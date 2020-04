To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 21 kwietnia

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Zmęczeni pracą w domu? Jeśli powoli myślą Państwo o powrocie do biura, przez ostatnie tygodnie pracując w trybie home office, polecam uwadze dwa publikowane dzisiaj w Bankier.pl materiały. Po pierwsze - artykuł Weroniki Szkwarek, w którym rozwiewa wątpliwości na temat obowiązków pracodawcy w zakresie maseczek ochronnych. Drugi materiał to najnowszy odcinek "Programu antykryzysowego", w którym Justyna Smolińska pyta lekarza, dra Michała Sutkowskiego o to, jak bezpiecznie zasiąść za służbowym biurkiem.

Tymczasem zapraszam na podsumowanie najnowszych wydarzeń gospodarczych. Wtorek 21 kwietnia z pewnością przejdzie do historii jako dzień, kiedy nadzwyczaj często słyszeliście Państwo o ropie taniej jak nigdy (tudzież: wartej mniej niż zero) - szczegóły poniżej. Co z tego wynika, wyjaśnia - jak zawsze w interesujący sposób - Ignacy Morawski. "Sądzę, że kraje takie jak Polska powinny na silnym spadku cen surowca korzystać" - komentuje, a ja zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółami. Obserwatorom globalnej gospodarki polecam jeszcze jedną z dzisiejszych analiz. "Nie liczcie na pomoc z Chin" - pisze dziś nasz analityk Maciej Kalwasiński, "ratunek nie nadejdzie ze wschodu". Lektura obowiązkowa dla każdego, kto zastanawia się, w jakiej kondycji jest dziś Państwo Środka, bez którego nie byłoby dziś tak, jak jest.

Z ważnych wydarzeń na rodzimym podwórku - m.in. zapowiedź rządu, że zagranicznym spółkom ma być trudniej przejmować polskie firmy, wizja suszy (a więc i wyższych cen) na horyzoncie, pierwsze dwa banki na celowniku Rzecznika Finansowego za program odraczania spłaty kredytu i ostrzeżenie, dlaczego - mimo wydłużonego terminu - warto rozliczyć PIT za 2019 rok jeszcze przed końcem kwietnia.

Najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata

Wśród dzisiejszych bieżących publikacji, nawet tylko tych o zabarwieniu ekonomicznym, sporo jest komentarzy, subiektywnych opinii i ogólnych wniosków formułowanych na podstawie analizy wąskiego wycinka rzeczywistości. W podsumowaniu dnia staram się wybierać dla Państwa przede wszystkim fakty - informacje o zdarzeniach, których konsekwencje odczują lub już odczuły (tłumaczymy, w jaki sposób) nasze portfele. Szczegółowa lista najważniejszych wydarzeń w formule "godzina po godzinie" - poniżej.

21:14 Premier wkrótce spotka się z przedstawicielami galerii handlowych

20:55 Morawiecki: Śluby mogą się odbywać, wkrótce doprecyzowanie dotyczące wesel

20:50 Premier: Zakaz zgromadzeń publicznych przez dłuższy czas

20:18 MRPiPS: Ponad 1,6 mln wniosków o wsparcie z tarczy antykryzysowej

18:28 Ropa podtapia Wall Street. Mocne spadki w USA

17:52 IATA: Na świecie wewnątrzkrajowy ruch lotniczy zmniejszył się o 70 proc.

16:00 MI: Wydłużona zostaje ważność czasowej rejestracji pojazdu

14:50 GPW odstąpi od zawieszania notowań i kar za opóźnienie raportów spółek z NC i Catalyst

14:06 Żeby skorzystać z Tarczy finansowej, trzeba na czas złożyć deklarację VAT

14:00 Rząd utrudni przejmowanie polskich spółek

13:57 Nowe przepisy dotyczące dronów przesunięte

13:42 MC: część odpisów aktu stanu cywilnego dostępna online

13:12 Ponad połowa firm negatywnie ocenia swoją kondycję

12:56 Na 500+ wydano już ponad 105 mld zł

12:36 Ropa naftowa najtańsza od 19 lat

12:27 Wakacje kredytowe – dwa banki na celowniku Rzecznika Finansowego

12:25 Zapłacony ZUS za marzec można odzyskać

12:19 Technologia 5G przenosi koronawirusa? Teoria spiskowa przyczyną ataków na anteny

12:15 Rynek pożyczek kurczy się z tygodnia na tydzień

12:00 Banki mają problem z kurierami. Zmieniają zasady otwierania kont

11:25 Rozliczasz PIT po 30 kwietnia? Możesz zostać obciążony odsetkami

11:25 Już 700 tys. wniosków o odroczenie spłat kredytów

11:19 Nowe auta rekordowo drogie



10:29 Susza w Polsce: żywność zdrożeje jeszcze mocniej

10:00 Wartość koszyka zakupów na Wielkanoc spadła rdr o 10 proc.



