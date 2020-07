American Airlines wycofuje się z Krakowa

Ojciec premiera Wielkiej Brytanii krytykowany za podróż do Grecji wbrew zaleceniom rządu

Fala krytyki spadła w czwartek na ojca brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, Stanleya, za to, że poleciał do Grecji mimo pozostającego w mocy rządowego zalecenia, by powstrzymać się od podróży zagranicznych, o ile nie są absolutnie niezbędne.