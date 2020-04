Płace rosną, ale wkrótce przestaną [Raport Antal]

W porównaniu do 2019 roku średnie wynagrodzenie oferowane specjalistom i menedżerom wzrosło o 6 proc. Eksperci przewidują, że mimo braku tak wyraźnego wzrostu w kolejnych miesiącach z powodu epidemii większość branż utrzyma poziom płac.

– Ostatnie lata przynosiły sukcesywny wzrost przeciętnych wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom. Obecna sytuacja na rynku pracy związana z pandemią Covid-19 i spowolnieniem gospodarczym może przełamać tendencję wzrostową i wpłynąć na zahamowanie dynamiki wzrostu płac – komentuje wyniki Raportu Płacowego Artur Skiba, prezes Antal.

Zdaniem autorów badania będzie można zaobserwować rozwarstwienie dochodów. Pracownicy z branż dotkniętych epidemią koronawirusa będą obniżać swoje oczekiwania finansowe. Można domniemać również, że przedstawiciele wyższej i średniej kadry będą doceniać w większym stopniu bezpieczeństwo zatrudnionego u obecnego pracodawcy i będą mniej chętni do zmiany miejsca pracy.

Bezpieczne finansowo branże

Według wyników raportu płacowego eksperci, którym nie grozi spadek wynagrodzeń, pracują w branży digital, IT, zajmują się automatyzacją procesów lub są zatrudnieni w finansach. W tych obszarach prognozowany jest również lekki wzrost płac.

Średnie wynagrodzenie oferowane specjalistom i menedżerom w Polsce w branży IT wynosi 14 460 zł, w porównaniu do 13 300 zł z ubiegłorocznej edycji raportu. Najmniej w tym sektorze zarabiają pracownicy helpdesku pierwszej linii – od 5 do 7 tys. zł brutto. Na najwyższe płace mogą liczyć kierownicy infrastruktury i kierownicy ds. bezpieczeństwa od 18 do nawet 35 tys. złotych.

Finanse to kolejna branża, jaką określono mianem możliwie bezpiecznej w obecnej sytuacji na rynku pracy. Jak czytamy w raporcie, średnie wynagrodzenie oferowane specjalistom i menedżerom w finansach i księgowości wyniosło 11 938 zł w porownaniu do 11 800 zł w poprzedniej edycji raportu płacowego.

– Faza cyklu koniunkturalnego, w którym znajduje się gospodarka, sytuacja geopolityczna i spowolnienie gospodarcze sprawia, że coraz większego znaczenia nabiera funkcja ryzyka i audytu wewnętrznego. Po fazie dynamicznych wzrostów, gdzie często na wypracowanie mechanizmów zabezpieczających czy procedur wewnętrznych nie było czasu albo nie nadążały one za inwestycjami, zdobywaniem nowych rynków, przyszedł czas uszczelnienia standardów – komentuje Michał Borkowski z firmy Antal.

Zamrożone zawody

Zdaniem analityków specjaliści ds. sprzedaży oraz inżynierowie będą częściej skazani na zamrożenie oczekiwań finansowych. W raporcie wymienia się rownież przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej, ponieważ wynagrodzenie na tych stanowiskach jest powiązane z realizacją planów organizacji, które z powodu epidemii mogły zostać zmienione lub opóźnione.

Płace przedstawicieli handlowych wynoszą od 3,5 do 5 tys. złotych brutto miesięzcnie, specjaliści ds. obsługi klienta w sprzedaży technicznej od 6 do 9 tys. zł brutto.

Raport płacowy został przygotowany za pomocą badań ankietowych na próbie 2225 specjalistów i menedżerów, wzięte pod uwagę zostały również informacje z procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal oraz wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami.

WS