To był dzień. Najważniejsze fakty z 18 marca

Marcin Dziadkowiak zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce niezmiennie rośnie, choć pełny bilans dzisiejszego dnia nie jest jeszcze znany. Zgodnie z danymi z godz. 18:50 w Polsce mieliśmy 287 osób, u których testy laboratoryjne wykryły zakażenie koronawirusem, co oznacza wzrost o 49 osób. Na szczęście nie wzrósł bilans osób zmarłych w wyniku zakażenia. Pełne dane na koniec dnia poznamy najprawdopodobniej ok. godz. 21. Znacznie więcej na ten temat w naszym stale aktualizowanym artykule.

Wiadomością dnia jest ogłoszony przez rząd pakiet pomocwy, nazwany przez polityków „tarczą antykryzysową”. Koszt pakietu szacowny jest na 212 mld zł, czyli 9,2 PKB Polski. Pakiet składa się z kilku filarów ukierunkowanych na różne rodzaje problemów i warto się z nim zapoznać, żeby wiedzieć, na jakiego rodzaju pomoc państwa będziemy mogli liczyć.

Pakiety pomocowe analogiczne do polskiego ogłosiło już kilka krajów, będą ogłaszały zapewne kolejne. Tego rodzaju programy oznaczają jedno – państwa będą się zadłużały na potęgę. Przestraszyło to inwestorów kupujących dotąd na pniu obligacje skarbowe. Inwestorzy boją się po prostu, że zadłużone państwa nie spłacą swoich długów. Więcej na ten temat pisze Krzysztof Kolany.

Na światowych rynkach wciąż tanieje ropa naftowa (dziś jest najtańsza od 17 lat), co oznacza tańsze tankowanie. Przeczytaj, co się dzieje na rynku ropy i po ile wkrótce będziemy tankowali paliwo.

Choć trudno w to uwierzyć, wciąż rośnie zmienność na giełdach. Dziś rynki akcji znowu włączyły „tryb paniki”, choć jeszcze dzień wcześniej panował na nich entuzjazm. O tym, co dziś się działo na GPW pisze Adam Torchała. Szokujące jest też tempo utraty wartości polskiego złotego w stosunku do dolara, euro i franka.

Na zbliżający się trudniejszy okres polskie banki zaoferowały klientom wakacje kredytowe. Michał Kisiel tłumaczy, jak one działają i na czym polegają. To obowiązkowy do przeczytania tekst dla każdego kredytobiorcy.

Koronawirus w Polsce i na świecie

20:06 Chiny dostarczą Unii 2 mln maseczek i 50 tys. zestawów do testów

Chiny dostarczą UE 2 mln maseczek chirurgicznych, 200 tys. masek z filtrem N95 i 50 tys. zestawów do testów na koronowirusa - poinformowała w środę po rozmowie z premierem tego kraju Li Keqiangiem przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

MF przesuwa termin na złożenie nowego JPK_VAT oraz na zgłoszenie do CRBR

Tymczasowa ulga dla firm. Ministerstwo Finansów przesuwa terminy na złożenie nowego JPK_VAT z deklaracją oraz na zgłoszenie danych do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Merkel w orędziu: koronawirus to największe wyzwanie od czasów II wojny światowej

„Koronawirus w dramatyczny sposób zmienia życie w naszym kraju” - oświadczyła kanclerz Niemiec Angela Merkel w orędziu do narodu, którego fragmenty opublikowały w środę niemieckie media.

Trump: 20-procentowe bezrobocie to najgorszy scenariusz

Prezydenta Donald Trump odniósł się w środę do wypowiedzi ministra finansów Stevena Mnuchina, mówiąc, że 20-procentowe bezrobocie "to najgorszy scenariusz", ale USA "jeszcze nie są w tym miejscu".

18:38 Polskie firmy połączyły siły w obliczu kryzysu

Polskie firmy handlowe w obliczu kryzysu połączyły siły i wspólnie wołają do rządu o ratunek. Chcą m.in. przywrócenia handlu w niedzielę. Czy uda się wymóc tę zmianę?

