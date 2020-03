Inflacja w Polsce prawie najwyższa w UE

Kraje Europy Środkowej nadal wiodą prym w rankingu inflacji wśród państw UE. W lutym Polska uplasowała się tylko za Węgrami.

W lutym 2020 r. inflacja HICP w UE spadła do 1,6 proc. wobec 1,7 proc. w styczniu. W przypadku strefy euro doszło do spadku z 1,4 proc. do 1,2 proc. Dane te były zgodne z oczekiwaniami analityków.

Jak co miesiąc, najciekawszą część raportu Eurostatu stanowi rozbicie danych o inflacji na poszczególne kraje. Wystarczy rzut oka na poniższy wykres, aby dojść do wniosku, że Unia Europejska jest wciąż niezwykle podzielona pod względem tempa wzrostu cen.

Największa inflacja panuje w Europie Środkowej. Prym wiodą Węgry (4,4 proc.), na drugim miejscu znalazła się Polska (4,1 proc.). W rankingu za styczeń nasz kraj znajdował się na trzecim miejscu, drugie zaś zajmowała Rumunia.

Ważna uwaga – Eurostat do międzynarodowych porównań posługuje się wskaźnikiem inflacji HICP, który jest odmienną miarą inflacji od najpopularniejszego wskaźnika CPI, który w lutym GUS obliczył na 4,7 proc. O różnicach między wskaźnikami pisaliśmy w artykule „Jak GUS mierzy inflację? Statystycy wyjaśniają”.

W czołówce inflacyjnego zestawienia znajdujemy także inne kraje naszego regionu: Czechy, Słowację, Bułgarię, Rumunię czy Litwę.

Na drugim biegunie rankingu znajdują się kraje strefy euro, o znacznie niższym tempie wzrostu PKB (Węgry, Rumunia i Polska w poprzednich kwartałach rosły najszybciej). Najniższa inflacja HICP w lutym obserwowana była we Włoszech (0,2 proc.), w Grecji (0,4 proc.) i Portugalii (0,5 proc.).

Wśród 27 państw UE (wraz z końcem stycznia Wielka Brytania opuściła wspólnotę) inflacja spadła względem grudnia aż w 21, bez zmian pozostała w jednym, a wzrosła w 5.

Dane za luty nie oddają wpływu, jaki na europejską inflację miał koronawirus. Pewne symptomy tego co dzieje się ze wzrostem cen w czasie epidemii znaleźć można w danych z Chin, które wirus dotknął jako pierwsze.

Wstępny raport Eurostatu o inflacji w strefie euro poznamy 31 marca. Szczegółowe dane dla UE wraz z rozbiciem na poszczególne kraje opublikowane zostaną 17 kwietnia.

Michał Żuławiński