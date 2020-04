GPW odstąpi od zawieszania notowań i nakładania kar za opóźnienie publikacji raportów spółek z NC i Catalyst

Zarząd GPW, w związku ze stanem epidemii, zdecydował o czasowym odstąpieniu od zawieszania notowań i nakładania kar regulaminowych w przypadku opóźnienia w publikacji raportów za 2019 r. i pierwszy kwartał 2020 r. przez spółki notowane na rynkach NewConnect i Catalyst - podała Giełda w komunikacie prasowym.

Jak podano, warunkiem niestosowania narzędzi dyscyplinujących jest opublikowanie przez emitentów Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) sprawozdań za 2019 r. w ciągu dwóch miesięcy, a raportów za pierwszy kwartał 2020 r. - w okresie 45 dni od upływu regulaminowego terminu.

"Odstąpienie od dotychczasowej praktyki nakładania sankcji, zamiast wydłużenia terminów publikacji raportów okresowych z jednej strony pozwala emitentom dostosować się do nowych warunków rynkowych, a z drugiej uwzględnia interesy inwestorów, którym zależy na jak najszybszym uzyskaniu dostępu do wyników finansowych spółek, w które zainwestowali. Z tego powodu od emitentów oczekujemy niezwłocznego przekazywania do publicznej wiadomości istotnych informacji o ich bieżącej sytuacji" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, członek zarządu GPW Piotr Borowski.

Obowiązujące obecnie w ASO terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian. W przypadku emitentów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin publikacji raportu rocznego za 2019 rok upływa 1 czerwca 2020 r., a raportu kwartalnego za I kwartał roku 2020 – 15 maja 2020 r. (PAP Biznes)

