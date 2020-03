Nie pracujesz przez koronawirusa, rząd wypłaci część wynagrodzenia

Koronawirus uderza w polską gospodarkę. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił pięć filarów pakietu antykryzysowego. Propozycja zakłada m.in. dopłaty do pensji, gwarancje kredytowe oraz inwestycje. Koszt pakietu szacowany jest na ok. 212 mld zł, czyli 9,2 proc. PKB Polski.

Rząd przygotował pakiet pomocowy, który obejmować będzie 5 obszarów o wartości 212 mld zł - wynika z dokumentu KPRM. W skład pakietu wchodzi gotówkowy komponent rządowy o wartości 66 mld zł, płynnościowy komponent rządowy o wartości 74,5 mld zł, pakiet płynnościowy NBP o wartości 70 mld zł.

"Tarcza antykryzysowa" - 5 filarów

Filar I "Bezpieczeństwo Pracowników". Wartość: 30 mld zł, w tym 23,8 mld zł wydatki i 6,2 mld zł środki płynnościowe

W skład I filaru wchodzą: dofinansowanie elastycznego zatrudnienia, przesunięcie płatności z media, finansowanie postojowego dla umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych, dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla osób, które opiekują się dzieckiem do 12 roku życia na okres 14 dni, wakacje kredytowe, wakacje od obowiązków administracyjnych, ochrona konsumentów i pożyczkobiorców, wydłużenie elastycznego czasu pracy, dodatkowe wsparcie osób niepełnosprawnych.

Wynagrodzenia w firmach, które stracą na epidemii, państwo wypłaci 40% pensji do wysokości średniego wynagrodzenia, drugie 40% - pracodawca. Pensja zostanie więc obniżona o 20%. Osoby na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnione dostaną 2000 zł brutto, czyli 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Pierwsza część pakietu - mówił premier Mateusz Morawiecki - to filar obrony pracowników przed utratą miejsc pracy. "Są to działania osłonowe dla rynku pracy, po to, żeby w solidarny sposób pracownik, pracodawca, przedsiębiorca, ale i państwo partycypowali w ochronie miejsc pracy" - oświadczył.

Morawiecki poinformował, że dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria związane ze spadkiem obrotów, zarejestrowaniem straty finansowej, państwo pokryje 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej; co najmniej drugie 40 proc. pokrywa pracodawca. "Jestem przekonany, że dzięki temu parę milionów osób, może nawet 3-4 mln osób, będzie bezpieczniejsze na rynku pracy" - powiedział premier.

Ponadto, szef rządu przekazał, że dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, pracujących na umowę-zlecenie lub na umowę o dzieło będzie możliwość wypłaty środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Morawiecki poinformował również, jeśli zapadnie decyzja o przedłużeniu zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków, zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 będzie przedłużany o kolejne dwa tygodnie.

Filar II "Finansowanie Przedsiębiorstw". Wartość: 73,2 mld zł, w tym 4,9 mld zł wydatki i 68,3 mld zł środki płynnościowe

W skład II filaru wchodzi: finansowanie instytucji rozwoju Grupy PFR – gwarancje, kredyty, kapitał, ubezpieczenia i dopłaty, finansowanie leasingu dla firm transportowych, pożyczka 5000 zł dla mikrofirm, odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat. Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych, brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych, automatyczne przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku, polityka drugiej szansy.

Jak mówił na konferencji po posiedzeniu Rady Gabinetowej premier Morawiecki, II filar planu, skierowany do przedsiębiorców to gwarancje kredytowe, finansowanie leasingu operacyjnego dla firm transportowych, mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł.

Dodał, że to także szereg rozwiązań o charakterze gwarancyjnym i płynnościowym, dostarczanych przez PFR, BGK i ARP. „Te instytucje rozwojowe, które służą swoją bazą kapitałową dla wzrostu gospodarczego w Polsce, dzisiaj będą służyć do zamortyzowania spadku tego wzrostu. Taka jest ich rola” - oświadczył Morawiecki.

