Okres mocnych giełdowych wzrostów ma za sobą spółka Skotan. Jej kondycja finansowa budzi jednak wątpliwości. Co ciekawe, to jedyna giełdowa spółka, która wymieniana jest w oświadczeniu majątkowym prezydenta Andrzeja Dudy.

Od początku roku giełdowa wartość Skotanu potroiła się. Akcje spółki szybko odrobiły koronawirusowe straty i w kwietniu rozpoczął się na nich gwałtowny rajd w górę. W trzy miesiące cena akcji skoczyła z poniżej 80 gr do przeszło 2 zł. W czerwcu rajd wyhamował, jednak na dzisiejszej sesji Skotan znów się wyróżnia - drożeje o blisko 9 proc. Giełdowa wycena to obecnie 59,4 mln zł.

Spółka inwestorom jednak raczej z sukcesami inwestycyjnymi się nie kojarzy (pomijając gwałtowny rajd sprzed przeszło dekady). W I kwartale 2020 roku zanotowała wprawdzie skok przychodów z 1,57 mln zł do 2,57 mln zł i kosmetyczny zysk (92 tys. zł), jednak standardem do tej pory byly straty. W efekcie firma ma 11,6 mln zł ujemnych kapitałów własnych. Zobowiązania czterokrotnie przewyższają wartość aktywów (16,1 mln zł długu vs 4,5 mln zł aktywów).

Na problemy spółki zwrócił zresztą uwagę i niezależny audytor. - Pomimo znaczącej poprawy wyników w I kwartale 2020 r. naszym zdaniem istnieje niepewność co do kontynuacji działalności przez Grupę Kapitałową, gdyż jednostka dominująca, jak również jednostki zależne wykazują ujemne kapitały własne - czytamy w opinii z badania raportu rocznego. Zarząd założył kontynuację działalności spółki, ale także wskazał uwagę na niepewność. - Przedmiotowa niepewność dotyczy możliwości utraty płynności finansowej Spółki Dominującej - czytamy w raporcie rocznym. W planie jest m.in. sprzedaż niepracujących aktywów spółki, w obwodzie pozostaje emisja akcji. 24 czerwca pojawiło się także porozumienie przedłużające termin wykupu czterech serii obligacji (o trzy miesiące, z 30 czerwca do 30 września).

Z punktu widzenia problemów finansowych spółki rajd na akcjach jest zastanawiający, szczególnie że pierwsza jego część odbyła się przed publikacją danych za I kwartał (szacunki pojawiły się 21 kwietnia). Warto jednak zauważyć, że koronwirusowa rzeczywistość zaowocowała gwałtownymi wzrostami wielu wcześniej zapomnianych spółek (szczególnie tych, które mogły w opinii inwestorów wyjść obronną ręką albo nawet skorzystać na pandemii) i Skotan świetnie w ten krajobraz się wpisuje, a udany I kwartał dostarczył nadziei na poprawę sytuacji, która dodała paliwa. Szczególnie że, jak informuje spółka, poprawa wyników to m.in. efekt rozpoczęcia dystrybucji płynów biobójczych produkcji Boryszew ERG. Dodatkowo firma zakłada, że w 2020 r. nastąpi istotny wzrost produkcji biomasy drożdżowej przeznaczonej na cele spożywcze w postaci suplementów diety oraz dodatku do żywności funkcjonalnej. Sytuacja spółki będzie musiała się jednak poprawić jeszcze bardzo gwałtownie, by uzasadnić obecną wycenę.

Skromny pakiet akcji Andrzeja Dudy

Grupa ma w swojej ofercie produkty i suplementy diety na bazie drożdży i estrów etylowych, posiada także produkty dla agrotechniki. Od momentu rewizji strategii w 2009 roku prowadzi działalność badawczo-rozwojową w obszarze biotechnologii, dodatków paszowych i żywieniowych, żywności funkcjonalnej i innowacyjnych procesów technologicznych. Jej głównym akcjonariuszem jest Roman Karkosik (17,9 proc.), jednak o spółce głośno zrobiło się także z powodu jednego drobnego akcjonariusza.

Mowa o Andrzeju Dudzie, który w swoim najnowszym sprawozdaniu majątkowym wykazał 446 akcji Skotanu. Prezydent nie jest jednak raczej aktywnym inwestorem, taki sam pakiet znajdziemy bowiem w sprawozdaniu z 10.06.2014 czy 30.04.2015. Dodatkowo 446 akcji to bardzo niewielki pakiet, jego obecna wartość - nawet po mocnych wzrostach, nie przebija nawet 1 tys. zł. To zatem raczej zapomniany pakiet, który obecnie ma kosmetyczny wpływ na majątek prezydenta, zgodnie z zasadami Andrzej Duda musi go jednak wykazywać. Skotan to jedyna spółka giełdowa, która pojawia się w oświadczeniu prezydenta.

