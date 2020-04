Morawiecki: Śluby mogą się odbywać, wkrótce doprecyzowanie dotyczące wesel

Śluby mogą się odbywać, wkrótce doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące wesel - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki odpowiadając we wtorek na pytania zadawane przez użytkowników Facebooka zapewnił, że podczas wesel konieczne jest dystansowanie się i przepisy w tej sprawie zostaną wkrótce doprecyzowane.

"Dystans jest potrzebny. Chcemy racjonalnie podejść do tych wesel, jednak liczba osób na weselach musi być ograniczona i to w rozporządzeniu zostanie również ujęte" - zapowiedział premier.

"Co do picia i jedzenia w maskach, to tego nie zalecam" - żartował szef rządu. "Radziłbym zdejmować dla tych przyjemności maseczki" - dodał.

"Jeśli chodzi o wesela - to tak jak również w różnych innych okolicznościach w pomieszczeniach, tak jak dzisiaj będąc tutaj w pomieszczeniu, na czacie z państwem nie mam maseczki, tak i wtedy również te maski nie będą konieczne" - sprecyzował.

"Ten temat wkrótce zostanie zracjonalizowany, zliberalizowany" - zapewnił. (PAP)

ago/ godl/