17:28 Szef KNF: Nadzór finansowy przygotował szczepionkę dla banków

Komisja Nadzoru Finansowego chce wzmocnić odporność sektora bankowego w związku z pandemią koronawirusa COVID-19. Szczepionką dla banków ma być Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju (PIN) - poinformował w środę przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

17:23 Raport: Kobiet zmarłych na Covid-19 jest o połowę mniej niż mężczyzn

Wśród zmarłych we Włoszech osób zakażonych koronawirusem kobiet jest o połowę mniej niż mężczyzn - odnotowano w raporcie krajowego Instytutu Zdrowia. Ciekawe z czego to wynika?

17:19 Laboratorium NIZP-PZH zawiesza działanie, pracownik z koronawirusem

Wystarczył jeden zarażony pracownik jednego z zakładów naukowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego–PZH i stanęła praca głównego polskiego laboratorium, gdzie badane są próbki na koronawirusa.

17:08 25 mln ludzi może stracić pracę z powodu pandemii koronawirusa

Ta prognoza przeraża. Pandemia koronawirusa może spowodować światowy kryzys gospodarczy - ostrzega Międzynarodowa Organizacja Pracy. Według jej szacunków prawie 25 mln ludzi na całym świecie może stracić pracę.

16:27 5 tys. zł pożyczki dla małych restauratorów

Małym restauratorom oferujemy pożyczkę w wysokości 5 tys. zł; będzie bezzwrotna, jeśli przez kolejne 6 miesięcy nie zwolnią pracowników - mówiła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Hmmm… policzmy, ile przypadnie na jednego niezwolnionego pracownika.

16:26 Można otworzyć sklep w niedzielę, aby go zaopatrzyć

Jest możliwe otwarcie sklepu w niedzielę, aby go zaopatrzyć, by mógł być gotowy w poniedziałek rano na klientów - podkreśliła na konferencji w środę minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zastanówmy się, jakie będzie następny krok? Ktoś ma pomysł? ;)

16:20 Podatek od sprzedaży detalicznej odroczony

W ramach walki ze skutkami epidemii koronawirusa pobór podatku od sprzedaży detalicznej zostaje odroczony do końca roku - oświadczył w środę minister finansów Tadeusz Kościński. Czyli potrzebny jest kryzys, żeby państwo zaprzestało wprowadzania nowych podatków.

16:10 Wydłużono okres zwrotów za niezrealizowane usługi w turystyce

Okres zwrotów za usługi w turystyce, które zostały niezrealizowane z powodu koronawirusa zostanie wydłużony do 180 dni - powiedziała na konferencji prasowej minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Plus dla operatorów, ale nie dla turystów.

15:45 Korki na granicach. Niemieckie wojsko przy polskiej granicy?

Premier krajowy Saksonii Michael Kretschmer rozmawiał w środę z niemiecką minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer na temat wsparcia wojska w rozładowaniu sytuacji na odcinku autostrady A4 przy granicy z Polską.

15:37 Premier: Na służbę zdrowia przeznaczymy tyle, ile trzeba

Na służbę zdrowia, w tym na "nasz wspaniały personel medyczny" przeznaczymy tyle pieniędzy, ile trzeba, wszystkie pieniądze, jakie są konieczne - zapewnił w środę premier Mateusz Morawiecki przedstawiając szczegółowe propozycje pakietu antykryzysowego. Szkoda, że już wcześniejsze rządy o to nie zadbały.

15:20 Prezes NBP: Jesteśmy doskonale przygotowani do obecnego kryzysu

Nie ma powodu do niepokoju: system bankowy jest stabilny, dobrze zaopatrzony w kapitał, mamy gotówkę w rezerwie - powiedział w środę prezes NBP Adam Glapiński. Nie ma mowy o recesji – powiedział także Glapiński. Kiedyś mówił, że inflacja w Polsce nie wzrośnie. Czy także tym nie będzie miał racji?

14:52 Nauczyciele w czasie pandemii dostaną 60 proc. pensji? MEN dementuje

Minister rozwiewa niepokoje nauczycieli. Nie jest prawdą, że nauczyciel będzie otrzymywał tylko 60 proc. wynagrodzenia za czas ograniczenia zajęć w szkołach - oświadczył minister edukacji, Dariusz Piontkowski.

