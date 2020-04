To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 30 kwietnia 2020

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze fakty. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Kończący się dziś kwiecień okazał się miesiącem wyróżniającym na warszawskim parkiecie na tle ostatnich kilku lat. O "zielonych" wynikach poszczególnych indeksów giełdowych, na które zapracowały przede wszystkim małe i średnie spółki, pisze dziś Adam Torchała. Maj to na razie zagadka, ale przybywa sygnałów studzących optymizm co do krajowego rynku - tylko w czwartek pojawiły się nowe dane o spadającym oprocentowaniu lokat i fali podwyżek marż w kredytach hipotecznych. Co przyniesie pierwszy tydzień kolejnego miesiąca, zapowiadamy w materiale "Tym będą żyły rynki".

Obok danych z gospodarki, emocji w czwartek dostarczały też zapowiedzi dotyczące planowanego niebawem otwarcia żłobków i przedszkoli. Ma to być możliwość, nie obowiązek. Rodzice, którzy z obawy o dzieci, nie wyślą ich jeszcze do placówek, mają otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dziś termin, który zwykliśmy uznawać za krańcową datę rozliczenia się z fiskusem. Ministerstwo Finansów przypomina, że w tym roku podatników obowiązują nieco inne zasady. Jak co tydzień w przededniu weekendu, ostrzegamy też przed planowanymi przerwami w dostępie do systemów bankowości. Warto nie dać się zaskoczyć.

Ważna informacja organizacyjna: z racji 1 maja jutro robimy pauzę, a na kolejne podsumowanie najważniejszych wydarzeń ekonomicznych zapraszamy w niedzielę 3 maja. Zaległości po majówce pomoże nadrobić Marcin Dziadkowiak, zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

Spośród dziesiątek opublikowanych dzisiaj wiadomości, do podsumowania trafiają przede wszystkim informacje o dzisiejszych wydarzeniach i oficjalnych komunikatach.

18:17 Boisz się posłać dziecko do przedszkola lub żłobka? Do 24 maja dostaniesz zasiłek

18:14 Sejm pracuje nad odmrażaniem pracy sądów



17:20 Koniec kwarantanny dla pracowników przygranicznych

17:17 PKN Orlen formalnie stał się właścicielem Energi

16:48 Na GPW czwartek bez fajerwerków. Wzrosty CCC i Orange, w dół LPP

16:48 Skuteczny lek przeciwko COVID-19 testowany w Polsce

16:36 Rzecznik Finansowy pozwał Raiffeisen Bank International



16:06 BFG rozpoczyna przymusową restrukturyzację Banku Spółdzielczego w Przemkowie

15:45 ZUS: Zwolnienia ze składek na blisko 591 mln złotych

15:43 Procenty na lokatach wciąż spadają. Kolejne banki zmieniają tabele

15:10 Średnia cena benzyny spadła poniżej 4 zł/l, tanio jak w 2016 r.



15:00 CCC chce 4 maja otworzyć wszystkie sklepy w Polsce

14:45 "Czyste powietrze" 2.0 na kredyt. Nowy nabór od 15 maja

14:14 Deficyt budżetu po marcu wyniósł 9,4 mld zł

14:10 Matury i egzaminy ósmoklasisty bez maseczek

13:20 W kwietniu wzrosty na GPW największe od dekady

13:10 Spadła liczba ludności Polski

13:00 Płace rosną, ale wkrótce przestaną [Raport]



12:58 W marcu spadła liczba firm, które ogłosiły niewypłacalność

12:52 Fala podwyżek w hipotekach – marże w górę

12:50 Google Meet za darmo nie tylko dla firm

12:08 Otwarcie żłobków i przedszkoli jest możliwością, a nie nakazem

11:43 Inflacja w strefie euro najniższa od 2016 roku

11:00 Spadek PKB w strefie euro głębszy niż w 2009 roku

10:50 Müller: Rząd nie planuje nowych podatków

10:00 Inflacja mocno w dół. Żywność wciąż drożeje

09:40 Kurs euro lekko w górę. Frank poniżej 4,30 zł

09:30 Majówka w bankach - utrudnienia w PKO BP, ING, Santanderze i Toyota Banku

09:04 Rząd zrezygnuje z godzin dla seniorów

09:01 Gliński: Kina studyjne i samochodowe może będą otwarte wcześniej

08:16 Spółka z polskiej giełdy zrobi grę o pandemii koronawirusa

06:55 Nawet 600 euro za przekroczenie prędkości. Nowy Kodeks drogowy w Niemczech



06:00 Polskie Szwalnie, polskie płace. Od 70 groszy za maseczkę

06:00 MF przypomina: deklaracje PIT za 2019 r. można wysyłać do 1 czerwca

02:24 Otwarcie żłobków możliwe od 6 maja

Świat walczy z koronawirusem - najnowsze doniesienia z frontu

Z myślą o tych z Państwa, którzy ze szczególnym zaciekawieniem obserwują konsekwencje epidemii w innych krajach, publikujemy najważniejsze z najnowszych zagranicznych doniesień.

19:03 Niemiecki rząd znosi część obostrzeń

16:07 Włochy: We wszystkich regionach wskaźnik zakaźności poniżej 1

14:30 Liczba bezrobotnych w USA przekroczyła 30 milionów

12:19 Rząd Szwecji przedstawił szósty pakiet kryzysowy w związku z koronawirusem

12:02 Włochy w recesji. Ale spadek PKB mniejszy od oczekiwań

11:30 Stopa bezrobocia we Włoszech spadła. "Pułapka" w danych Eurostatu

10:35 Francuzi mocno ograniczyli wydatki



10:00 Liczba osób poszukujących pracy w Niemczech wzrosła o blisko 400 tysięcy

09:10 Hiszpania: PKB mocno w dół, a będzie jeszcze gorzej

09:00 Znów złe dane z Chin

07:40 Francja oficjalnie w recesji. Najgłębszy spadek PKB w powojennej historii

04:46 Połowa kanadyjskich firm straciła ponad 20 proc. przychodów

01:49 Fala koronawirusa wśród Rumunów pracujących w Niemczech

Wieczorne podsumowania dnia redakcja Bankier.pl wysyła także w formie autorskich newsletterów. Zapisać się na nie można tutaj.

Malwina Wrotniak