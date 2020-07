To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 3 lipca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

500 zł, 1000 zł, będzie, nie będzie? Który to już tydzień rząd karmi obywateli obietnicą bonu turystycznego? Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zabrała głos w sprawie i zapowiada, że temat może być sfinalizowany jeszcze w lipcu br.

W repertuarze politycznych obietnic mamy dziś ponadto: obniżkę VAT, którą planuje kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski, a po drugiej stronie proponowane przez urzędującą głowę państwa Andrzeja Dudę zmiany w oświacie, w tym ustawowa możliwość edukacji domowej.

Skoro o domach mowa. Dziś, za najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, piszemy: "Polacy coraz chętniej stawiają domy". Polecam lekturę artykułu Marcina Kaźmierczaka, bo to fantastyczna pigułka informacyjna na temat tego, jak zmieniają się nasze zwyczaje i możliwości mieszkaniowe, przydatna choćby w towarzyskich dysputach.

Ile to razy spieraliśmy się w nich, czy nad rynek nieruchomości nadciągnie kryzys, czy ceny będą spadać albo dlaczego pójdą w górę? Narodowy Bank Polski ucina dywagacje i podaje dane z I kwartału tego roku. W styczniu, lutym i marcu, mimo rozwoju epidemii i lockdownu, średnie stawki na rynku mieszkań szły w górę.

Nie ułatwia to sprawy młodemu pokoleniu, dla którego pierwsze własne "M" - zwłaszcza w dużych miastach - staje się nie lada wyzwaniem. A może ono robi coś źle? Może to generacja roszczeniowych nieudaczników, którzy nie mają prawa wiedzieć, co znaczą prawdziwe ekonomiczne problemy? Każdemu, komu zdarza się myśleć w ten sposób, nasz dzisiejszy gość w cyklu "Czytam, oglądam, polecam" rekomenduje względnie świeżą książkę, wydaną w ubiegłym roku. Zachęcam do zapoznania się z tą i z pozostałymi rekomendacjami Andrzeja Kubisiaka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, znanego komentatora danych makro i wydarzeń ekonomicznych.

Jak co piątek przypominam też, że nie warto zostawiać bankowych operacji na ostatnią chwilę, bo jak w każdy, tak i w ten weekend część instytucji będzie prowadziła prace techniczne, ograniczając klientom dostęp do swoich usług. Szczegóły polecam m.in. klientom Inteligo, mBanku czy Banku Millennium.

Do zobaczenia w niedzielę.

3 lipca - najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

19:23 Borys: Polska z 2 najniższym bezrobociem w UE i 3 z najniższym wśród młodych

18:43 Puby w Anglii mogą się otworzyć w sobotę

18:00 Wakacyjna sesja na GPW. Wzrosty LPP

16:40 Niemcy zamierzają zlikwidować energetykę węglową do 2038 roku

15:56 Wielka Brytania: supermarkety rezygnują ze sprzedaży wyrobów z kokosów zbieranych przez małpy

15:52 Trzaskowski chce obniżyć stawkę podatku VAT o 1 proc.

15:47 Będzie program wsparcia odbudowy gospodarki Hiszpanii

15:30 Szef władz Wenecji Euganejskiej zapowiada zaostrzenie przepisów w sprawie epidemii

15:05 Pekin łagodzi restrykcje wyjazdowe

15:02 Większość Brytyjczyków popiera ewentualny nowy lockdown

14:57 Bon turystyczny możliwy do końca lipca

14:25 American Airlines wycofuje się z Krakowa

14:15 Hossa na "spółce Andrzeja Dudy"

14:03 "123456" nadal wiedzie prym wśród haseł. Wystąpiło w 7 mln przypadków

13:39 Wiceminister zdrowia: Ostrożnie otwieramy niebo nad Polską

12:48 Francja ma nowego premiera

12:46 PKO BP zawiesza oferowanie lokat terminowych dla firm i przedsiębiorstw

12:46 Votum wytoczył w II kw. ponad 2,1 tys. powództw w sprawach frankowych

12:33 Motoryzacyjne klasyki znikają z polskich dróg. Oto modele, które najczęściej trafiają na złom



12:28 NBP: skutki pandemii odbiją się na sektorze nieruchomości handlowych

12:02 Zgoda rodziców na wejście organizacji do szkół i edukacja domowa. Są prezydenckie projekty

11:37 Od poniedziałku więcej dzieci w grupie. Są nowe wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków

11:36 Odsetek "byków" na GPW spadł do 45,7 proc.

11:20 Wszystkie OFE zakończyły czerwiec na plusie

10:58 Zarzuty oszustwa wobec dwóch weterynarzy. "Na rynek do konsumpcji trafiało nieprzebadane mięso"

10:34 NBP: Ceny mieszkań w górę w I kwartale pomimo pandemii

10:08 To jeszcze nie koniec podwyżek cen paliw

10:01 W Grecji rusza "prawdopodobnie największy projekt w basenie Morza Śródziemnego"

10:00 NBP: Zysk netto sektora bankowego spadł o ponad 40 proc.

09:42 Premier Francji Edouard Philippe podał się do dymisji

09:40 Nowe zachorowania w górnictwie. W JSW w sumie blisko 4 tys. przypadków

09:00 Nie działa Inteligo, mBank, Millennium? To przerwa techniczna

08:57 Ceny ropy w USA spadają, ale tydzień może zakończyć się zwyżką

08:31 Amerykanie pomogli złotemu. Kurs euro powyżej 4,46 zł

08:30 Uniwersytety ekonomiczne w tym roku "bronią się" online

07:02 Marża na sprzedaży benzyny po czerwcu wzrosła o 67,9 proc.

07:02 Zarzuty i areszt w śledztwie dot. wyrządzenia grupie kapitałowej szkody w wysokości 96 mln zł

07:00 GPW uruchomiła recyklomat, który nagradza za segregację odpadów

05:49 Polacy coraz chętniej stawiają domy. Jakie budowali w 2019 roku?

05:22 Spłacił wcześniej pożyczkę, ale zwrotu prowizji może się nie doczekać

