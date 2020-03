Lidl reaguje na koronawirusa. Będą zmiany w sklepach

Nie tylko Biedronka, ale też Lidl zapowiada zmiany w funkcjonowaniu sklepów w związku z epidemią koronawirusa. Sklepy pozostają otwarte, ale na klientów czekają zmiany. Sieć planuje m.in. osłony kas z pleksi i strefy wskazujące pożądaną odległość przy płatnościach za zakupy.

"Duże zmiany w sklepach Biedronka" - pisaliśmy wczoraj wieczorem, przytaczając treść najnowszego komunikatu sieci sklepów tej marki. Jeronimo Martins deklaruje podejmowanie zwiększonych środków ostrożności w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. Nowości odczują zarówno klienci, jak i pracownicy. Tych z nich, którzy przekroczyli 60. rok życia, jako grupę podwyższonego ryzyka, Biedronka zwalnia z obowiązku świadczenia pracy. Mimo nieobecności, nadal mają otrzymywać pełne wynagrodzenia.

Jakie zmiany w Lidlu przez koronawirusa?

Również we wtorek temat koronawirusa podjęła sieć sklepów Lidl. W komunikacie skierowanym do klientów mowa m.in. o staraniach podejmowanych po to, żeby łańcuchy dostaw pozostały nieprzerwane, a w sklepach nie zabrakło produktów, które w ostatnich dniach cieszyły się zwiększonym zainteresowaniem.

Lidl, inaczej niż Biedronka, nie skraca godzin otwarcia sklepów. W obydwu sieciach dla klientów dostępne mają być plakaty i ulotki informujące o sposobach na ograniczanie ryzyka zachorowania na COVID-19. Sklepy mają być też wyposażane w płyny antybakteryjne i środki odkażające.

Podobnie jak w Biedronce, także w Lidlu niebawem pojawić mają się osłony kas z pleksi, zwiększające bezpieczeństwo pracowników sieci.

Tak jedna, jak i druga sieć planuje wyznaczanie na podłodze stref bezpieczeństwa, wskazujących pożądaną odległość kupującego od sprzedawcy w strefie kas. Lidl zaleca, by klienci pilnowali także odległości pomiędzy sobą - sugerując min. 1,5 metra dystansu.

Podobnie jak wiele innych sieci, również Lidl zachęca do porzucenia gotówki na rzecz płatności bezgotówkowych i korzystania z kas samoobsługowych zamiast kontaktu z kasjerem.

Lidl Pay - jeszcze jedna nowość dla klientów

Niemiecka sieć sklepów znalazła się dziś na czołówkach z jeszcze jednego powodu. Zgodnie z zapowiedziami, udostępnia klientom płatności mobilne Lidl Pay. Odpowiednia opcja pojawiła się już w sklepowej aplikacji na smartfony. "Aby dokonać płatności, należy uruchomić aplikację i kartę Lidl Plus" - więcej na temat w dzisiejszym tekście Wojciecha Boczonia.

Jakie zmiany w innych marketach?

Nie tylko Biedronka czy Lidl, ale też Carrefour, Kaufland, Aldi i inne markety wprowadziły w ostatnim czasie szereg nowych zaleceń dla klientów. Mianownik jest wspólny - ograniczanie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. O tym, jakie zmiany czekają na klientów innych sklepów, w tym marketów budowlanych (Leroy Merlin, Castorama, Obi) piszemy więcej w tym artykule.

