Rozliczasz PIT po 30 kwietnia? Możesz zostać obciążony odsetkami

Składanie rocznych rozliczeń PIT za 2019 rok zostało dla niektórych wydłużone do końca maja br. Diabeł jednak tkwi w szczegółach. PIT można złożyć później, ale podatnik musi liczyć się z koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę w rozliczeniu.

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa na świecie rząd podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania zeznań rocznych do 1 czerwca br. Pozostałe przepisy podatkowe nie zostały zmienione. Oznacza to, że zapłacić można później, ale z odsetkami za zwłokę. Zmiany mają pomóc przedsiębiorcom, którzy nie mogą skorzystać z usługi Twój e-PIT.

Art. 15zzj specustawy mówi, że złożenie zeznania po 30 kwietnia uważane jest za automatyczne złożenie czynnego żalu. Czyli nie będziemy ukarani za nieterminowe złożenie zeznania z ustawy karnej skarbowej. – Przepis natomiast milczy w sprawie odsetek - tłumaczy w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" doradca podatkowy Przemysław Hinc. I dodaje, że oznacza to, że dopóki nie nastąpią zmiany albo w tej ustawie, albo w innych przepisach podatkowych, to złożenie po 30 kwietnia 2020 r. zeznania podatkowego za rok 2019, z którego będzie wynikała kwota podatku do zapłaty do urzędu skarbowego, może wiązać się z koniecznością zapłaty odsetek.

Kowalski (osoba fizyczna) musi rozliczyć PIT do 30 kwietnia

W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie na podstawie rozliczenia na 2019 rok będzie musiał dopłacić podatek, musi liczyć się z dodatkowymi kosztami. Odsetki ustawowe naliczają się za każdy dzień zwłoki w rozliczeniu PIT. Żeby obliczyć wysokość odsetek ustawowych, należy pomnożyć kwotę do zapłaty przez obowiązującą stawkę, czyli 8%. Otrzymaną wartość należy pomnożyć przez liczbę dni opóźnienia w stosunku rocznym.

Przykładowo, gdy przedsiębiorca złoży zeznanie 10 maja br., to dziesięć dni należy podzielić przez 365, otrzymaną wartość pomnożyć przez 8% i wysokość podatku do zapłaty. Jeżeli wynik jest powyżej kwoty 8,70 zł, podatnik musi zapłacić odsetki ustawowe od zwłoki w zapłacie.

Standardowo termin na złożenie rocznego #PIT upływa 30.04

❗️W tym roku #PIT można jednak składać do końca maja.



Dla ponad 21 mln osób, rozlicz. się na form. PIT-37 i PIT-38, propozycja rozliczenia jest już przygot. w #TwójePIT na https://t.co/SWjzqHeGwd.https://t.co/XEEm2msehR — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) March 31, 2020

PIT automatycznie rozliczy się 30 kwietnia - możesz stracić ulgi

Każda osoba fizyczna może złożyć deklarację podatkową w wydłużonym terminie. Jednak usługa Twój e-PIT zostanie zamknięta 30 kwietnia br. Jeżeli podatnik nie wprowadzi zmian w systemie ministerstwa finansów, to jego zeznanie PIT zostanie automatycznie zaakceptowane w formie pierwotnie przygotowanej bez zmniejszenia o ulgi.

Po 30 kwietnia br. zeznanie roczne będzie można modyfikować tylko w formie korekty. Konieczne będzie samodzielne przygotowanie deklaracji i wysłanie do urzędu skarbowego.