09:20 Pod koniec tygodnia decyzja w sprawie przedłużenia zamknięcia szkół

09:28 Kurs euro nadal nie przełamał 4,50 zł

08:54 Firmy z programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie” z lepszymi warunkami spłaty pożyczek



07:28 Indonezja wynajmuje tankowce, by skupować paliwa

07:18 Prywatne placówki odsyłają chorych do szpitali publicznych

06:00 Lokaty półroczne – lider z ostrym cięciem [Ranking Bankier.pl]

Epidemia koronawirusa - najnowsze doniesienia z zagranicy

Z myślą o tych, którzy z zaciekawieniem śledzą statystyki dot. rozwoju epidemii koronawirusa w innych krajach, publikujemy zestaw najnowszych doniesień z zagranicy.

20:37 We Francji 531 osób zmarło na Covid-19 w ciągu ostatniej doby

20:34 W Czechach liczba ofiar śmiertelnych epidemii przekroczyła 200

19:46 481 nowych zgonów z powodu koronawirusa w stanie Nowy Jork

19:01 W Turcji 119 nowych zgonów na Covid-19, łącznie zmarło 2259 osób

18:50 We Włoszech znów wzrost liczby zgonów osób zakażonych

18:04 W Wielkiej Brytanii 823 nowe zgony z powodu koronawirusa, łącznie już 17 337

17:54 W Gruzji stan wyjątkowy przedłużony do 22 maja

17:35 Szedzcy naukowcy: szczyt zakażeń w Sztokholmie minął w połowie kwietnia

17:18 Nowy włoski pakiet pomocy dla firm i rodzin w wysokości 50 mld euro

17:07 Koronawirus odpowiada za 1/3 zgonów w Wielkiej Brytanii

16:50 Erdogan: Chcemy wrócić do normalnego życia pod koniec maja



15:10 Włoska branża ślubna może stracić 26 mld euro z powodu pandemii

15:04 Bezrobocie w Norwegii wynosi 15,3 proc, m.in. przez zastój gospodarki



14:53 W Iranie zmarło dotąd prawie 5300 osób z powodu Covid-19

14:14 "Po zakończeniu pandemii pozycja Niemiec w Europie wzrośnie"

13:45 Włochy obawiają się, że mafie mogą przeniknąć do procesu odmrażania gospodarki

13:11 Ponad 2,5 mln zakażonych koronawirusem na świecie

12:11 Zamieszki na przedmieściach Paryża. "Ludzie są głodni"

11:47 Bank centralny Hiszpanii: epidemia może obniżyć PKB o 13,6 proc.

11:14 Chiny chcą stworzyć szybkie procedury dotyczące podróży

10:53 W Rosji liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 50 tysięcy

10:30 Plaga donosicielstwa obok epidemii koronawirusa we Francji

10:06 MFW: Birma wśród 10 proc. gospodarek, których nie dotknie recesja

09:13 Liczba zakażonych koronawirusem na Ukrainie przekroczyła 6 tys.

08:01 WHO: Nie można na razie określić pochodzenia koronawirusa

07:16 Trump zapowiada tymczasowe wstrzymanie imigracji

06:23 Włoski hotel pozwał ministerstwo zdrowia Chin za poniesione straty

05:51 W ciągu doby w USA na Covid-19 zmarły 1433 osoby

Wieczorne podsumowania redaktorzy Bankier.pl wysyłają do czytelników także w formie newslettera. Jeśli chcą Państwo dołączyć do grona odbiorców, tutaj można zapisać się na newsletter. Na kolejne podsumowanie zapraszam już jutro, przygotuje je Marcin Dziadkowiak, zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl. Gorąco polecam.

Malwina Wrotniak