14:40 Eurocash: problem może stanowić dostępność pracowników

Jeden z największych polskich operatów sklepów zapewnia, że sklepy są dobrze zatowarowane i nie ma braków w dostępności towarów. Problemem może być kwestia dostępności pracowników - ocenili przedstawiciele Eurocashu podczas środowego webinarium Pracodawców RP.

14:40 Policja kieruje do prokuratury sprawę lekarki zakażonej koronawirusem

Przykra sprawa. Prokuratura oceni, czy popełniła przestępstwo lekarka ze szpitala w Knurowie, która pracowała mimo skierowana jej na kwarantannę. Według policji, kobieta nie zastosowała się do zaleceń, opuściła miejsce izolacji i spotkała się z pacjentami.

14:35 Komornicy wstrzymują egzekucje, ograniczone m.in. eksmisje i licytacje

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym komornicy wstrzymują lub znacznie ograniczają czynności egzekucyjne poza kancelarią - poinformował PAP rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej Krzysztof Pietrzyk. Dłużnicy wreszcie odetchną.

14:20 Jak w bezpieczny sposób pracować zdalnie? UODO radzi

Koronawirus wysłał sporą część pracowników do pracy zdalnej. O czym warto pamiętać podczas wypełniania obowiązków w domu? Garść rad przygotował Urząd Ochrony Danych Osobowych.

14:11 Branża mięsna apeluje o pomoc

Wydawałoby się, że tej branży kryzys nie dotknie. A jednak - 5 największych organizacji branży mięsnej zwróciło się do premiera i ministra rolnictwa o pilne podjęcie działań związanych z zapobieganiem negatywnym skutkom gospodarczym w sektorze rolno-spożywczym w związku z koronawirusem.

13:57 Francuski minister zdrowia źródłem fake newsa

Europejska Agencja Leków (EMA) oświadczyła w środę, że nie ma dowodów na to, by stosowanie ibuprofenu w leczeniu objawów Covid-19 prowadziło do pogarszania stanu pacjentów. Wcześniej ostrzeżenie ws. leków przeciwzapalnych wydał m.in. francuski minister zdrowia.

13:45 Giganci przegrywają z epidemią

Microsoft, Apple, Nike, Adidas, Ikea i inni światowi giganci zamykają sklepy oraz wprowadzają ograniczenia. Ponowne otwarcie detalicznych placówek planowane jest najwcześniej na koniec marca br.

13:42 Rząd organizuje prowiant dla czekających na granicach

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zobligował wojewodów z regionów przygranicznych do zorganizowania pomocy dla osób oczekujących na przekroczenie granicy. W rejon punktów kontroli granicznej dostarczane są prowiant i woda.

12:30 Zawody najbardziej narażone zakażeniem

Ważne dla wszystkich pracujących. Opracowano wykres, który pokazuje, jakie grupy zawodowe są najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem. Pod uwagę wzięto fizyczną odległość od drugiej osoby w pracy oraz jak często mogą spotykać się z wirusem.

12:18 Parkowanie w Warszawie nadal płatne

Parkowanie w stolicy nadal będzie płatne. Prezydent Warszawy zapowiedział w środę, że nie planuje zmian z opłatach za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

12:08 Koronawirus. Co z egzaminami w szkołach?

Na tę chwilę czasowe zawieszenie zajęć w szkołach nie wpływa na terminy egzaminów; jeśli jednak przedłuży się do okresu poświątecznego, trzeba będzie te terminy przesunąć - poinformował w środę dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

12:00 "Pandemia koronawirusa może potrwać nawet dwa lata"

To nie brzmi wesoło. Nawet dwa lata może potrwać pandemia wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2. Wiele zależy jednak od tego, kiedy uda się wprowadzić szczepionkę chroniącą przed tym patogenem – uważa prof. Lothar Wieler, szef Instytutu Roberta Kocha w Berlinie.

11:40 Lidl reaguje na koronawirusa. Będą zmiany w sklepach

Nie tylko Biedronka, ale też Lidl zapowiada zmiany w funkcjonowaniu sklepów w związku z epidemią koronawirusa. Sklepy pozostają otwarte, ale na klientów czekają zmiany.

