Pojawiają się prognozy recesji w Polsce

Jeszcze kilka dni temu wiele prognoz instytucji finansowych pokazywało, że Polska jest w stanie utrzymać wzrost gospodarczy w tym roku. Założenie było takie, że po głębokim spadku aktywności w ciągu paru tygodni nadejdzie odbicie od późnej wiosny. Teraz zaczynają pojawiać się prognozy wskazujące, że PKB średnio w całym roku spadnie.

Widać, że rynek bardzo przestraszył się projekcji epidemiologicznych, które cytowałem wczoraj (szeroko cytowana analiza Imperial College). Ale dbając o odpowiednią równowagę emocji, pamiętajmy, że naukowcy też wielu rzeczy nie wiedzą.

Jeszcze tydzień temu prezes NBP mówił, że Polsce nie grozi recesja. I większość prognoz banków to potwierdzała, pokazując wzrost gospodarczy na poziomie 1-2 proc. w tym roku. Ale wczoraj Morgan Stanley obniżył prognozę dla Polski do -3,6 proc. na ten rok. I takich prognoz w najbliższych dniach może być coraz więcej wraz z rozwojem epidemii w Polsce i na świecie. Coraz więcej jest bowiem głosów pochodzących z kręgów naukowych, że pandemia potrwa cały rok lub dłużej, z mniejszymi lub większymi przerwami. Ekonomiści tych głosów słuchają i dostosowują prognozy. Niektórzy z nich do niedawna zakładali, że w maju zaczniemy już strząsać kurz po epidemii, ale coraz więcej osób widzi, że tak prawdopodobnie nie będzie.

Ale też w najbliższych dwóch-trzech tygodniach poznamy odpowiedź na dwa pytania, na które nawet naukowcy nie do końca umieją odpowiedzieć: czy wirus wykaże jakąś wiosenną sezonowość oraz czy działają restrykcje w aktywności ludności. Co więcej, doświadczenie Korei pokazuje, że można ograniczyć epidemię bez stosowania najbardziej radykalnych instrumentów – w tym kraju normalnie działa na przykład ruch lotniczy. Nie jest więc tak, że COVID-19 jest jak walec rozjeżdżający każdą przeszkodę. Są strategie, które mają jakąś skuteczność. I z nich będziemy się uczyć.

Na razie w Europie raportowane zachorowania podążają taką ścieżką, jak we Włoszech, tyle że z pewnym opóźnieniem (patrz wykresy poniżej). Widać poprawę we Francji – zobaczymy, czy jest to jakieś bardziej trwałe zjawisko. Natomiast widoczna jest różnica w śmiertelności między dużymi krajami Europy Południowej a innymi częściami Europy. Liczba zgonów z tytułu COVID-19 we Francji czy Niemczech jest wyraźnie niższa niż na analogicznym etapie we Włoszech.

W Polsce jest jeszcze za mało przypadków, by wyciągać jakieś wnioski na temat ścieżki zachorowań. Ale widać, że idziemy podobną ścieżką co Niemcy przed dwoma tygodniami. Efekty restrykcji wprowadzonych przed tygodniem zobaczymy ewentualnie dopiero w przyszłym tygodniu.

Ignacy Morawski