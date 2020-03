Policja zaleca: zamień dom w cybertwierdzę (22 kroki)

Trwa okres wzmożonej pracy i nauki zdalnej, a wraz z nim - czas zmasowanych cyberataków. Prób jest tak wiele, a metody tak różne, że nie trzeba wiele, żeby paść ofiarą internetowych oszustów. Policja, NASK i Europol podpowiadają, na co uważać.

Otwartą "bramką" do domu dla cyberprzestępców mogą okazać się nie tylko niewłaściwie zabezpieczony laptop czy smartfon, ale też interaktywne zabawki czy "inteligentne" domowe sprzęty podłączone do sieci. Atak hakerów brzmi nieprawdopodobnie, ale trudno już dziś znaleźć kogoś, kto choć raz nie był obiektem próby wyłudzenia pieniędzy lub danych, często do dzisiaj nie zdając sobie z tego sprawy.

Policja, w porozumieniu z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową i Europolem, zalecają stosowanie się do uniwersalnego zestawu zasad. Kompletne podejście do tematu ma szansę realnie zmniejszyć ryzyko dostępu do naszych danych przez niepowołane osoby.

Za policją publikujemy listę reguł bezpieczeństwa, których warto przestrzegać na co dzień, nie tylko w okresie pracy czy nauki zdalnej.

Chroń dostępu do swojej sieci WiFi. Zawsze zmieniaj domyślne ustawienia routera. Zadbaj, żeby każdy domowy sprzęt elektroniczny był zabezpieczony hasłem, PIN-em lub danymi biometrycznymi (np. odciskiem palca). Dopilnuj, żeby każdy sprzęt elektroniczny podłączony do internetu miał zainstalowany program antywirusowy. Zabezpiecz konta w mediach społecznościowych i skrzynkę e-mail bezpiecznymi, niebanalnymi hasłami. Zmieniaj je co jakiś czas. Upewnij się, jakie ustawienia prywatności masz ustawione w mediach społecznościowych - kto i do jakich informacji o tobie ma dostęp. Sprawdź ustawienia aplikacji na smartfonie i pozbądź się tych, z których nie korzystasz. Co jakiś czas twórz kopie zapasowe swoich danych i aktualizuj je regularnie. Jeśli robisz zakupy przez internet, wybieraj tylko sprawdzone sklepy i weryfikuj opinie na ich temat. Nie daj się złapać na podejrzanie atrakcyjne oferty sprzedawców w sieci. Zazwyczaj to pierwszy znak rozpoznawczy internetowych oszustów. Nie kupuj przez internet rzeczy, których nie można dostać nigdzie indziej. Przy płatnościach przez internet korzystaj z kart płatniczych, kod CVV do weryfikacji jest w ten sposób tylko u ciebie. Regularnie sprawdzaj stan konta bankowego. Dzięki temu szybciej wychwycisz, że zniknęły z niego pieniądze, których nie wydałeś. Nie odpowiadaj na podejrzane SMS-y i e-maile, szczególnie te nawołujące do dokonywania dodatkowych płatności albo regulowania rzekomych zaległości. Nie otwieraj linków i załączników przysyłanych w SMS-ach czy e-mailach niewiadomego pochodzenia, których się nie spodziewałeś. Nie wysyłaj z góry pieniędzy do kogoś, kogo nie znasz. Nie pokazuj nikomu danych dotyczących swojej karty płatniczej, loginu czy hasła dostępu - także osobom, które podają się za pracowików banków i różnych instytucji. Nie przekazuj środków na internetowe zbiórki, jeśli nie zweryfikowałeś, czy są prawdziwe. Oszuści podszywają się pod strony internetowe takich inicjatyw, tworząc strony do złudzenia podobne. Nie udostępniaj i nie podawaj dalej informacji z nieoficjalnych źródeł. W sieci roi się od fake newsów. Sprawdź ustawienia prywatności interaktywnych zabawek swoich dzieci. Zmień fabryczne hasło elektronicznych sprzętów, którymi bawią się dzieci i regularnie aktualizuj ich zabezpieczenia. Stosuj programy do kontroli rodzicielskiej, żeby mieć wpływ na korzystanie z sieci przez swoje dziecko. Regularnie rozmawiaj z dziećmi o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu oraz niebezpieczeństwach, jakie mogą się z tym wiązać.

Działalność internetowych przestępców nasiliła się w ostatnim czasie wraz z rozwojem epidemii koronawirusa w Polsce. Policja, banki, Ministerstwo Cyfryzacji, CERT Polska, teleoperatorzy i wiele innych podmiotów codziennie informuje o nowych przypadkach wirtualnych pułapek, w które próbuje się złapać każdego, kto wykaże się nieostrożnością. W przypadku oszustw metodą "na koronawirusa" sprawdza się brutalna zasada - im większy strach przed koronawirusem, tym większa podatność na działania internetowych przestępców. O tym, jakie próby podejmują, piszemy w artykule "Żerowanie na psychozie. 10 przykładów z ostatnich dni".

MW