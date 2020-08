Zieleń WIG20. Małe spółki wciąż w odwrocie

fot. Robert Gardziński / FORUM

Środa przyniosła kolejny dzień wzrostów WIG20 i kolejny dzień korekty na spółkach mniejszych. Tempa nabrały także spadki na rynku NewConnect.

Na środowym zamknięciu WIG20 wzrósł 0,44 proc. do 1855,86 pkt., WIG zwyżkował 0,13 proc. do 52 487,84 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,42 proc. do 3637,57 pkt., a sWIG80 spadł o 0,96 proc. do 14 623,77 pkt. Obroty na szerokim rynku wyniosły 904 mln zł.

Z jednej strony kolejną sesję wzrostów WIG20 należy zapisać na plus, z drugiej strony polski indeks blue chipów radził sobie wyraźnie gorzej niż DAX czy S&P500, gdzie wzrosty przekraczały 1 proc. Dodatkowo ponownie słabość pokazuje sWIG80. Indeks, który do tej pory był liderem wzrostów na GPW, w ostatnich dniach złapał wyraźną zadyszkę.

Na zakończenie sesji najsilniejszą spółką z WIG20 okazał się CCC, który poszedł w górę o 1,89 proc. Na drugiej pozycji znalazł się KGHM ze wzrostem notowań o 1,78 proc. Z kolei najbardziej straciły akcje JSW (-2,09 proc.) oraz PGE (-1,89 proc.).

Pod kreską znalazły się także akcje Tauronu (-1,87 proc.), który podał we wtorkowym komunikacie szacunkowe wyniki za II kwartał. EBITDA grupy wyniosła 1,45 mld zł, przychody 4,719 mld zł, a strata netto 479 mln zł. Rok wcześniej Tauron wypracował 996,2 mln zł EBITDA przy przychodach na poziomie 5,09 mld zł, a zysk netto sięgnął 142,2 mln zł. Wyniki zawierały szereg zdarzeń jednorazowych i nie są porównywalne z konsensusem PAP Biznes.

Po wynikach o 1,1 proc. zniżkował Lotos. Oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w II kwartale sięgnęła 52,1 mln zł wobec wcześniej szacowanych 45 mln zł. W całym półroczu oczyszczona EBITDA LIFO spadła o 48,9 proc. do 722,6 mln zł.

W indeksie średnich spółek duże wahania towarzyszyły akcjom Biomedu-Lublin. W pierwszych godzinach środowego handlu spółka straciła ok. 20 proc. wartości, aby w południe odrobić wszystkie straty i wyjść nad kreskę. Ostatecznie akcje Biomedu poszły w dół o 14,2 proc. Była to siódma sesja z rzędu, podczas której akcje spółki taniały.

Na uwagę w sWIG80 zasługiwało Enter Air, które bez żadnego konkretnego raportu podrożało o 25 proc. W drugiej połowie sesji mocno urosły akcje CI Games - o 16 proc. Według wstępnych szacunków CI Games miał 3,4 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r. Z drugiej strony dwucyfrowe straty notowały papiery DataWalk i Cormaya.

Słabą sesję zanotował zresztą nie tylko sWIG80. Słabość małych spółek, która zarysowała się w ostatnich dniach, potwierdza także rynek NewConnect, gdzie NCIndex stracił dziś 4,5 proc. To kolejny spadkowy dzień dla tego indeksu, który do 30 lipca rósł jak na drożdżach. Krach na przedostatniej sesji minionego miesiąca szybko udało się wymazać z notowań, jednak radość inwestorów nie trwała długo - szybko na "mała giełdę" znów bowiem powróciła czerwień.

Spadki dziś kontynuował m.in. 4mass (-27 proc.), którego niedawny raport finansowy jest najprawdopodobniej punktem zapalnym drugiej fali wyprzedaży na rozgrzanych spółkach z NewConnect. W sumie spółka, której akcje w lipcu podrożały o 1,6 tys. proc., w sierpniu jest już 80 proc. na minusie.

