkowany regres odnotowano na Łotwie (-0,3% rdr), w Chorwacji (-1,7%), na Malcie (-3,2%) oraz na Litwie (-4,1%) i w Polsce (-4,4%).

KK