Filar III "Ochrona Zdrowia". Wartość: 7,5 mld zł

W skład III filaru wchodzi: finansowanie działań związanych z walką z SARS-CoV-2, rozwój infolinii pacjenta, dofinansowanie infrastruktury służby zdrowia, dodatkowe finansowanie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na materiały ochronne i sprzęt medyczny.

"Tu chcemy alokować co najmniej 7,5 mld zł dodatkowych środków na jednoimienne szpitale zakaźne, na wsparcie dla służby zdrowia, materiały ochronne, wszelkie inne sprzęty medyczne, aparaturę medyczną, która jest niezbędna w walce z wirusem, ale także w modernizacji całej bazy szpitalnej, całej bazy podstawowych jednostek opieki zdrowotnej" - powiedział Morawiecki.

Ta część pakietu - podkreślił szef rządu - jest bardzo potrzebna dla "unowocześnienia naszej infrastruktury medycznej".

Filar IV "Wzmocnienie Systemu Finansowego". Wartość: 70,3 mld zł

W skład pakietu wchodzą: środki płynnościowe, pakiet regulacyjny KNF i MF, pakiet płynnościowy NBP.

Kolejna część pakietu ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa "depozytów, lokat, płatności, wpłat, wypłat", czyli funkcjonowania całego systemu finansowego.

"W bardzo bliskiej współpracy z Narodowym Bankiem Polskim - a jest to niezależny bank centralny, wczoraj pokazał swój pakiet, we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego i w koordynacji tych prac z ministrem finansów, zaproponowaliśmy pakiet kapitałowy, płynnościowy, który ma służyć jak ochrona dla naszych środków depozytowych, po to, żeby Polacy czuli się bezpiecznie, żeby pieniądze w bankomatach były, bo one są i one będą. O tym mogę z całą mocą zapewnić" - podkreślił premier.

Szef rządu dodał, że "nie ma tutaj żadnego ryzyka i odpowiednie mechanizmy flankujące, ubezpieczające", zostały w pakiecie zaproponowane i - jak dodał - "właściwie już na dniach one są wdrażane".

Ponadto, aby zapobiegać "żerowaniu na obecnej sytuacji" poprzez windowanie cen, rząd chce doprowadzić do sytuacji, żeby "Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, i inne urzędy regulujące ceny, czuwały we właściwy sposób nad rynkiem od strony cen proponowanych przez przedsiębiorców".

Filar V "Program Inwestycji Publicznych". Wartość: 30 mld zł

W skład V filaru wchodzi: utworzenie Funduszu Inwestycji Publicznych, infrastruktura, modernizacja szkół i szpitali, transformacja energetyczna, cyfryzacja, biotechnologia i farmacja, inne działania antykryzysowe.

Premier wskazywał, że zgodnie z doświadczeniami z przebiegu cykli koniunkturalnych, w sytuacji kryzysu, recesji czy spowolnienia gospodarczego inwestycje prywatne są prowadzone w dużo mniejszym zakresie. "W to miejsce chcemy zastosować klasyczny impuls inwestycyjny po stronie państwa" - oznajmił.

"Zbudujemy fundusz, który będzie opiewał na wysokość co najmniej 30 mld zł i będzie używany na wzmocnienie wydatków na drogi samorządowe, cyfryzację, modernizację szkół, transformację energetyczną, ochronę środowiska, przebudowę elementów infrastruktury całego państwa: energetycznej, telekomunikacyjnej, internetowej, drogowej, kolejowej. I są to środki niezależne od jakichkolwiek funduszy europejskich" - stwierdził szef rządu.

Przy okazji wyjaśnił, że unijne środki dla Polski na walkę z koronawirusem nie są nowymi środkami. "Są to środki przyznane w poprzedniej perspektywie budżetowej 2014-2020, środki, które Polska świetnie zagospodarowuje" - powiedział premier. Chodzi o kwotę 7,4 mld euro z polityki spójności na lata 2014-2020.

AW/MKa/PAP