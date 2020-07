Zgoda rodziców na wejście organizacji do szkół i edukacja domowa. Są prezydenckie projekty

fot. Łukasz Dejnarowicz / FORUM

Składam prezydencki projekt zmiany Prawa oświatowego, zgodnie z którym działalność wszelkich organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły będzie wymagać nie tylko zgody dyrekcji szkoły, ale przede wszystkim zgody rodziców - poinformował w piątek prezydent Andrzej Duda.

Organizacje wejdą do szkół po zgodzie od rodziców

Prezydent przypomniał o podpisaniu przez siebie Karty Rodziny. Jak mówił, jest tam mowa m.in. o prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami.

"Czas najwyższy, by w naszym systemie prawnym, zgodnie z oczekiwaniami rodziców, wreszcie to prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami było realizowane" - zaznaczył prezydent.

Poinformował, że składa prezydencki projekt zmiany Prawa oświatowego, zgodnie z którym działalność wszelkich organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły będzie wymagać nie tylko zgody dyrekcji szkoły, ale przede wszystkim zgody rodziców.

Edukacja domowa w formie ustawy

Uważam, że rodzice powinni mieć możliwość realizowania edukacji domowej w formie ustawowej; taka edukacja odbywała się w ostatnim czasie właściwie we wszystkich polskich domach i sprawdziła się - ocenił też w piątek prezydent Andrzej Duda.

Podczas konferencji prasowej mówił również o edukacji domowej, która "odbywała się w praktyce w ostatnim czasie właściwie we wszystkich domach w Polsce" w związku z zamknięciem szkół z powodu koronawirusa. "Rodzice wielokrotnie siedzieli przy komputerach z dziećmi, wspierali, pomagali się uczyć i realizowali z nimi dodatkowo program szkolny po to, żeby dzieci mogły skończyć ten rok szkolny bez strat" - przekonywał prezydent. Jego zdaniem taka formuła nauki "sprawdziła się i działa dobrze".

Dlatego - mówił - "uważam, że rodzice powinni mieć możliwość realizowania edukacji domowej w formie ustawowej". Jak jednocześnie wskazał, "kilka dni temu, już po ogłoszeniu przeze mnie Karty Rodziny, w której zresztą o edukacji domowej także jest mowa, został zgłoszony poselski projekt w tej sprawie".

"Mam nadzieję, że oba te projekty - zarówno mój, dotyczący decyzji podejmowanej przez rodziców w sprawach edukacyjnych, programowych i organizacji, które mogą prowadzić na terenach szkół zajęcia z dziećmi (...), jak również dotyczący edukacji domowej, jak najszybciej zostaną rozpatrzone przez parlament i będziemy mieli te przepisy w naszym systemie prawnym" - powiedział prezydent. (PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk, Karolina Kropiwiec

