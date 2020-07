Uniwersytety ekonomiczne w tym roku "bronią się" online

fot. Elnur / Shutterstock

W tym roku jest inaczej. Na kampusach uczelni wyższych pustki, a zajęcia, egzaminy i obrony prac dyplomowych odbywają się online.

Jak będą wyglądać obrony prac licencjackich czy magisterskich? W tym roku jest inaczej. Z powodu pandemii koronawirusa studenci kończący dany poziom edukacji będą przystępować do egzaminu dyplomowego za pośrednictwem platform do wideokonferencji. Niektóre uczelnie ekonomiczne - Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomicznych we Wrocławiu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - zdecydowała się na skorzystanie z narzędzia Microsoft Teams.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wykorzystuje przy obronie prac licencjackich i magisterskich platformę Zoom. Natomiast absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zdają egzamin dyplomowy przez Google Meet.

Zapytaliśmy, czego najbardziej obawiają się studenci podczas zdalnych obron prac dyplomowych. Wszyscy zgodnie wskazywali m.in. na problemy z siecią, zalogowaniem się do platformy czy problemy z ustawieniami na urządzeniu, z którego będą korzystać podczas egzaminu końcowego.

– Stresuję się, że coś pójdzie nie tak pod względem technicznym. Będzie awaria mojej sieci internetowej lub z innego powodu nie będę mogła połączyć się z platformą (...) Czasem w trakcie zajęć zdarzały mi się już problemy z wejściem do pokoju na Teamsach – mówi Ania, studentka ostatniego roku finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Jak wygląda obrona online?

Uczelnie wyższe samodzielnie ustalają procedury dotyczące przebiegu obron prac dyplomowych, m.in. określają platformę, z której będą korzystać. Jak będzie wyglądać taki egzamin?

– Obrona rozpoczyna się w momencie, w którym przewodniczący nawiązuje połączenie wideo poprzez aplikację MS Teams z promotorem i recenzentem, po czym uruchamia nagrywanie obrony. Przystąpienie do obrony online oznacza, że wszyscy biorący w niej udział wyrażają zgodę na rejestrację obrony – czytamy w instrukcji dotyczącej obron prac dyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.

Następnie przewodniczący komisji łączy się za pośrednictwem wybranej platformy ze studentem. Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu komisja dwukrotnie próbuje połączyć się ze osobą podchodzącą do egzaminu. Jeżeli nie uda się nawiązać kontaktu, wyznaczany jest nowy termin obrony pracy dyplomowej. Jest on jednak liczony jako pierwsze podejście. Dzięki temu studenci mają szansę w przypadku niespodziewanych trudności technicznych zdać egzamin w pierwszym terminie. Natomiast komisja ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podejmuje trzykrotnie próbę nawiązania połączenia w ciągu 5 minut ze studentem, jak wynika z instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej SGH.

– Egzamin dyplomowy online odbywa się w formie ustnej (...) z wykorzystaniem połączenia Google Meet. Udział w egzaminie wymaga posiadania kamery i mikrofonu. Członkowie komisji oraz student są zobowiązani do uruchomienia połączenia 5 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia egzaminu dyplomowego. Przewodniczący komisji dokonuje weryfikacji tożsamości studenta (konieczne jest okazanie legitymacji studenckiej). W przypadku braku ciągłości połączenia lub wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji podejmuje decyzję o kontynuacji lub powtórzeniu – czytamy opis przeprowadzania obrony online na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

DF