09:15 Pojawiają się prognozy recesji w Polsce

Jeszcze kilka dni temu wiele prognoz instytucji finansowych pokazywało, że Polska jest w stanie utrzymać wzrost gospodarczy w tym roku. Teraz zaczynają pojawiać się prognozy wskazujące, że PKB średnio w całym roku spadnie.

08:47 Kilku wiceministrów przechodzi kwarantannę

Kilku wiceministrów i kilkunastu urzędników - tych, którzy mogli mieć kontakt z zakażonym koronawirusem ministrem środowiska Michałem Wosiem - przechodzi kwarantannę i czeka na badania.

08:40 Awarie biur maklerskich. "To przez duży ruch na giełdzie"

Klienci biur maklerskich skarżą się na problemy techniczne platform, co - jak mówią - uniemożliwia im szybkie reagowanie na sytuację na rynku. Banki przyznają: zwiększony ruch na warszawskim parkiecie daje się we znaki. I polecają inwestorom, jak postępować.

07:49 Kanada i USA zamykają granicę

Kanada i USA porozumiały się w sprawie zamknięcia wspólnej granicy, aby spowolnić rozwój epidemii COVID-19 - poinformowały w nocy z wtorku na środę kanadyjskie media.

07:00 Koronawirusowa ofensywa propagandowa Pekinu

Teraz, gdy Chinom udało się ogromnym kosztem powstrzymać ekspansję koronawirusa, Pekin stara się opowiedzieć własną wersję tej historii i zaprezentować jako globalny lider walki z epidemią.

07:00 Przymusowy home office. Polacy go polubią?

2,5 mln Polaków jest zatrudnionych w branżach, w których mogą pracować zdalnie. Pracodawcy od blisko dwóch tygodni - w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - mogą narzucić im taki obowiązek.

06:00 Koronawirus w Polsce. Jedni w kwarantannie, inni szykują strajk

Choć pandemia nie sprzyja zgromadzeniom, niektórzy pracownicy nie widzą innego wyjścia. W ostatnich dniach zastrajkował personel szpitala w Łomży. Jednak to nie wyjątek – inni lada chwila odejdą od obowiązków, aby zawalczyć o swoje prawa.

19:00 Kurs rubla tonie wraz z ropą

Kurs rubla znów znacznie osłabł na moskiewskiej giełdzie, gdzie w środę kurs dolara wobec rosyjskiej waluty przekroczył, po raz pierwszy od lutego 2016 roku, poziom 80 rubli za 1 USD. Rubel spadł też wobec euro, do poziomu 88 rubli za 1 euro.

16:56 Zarząd Orlenu rekomenduje dywidendę w wysokości 3 zł na akcję

Zarząd PKN Orlen zaproponuje walnemu zgromadzeniu, by koncern wypłacił w formie dywidendy za 2019 rok łącznie 1283,1 mln zł, czyli 3 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

14:22 IDM zwróciła się do GPW o pilne skrócenie sesji giełdowej

Izba Domów Maklerskich zwróciła się z wnioskiem do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych o pilne skrócenie sesji giełdowej do godz. 16:15 ze skutkiem natychmiastowym - poinformowała IDM w komunikacie.

12:50 Cyfrowy Polsat faworytem do przejęcia Interii

Cyfrowy Polsat ma większe szanse na przejęcie Interii niż Agora czy Wirtualna Polska - oceniają analitycy biur maklerskich. Zdaniem ekspertów, pomiędzy grupą Polsatu a Interią mogłoby dojść do istotnych synergii.

11:10 Inflacja w Polsce prawie najwyższa w UE

Kraje Europy Środkowej nadal wiodą prym w rankingu inflacji wśród państw UE. W lutym Polska uplasowała się tylko za Węgrami.

10:10 Konsumenci w gorszych nastrojach jeszcze przed epidemią

Na początku marca nastroje polskich konsumentów były podobne jak w lutym. Koronawirus sprawia, że sytuacja ta może się szybko i drastycznie zmienić.

10:00 Wynagrodzenia przyspieszyły, zatrudnienie ledwo drgnęło

Lutowe dane z polskiego rynku pracy pokazały przyspieszenie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia oraz utrzymanie styczniowego tempa przyrostu zatrudnienia.

