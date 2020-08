Kropiwnicki (RPP): Inflacja może wynieść 4-5 proc. w 2020 roku

Łon: Polska ma prawo do nieco wyższej inflacji

Modyfikacja skali dopuszczalnego pasma odchyleń od celu inflacyjnego do 2 pkt. proc. z 1 pkt. proc., czyli do 0,5- 4,5 proc., nie byłaby błędem - napisał we wtorkowym artykule dla Radia Maryja członek RPP Eryk Łon. Jego zdaniem, w przypadku zagrożenia dla opłacalności polskiego eksportu NBP powinien dokonać interwencji walutowej.