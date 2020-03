Polskie firmy połączyły siły w obliczu kryzysu

Polskie firmy handlowe, w tym giełdowe spółki odzieżowo-obuwnicze, powołują w obliczu kryzysu wywołanego koronawirusem Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług - poinformowano w komunikacie. Właściciele polskich marek apelują do rządu o wsparcie. Postulują m.in. przywrócenie handlu w niedziele i uruchomienie gwarantowanych przez państwo długoterminowych pożyczek.

"Przedsiębiorcy, w poczuciu najwyższej odpowiedzialności, świadomi katastrofalnych skutków kryzysu wywołanego epidemią i rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, podjęli decyzję o powołaniu Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Właściciele polskich marek odzieżowych, obuwniczych, akcesoryjnych i innych zrzeszyli się, by razem podejmować działania, które przyczynią się do ratowania polskich firm, a co za tym idzie miejsc pracy setek tysięcy pracowników, a także całej rzeszy kooperantów współpracujących z nimi na co dzień. Związek wypracował wspólnie postulaty, z którymi zwrócił się w liście do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz. W obecnej sytuacji konieczne jest bowiem natychmiastowe wsparcie ze strony państwa" - napisano w komunikacie prasowym.

"Polskie firmy, z długoletnią tradycją rodzinną, stanęły w obliczu katastrofy. Po zamknięciu swoich sklepów w związku z wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego, firmy praktycznie z dnia na dzień utraciły zdolność dalszego funkcjonowania. W krótkim terminie wiąże się to z drastycznym spadkiem przychodów i trudnościami w pokrywaniu wszystkich zobowiązań, w nie tak odległym ze spektakularnymi upadłościami, a tym samym utratą pracy setek tysięcy pracowników i brakiem zamówień dla tysięcy podwykonawców i innych firm współpracujących" - dodano.

Związek zwrócił się w liście do rządu z postulatami, w których wskazuje kierunkowe obszary oraz propozycje do dyskusji i wypracowania docelowych rozwiązań.

Kluczowe postulaty to m.in. wypracowanie rozwiązań przejściowych na czas recesji i okres wychodzenia z recesji polegających na przywróceniu handlu w niedziele i wprowadzenie przepisów pozwalających na skrócenie wymiaru czasu pracy wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia.

Branża proponuje też wprowadzenie możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy (w tym do systemu równoważnego czasu pracy) na mocy decyzji pracodawcy i, pod pewnymi warunkami, wyłączenie - na czas recesji i wychodzenia z niej - stosowania przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Jak podano, w wypadku niespełnienia powyższych postulatów, firmy chciałyby uchwalenia przepisów umożliwiających partycypację rządu w pokryciu kosztów wynagrodzeń pracowników za okres nieświadczenia pracy z powodu zamknięcia centrów handlowych oraz pokrycie wynagrodzeń chorobowych od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego i odłożenie spłat składek ZUS naliczanych za okres stanu zagrożenia epidemicznego o 6 miesięcy.

Związek postuluje też odłożenie płatności VAT naliczanych za okres stanu zagrożenia epidemicznego o 6 miesięcy.

Ponadto, Związek liczy na uchwalenie przepisów zobowiązujących banki do udostępnienia długoterminowych kredytów obrotowych na bazie wyników 2019 i 2018 oraz udzielenia odpowiednich gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia rozliczeń z kontrahentami oraz na uruchomienie gwarantowanych przez państwo długoterminowych pożyczek dla przedsiębiorstw, których płynność jest zagrożona z powodu obniżonej sprzedaży w okresie pandemii wirusa.

Polskie firmy z sektora detalicznego oczekują również przepisów zapewniających przekazanie osobom fizycznym środków finansowych koniecznych do bieżącego utrzymania, co wzmocniłoby popyt.

Wśród członków Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług są:

Agata Meble

Answear

Apart

Big Star Ltd

CCC, Gino Rossi

Cocodrillo

Sowa Sp. J.

Diverse

Duka

Gatta

Home&You

Inglot Sp z o.o.

Kan Sp. z o. o. (Tatuum)

Kazar Sp z o.o.

Lancerto S.A.

LPP SA (Reserved, Mohito, Cropp, House, Sinsay)

Martes Sport

Mediaexpert

Medicine

Monnari

Neonet S.A.

Ochnik S.A.

Redan S.A

Ryłko

Smyk

Solar

Yes S.A

Wojas Sp z o.o.

VRG S.A. (Wólczanka, Kruk, Vistula, Deni Cler, Bytom)

Venezia

4F OTCF Sp z o.o.

(PAP Biznes)

pel/ asa/