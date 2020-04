CCC chce 4 maja otworzyć wszystkie sklepy w Polsce - poinformowała PAP Biznes spółka. Grupa jest w trakcie renegocjacji umów najmu.

"Przygotowujemy się do otwarcia wszystkich sklepów CCC w Polsce i chcemy to zrobić 4 maja" - powiedziała PAP Biznes Daria Sulgostowska, rzecznik prasowy CCC.

Pytana o proces renegocjacji warunków najmu, odpowiedziała: "Cały czas jesteśmy w trakcie renegocjacji umów z wynajmującymi i w większości przypadków widzimy wolę porozumienia. Ze względu na trwające rozmowy i w poszanowaniu interesów obu stron, nie komentujemy obecnie szczegółów".

Na koniec marca 2020 r. sieć stacjonarna CCC w Polsce liczyła 470 sklepów.

Od 20 kwietnia spółka otwiera już sklepy zlokalizowane w tzw. retail parkach. Działa ich już ponad 130.

W środę premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że w drugim, a nie trzecim etapie znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 otwarte zostaną obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m kw., czyli centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe. Obiekty te zostaną otwarte od poniedziałku 4 maja, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego, przy wprowadzeniu limitu osób. Na 1 osobę przypadać ma 15 m kw. powierzchni handlowej. Do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

"Przyspieszenie otwarcia galerii handlowych to dla nas dobra wiadomość, bo podstawowy nadal kanał sprzedażowy zacznie znów funkcjonować i generować przychody. Operacyjnie jesteśmy gotowi – kolekcja jest w sklepach, mamy przygotowane środki higieny osobistej dla pracowników i klientów, a nasz personel jest gotowy do powrotu do pracy" - poinformował PAP Biznes Jakub Grzelak, dyrektor sprzedaży CCC.(PAP Biznes)

pel/ gor/