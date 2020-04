Praca w maseczce. Czy pracodawca musi ją zapewnić?

Jeszcze kilka tygodni temu widok pracownika w maseczce należał do rzadkości. Teraz do rzadkości będzie należał widok osoby niezakrywającej ust i nosa. Zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy należy do obowiązków pracodawcy, co niekoniecznie oznacza zaopatrzenie pracowników w maseczki i środki ochrony osobistej.

Choć oficjalnie nakaz zakrywania ust i nosa nie dotyczy zakładów pracy, tak w przypadkach, kiedy dana osoba ma kontakt z kimś z zewnątrz – klientem czy interesantem, już powinna być wyposażona w maseczkę, chustkę, szalik lub przyłbicę. Zapewnienie środka ochrony nie należy jednak do obowiązków pracodawcy.

Pracownicy zwolnieni z obowiązku noszenia masek

Według najnowszych rządowych obostrzeń mających na celu ograniczenie epidemii koronawirusa każda osoba, która wychodzi z domu, musi zakryć usta i nos. Przepisy nie obejmują jednak niektórych obywateli i są to osoby zatrudnione w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. Jest jednak jedno „ale” – nie mogą zajmować się bezpośrednio obsługą interesantów lub klientów w tych miejscach.

Zawody, których nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa Kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną, Duchowni sprawujący obrzędy religijne, Rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie, Żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe.

Wśród najczęściej pojawiających się pytań wyłania się kwestia tych zatrudnionych, którzy - na przykład pracując na poczcie - część dnia spędzają na zapleczu, a część podczas obsługi klienta w okienku. Na stronie rządowej czytamy, że osoba obsługująca obywateli przy okienku musi mieć zakrytą twarz, ale podczas pracy na zapleczu – takiego obowiązku już nie ma.

Pracodawca nie musi zapewnić maseczek

Obowiązkowo usta i nos zasłaniać muszą pracownicy marketów, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami. W rozporządzeniu uściślającym nakaz zakrywania części twarzy podane jest, że osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych może w czasie ich wykonywania realizować obowiązek przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży w danym obiekcie są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Według Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić zatrudnionym bezpieczne i higieniczne warunki podczas wykonywania przez nich czynności służbowych. Czy w praktyce oznacza to również zapewnienie środków ochrony osobistej podczas epidemii? Na pytanie w rozmowie z Bankier.pl odpowiada Joanna Kośmider z Kancelarii Kochański i Partnerzy.

– Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednakże obecnie nie ma obowiązku wyposażania pracowników w maseczki i w rękawiczki (obecnie istnieje obowiązek robienia zakupów w rękawiczkach jednorazowych).– komentuje Joanna Kośmider.

Decyzję o wyposażeniu swoich pracowników w takie środki podjęły między innymi banki czy markery spożywcze, choć często zaopatrzenie nie starczało na długo. Również związki zawodowe zaangażowały się w akcje i przekazały pracownikom, np. w Jeronimo Martins Polska, przyłbice i maseczki.

Weronika Szkwarek