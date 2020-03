Prezes NBP: Jesteśmy doskonale przygotowani do obecnego kryzysu

Jesteśmy doskonale przygotowani do obecnego kryzysu - ocenił na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.

"To kryzys, do którego jesteśmy jako państwo doskonale przygotowani" - powiedział Glapiński.

"To (pakiet pomocowy dla gospodarki przedstawiony przez premiera - PAP) jest niesamowicie silne uderzenie antykryzysowe na skalę europejską, światową" - dodał.

"Kryzys będzie chyba głęboki, ale bez przesady. (...) Ten kryzys nie jest katastroficzny, w żadnym wypadku jak wojna, czy inne szczególne katastroficzne przyrodnicze zjawiska. To jest poważny kryzys" - powiedział.

Wśród najważniejszych elementów pakietu dla przedsiębiorców prezes NBP wymienił obniżenie stóp procentowych, zasilenie banków w płynność w operacjach repo oraz zakup polskich obligacji przez NBP.

W czwartek rusza QE

NBP od czwartku będzie skupować polskie obligacje w ramach operacji strukturalnych - powiedział w środę w trakcie konferencji prezes NBP, Adam Glapiński.

"Celem operacji (skupu obligacji - PAP) jest utrzymanie płynności wtórnego obiegu operacji skarbowych. Wszystkie te operacje przebiegają płynnie każdego dnia na bardzo wielką skalę. To jest potrzebne do sprawnego funkcjonowania rynku międzybankowego. (...) Od jutra takie operacje będziemy przeprowadzać. (...) Jutro zamierzam przeprowadzić aukcję obligacji skarbowych na dużą skalę" - powiedział.

NBP jest gotów uruchomić repo dla każdego banku

NBP jest gotów uruchomić repo dla każdego banku; system nie ma problemów z płynnością - powiedział w środę w trakcie konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

"Nie ma takiego problemu, by jakikolwiek bank miał obecnie problemy z płynnością. (...) Repo przeprowadzimy z każdym bankiem, by miał tyle płynności ile potrzeba" - powiedział.

"To jest właściwie standard wszystkich banków centralnych - to, co zrobiliśmy. Tym razem się nie różnimy od innych banków centralnych, bo zwykle nasze działania były trochę inne, bo cały czas mieliśmy i mamy z resztą dodatnie stopy procentowe. Inne banki centralne są na zerowych stopach, praktycznie czasami na ujemnych - nie mają tego podstawowego mechanizmu, które my wykorzystaliśmy, że obniżyliśmy" - dodał.

Złoty jest stabilną walutą

Złoty jest stabilną walutą, poza jakimiś wyskokami, które niwelowane są przez rynek - powiedział w środę w trakcie konferencji prezes NBP Adam Glapiński. O wymianie złotego na waluty obce prezes mówił: Nie pochwalam, ale rozumiem.