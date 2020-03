Kurs euro na skraju przepaści. Frank najdroższy od 5 lat

Drugi dzień z rzędu euro notowane jest blisko poziomu 4,50 zł. To bariera, która przez całą poprzednią dekadę zatrzymywała osłabienie złotego. Jej ewentualne przełamanie grozi skokiem kursu euro w rejon 5 zł. Frank szwajcarski notowany jest blisko historycznego szczytu ze stycznia 2015 roku.

Początkowo polska waluta dzielnie znosiła koronawirusowe perturbacje na rynkach finansowych. Tak było do początku zeszłego tygodnia, gdy złoty zaczął się szybko osłabiać. Wczoraj była to już lekka panika – kurs euro szybko zmierzał w stronę 4,50 zł, co czego przyczyniło się nadzwyczajne poluzowanie polityki monetarnej przez Narodowy Bank Polski.

Kurs euro zaczął się stabilizować we wtorek po południu po tym, jak Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę referencyjną o 50 pb. Posiadacze polskiej waluty mogli odetchnąć z ulgą, ponieważ na rynku spekulowano o znacznie głębszej obniżce, nawet o 100 pb.

W środę rano kurs euro kształtował się na poziomie 4,4914 zł i był o prawie trzy grosze wyższy niż we wtorek wieczorem. Dzień wcześniej kurs EUR/PLN w porywach sięgał 4,4949 zł i był najwyższy od grudnia 2016 roku. Przez ostatni miesiąc cena euro wzrosła już o ponad 20 groszy.

Poziom 4,50 zł jest ważny nie tylko z powodu swojej „okrągłości”. To właśnie w pobliżu 4,50 zatrzymywały się poprzednie fale deprecjacji złotego w roku 2016 (brexit i odpływ kapitału z rynków wschodzących) oraz 2011 (kryzys strefy euro). Ewentualne przełamanie tego oporu na gruncie analizy technicznej otwierałoby drogę ku 5 zł za jedno euro. Do ego poziomu zbliżyliśmy się tylko raz – podczas apogeum kryzysu finansowego i globalnej recesji w lutym 2009 roku.

Blisko najwyższych poziomów od trzech lat notowany był dolar amerykański, za którego trzeba było zapłacić ponad 4,08 zł, a więc o trzy grosze więcej niż we wtorek wieczorem. To efekt umocnienia dolara względem euro – kurs EUR/USD dynamicznie spada już od tygodnia.

Bardzo mocny pozostaje też frank szwajcarski, który na parze z euro jest najmocniejszy od lipca 21015 roku. Przy tak wysokim kursie euro do złotego oznacza to cenę franka szwajcarskiego powyżej 4,25 zł. Dzień wcześniej helwecka waluta kosztowała nawet 4,26 zł i była najdroższa od pamiętnego „frankogeddonu” ze stycznia 2015 roku, gdy SNB zerwał ze sztywnym kursem euro do franka.

