Fala podwyżek w hipotekach – marże w górę

Na rosnącą niepewność co do perspektyw polskiej gospodarki banki udzielające kredytów hipotecznych zareagowały szybko i na wielu frontach. W ciągu kilku tygodni od wybuchu pandemii wielu kredytodawców zdecydowało się zwiększyć wymogi dotyczące wkładu własnego. Znacząco zmieniło się także podejście do oceny zdolności kredytowej. Jak wynika z porównań Bankier.pl, dwuosobowe gospodarstwo domowe z dochodem 6200 zł mogło w kwietniu liczyć na finansowanie nawet o 140 tys. zł niższe niż w lutym.

To jednak nie wszystko. Zmiany nastąpiły również w cennikach. Częściowo w wyniku zakończenia czasowych promocji (i nie wprowadzeniu nowych edycji), a w części poprzez korekty podstawowych stawek. Porównaliśmy oferty banków dla tego samego profilu gospodarstwa domowego w okresie „przedpandemicznym” (luty 2020 r.) i po zamrożeniu gospodarki.

Założyliśmy, że o kredyt stara się bezdzietne małżeństwo. Klienci mają co miesiąc do dyspozycji 6200 zł. Oboje utrzymują się z umów o pracę na czas nieokreślony. Dochody gospodarstwa obciąża tylko utrzymanie jednego samochodu – profilowi klienci nie korzystają w momencie wnioskowania z żadnego produktu kredytowego. Klienci zamierzają nabyć mieszkanie na rynku pierwotnym we Wrocławiu. 50-metrowy lokal na peryferiach miasta kosztuje 337,5 tys. zł.

Porównanie marży dla kredytu z 20-procentowym wkładem własnym (luty 2020 r. vs. kwiecień 2020 r., dla profilowych kredytobiorców) Bank Marża kredytowa (kwiecień 2020 r.)

Marża kredytowa (luty 2020 r.)

Różnica Alior Bank 2,09 pp. 2,29 pp. - 0,20 pp. Bank BPS 1,79 pp. 1,79 pp. - Bank Millennium 2,00 pp. 2,00 pp. - Bank Pekao 2,24 pp. 1,94 pp. + 0,30 pp. Bank Pocztowy 1,79 pp. 1,79 pp. - BNP Paribas Bank 2,00 pp. 1,70 pp. + 0,30 pp. Citi Handlowy 2,09 pp. 1,89 pp. + 0,20 pp. Credit Agricole 2,00 pp. 1,90 pp. + 0,10 pp. ING Bank Śląski (1) 2,10 pp. 1,95 pp. + 0,15 pp. mBank 2,80 pp. 2,40 pp. + 0,40 pp. Pekao Bank Hipoteczny (2) 2,40 pp. 1,80 pp. + 0,60 pp. PKO BP 1,90 pp. 1,90 pp. - Santander Bank 2,19 pp. 1,99 pp. + 0,20 pp. (1) W kwietniu uwzględniono marżę przy wyższym, 30-procentowym wkładzie własnym. Bank nie oferuje kredytów z LTV 80 proc. (2) W kwietniu uwzględniono marżę z aktualnego cennika instytucji umieszczonego na stronie internetowej. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 10-17.2.2020 r. i 16-23.4.2020 r.

Wyniki zestawienia nie pozostawiają złudzeń – w ciągu dwóch miesięcy znacząco zmieniły się parametry proponowanych kredytobiorcom produktów. W większości banków marże są dziś wyższe o kilkanaście punktów bazowych. Ponieważ w międzyczasie spadły stopy procentowe (a wraz z nimi wskaźniki WIBOR), to raty zobowiązania i tak uległy obniżeniu. Warto jednak pamiętać, że marża w całym okresie trwania umowy jest stała, klienci będą skazani na ustalone dziś warunki. Chyba że za kilka, kilkanaście lat zdecydują się na refinansowanie.

Spośród 13 banków aż 8 podwyższyło marżę kredytową. Zmiany mieszczą się w przedziale od kosmetycznej korekty o 0,1 pp. do 0,6 pp. Czterech kredytodawców zaproponowało rankingowym klientom te same warunki cenowe, a w Alior Banku stawka w kwietniu była niższa niż w lutym.

Trend stopniowego podnoszenia marż, zwłaszcza przy niskim wkładzie własnym klienta, obserwowaliśmy od kilkunastu miesięcy. Wyniki panelu HipoTracker Bankier.pl pokazują, że średnia stawka pięła się powoli, ale systematycznie w górę . „Epidemiczne” podwyżki mają jednak zupełnie inny charakter – w krótkim czasie na podobny krok zdecydowało się wielu kredytodawców. To niespotykana od lat sytuacja, którą wyzwoliły zewnętrzne warunki – niepewność, spodziewany wzrost kosztów ryzyka, pewne „jak w banku” obniżenie rentowności działania kredytodawców.

