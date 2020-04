BFG rozpoczyna przymusową restrukturyzację BS w Przemkowie

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Banku Spółdzielczego w Przemkowie w dniu 30 kwietnia 2020 r. rozpoczął jego przymusową restrukturyzację w formie przejęcia przez SGB-Bank - poinformował BFG w komunikacie prasowym.

Do SGB-Bank trafi przedsiębiorstwo Banku Spółdzielczego w Przemkowie i jego zobowiązania, z wyłączeniami wskazanymi w decyzji BFG, a także przeniesione tam zostaną m.in. środki klientów w pełnej wysokości.

Od poniedziałku 4 maja 2020 r. Bank stanie się Oddziałem SGB-Bank, a klienci będą obsługiwani w Oddziale SGB-Bank w Przemkowie i wszystkich filiach w dotychczasowych godzinach pracy placówek.

Klienci Banku Spółdzielczego w Przemkowie nie muszą w związku z przymusową restrukturyzacją podejmować żadnych działań. Ich środki zostaną automatycznie i w całości przeniesione do SGB-Bank.

Bank Spółdzielczy w Przemkowie posiada ok. 111 mln zł aktywów, wobec ponad 20 mld aktywów SGB-Banku. Oszacowanie wartości aktywów i pasywów Banku Spółdzielczego w Przemkowie przygotowane przez firmę Deloitte Advisory wykazało, że poziom kapitałów własnych banku w Przemkowie był głęboko ujemny, co jednoznacznie wskazuje na zagrożenie banku upadłością. Bank nie miał również szans na samodzielną sanację, a Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała BFG, że brak jest przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Banku Spółdzielczego w Przemkowie pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością.

"W ocenie BFG i KNF przymusowa restrukturyzacja Banku Spółdzielczego w Przemkowie pozwala uniknąć upadłości i związanych z nią potencjalnych negatywnych skutków dla klientów BS w Przemkowie. Jednocześnie, zgodnie z opinią Komisji Nadzoru Finansowego, przejęcie Banku Spółdzielczego w Przemkowie przez SGB-Bank S.A. nie wpłynie na stabilność jego działalności i tym samym na bezpieczeństwo depozytów ulokowanych w banku" - napisano w komunikacie BFG.

Bank Spółdzielczy w Przemkowie to drugi bank w Polsce, który podlega pod przepisy o przymusowej restrukturyzacji. Pierwszym bankiem był Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, jednak w tamtym przypadku dla PBS w Sanoku nie udało się znaleźć banku, który uratowałby jego biznes i depozyty.

(PAP Biznes)

pr/ ana/