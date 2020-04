Procenty na lokatach wciąż spadają. Kolejne banki zmieniają tabele

Kolejne banki reagują na ostatnią zmianę stóp procentowych NBP i zdecydowana większość z nich ma już tabele oprocentowania z datą świeższą niż 8 kwietnia br. Wśród instytucji ostatnio zmieniających cenniki są również te, które tną procenty po raz drugi.

Najnowsze informacje na temat sytuacji na rynku lokat nie napawają optymizmem. Nie dalej niż kilka dni temu pisaliśmy o dwunastu bankach, które po kolejnej decyzji Rady Polityki Pieniężnej zdecydowały się na obniżenie stawek na swoich produktach oszczędnościowych. Jak się okazuje, lista ta nie była jeszcze zamknięta. Dołączyło do niej kolejnych siedem instytucji.

Lokaty w dół w kolejnych siedmiu bankach

Kolejnymi bankami, które obniżyły stawki na depozytach terminowych, są Bank BPS, BNP Paribas Bank Polska, Citi Handlowy, Credit Agricole, Inbank, PlusBank oraz Santander Consumer Bank. Prawie wszystkie z wymienionych instytucji zaktualizowały całą ofertę lokat.

Zmiany na lokatach po obniżce stóp NBP z dnia 9 kwietnia 2020 r. – banki aktualizujące cennik po raz pierwszy Bank Lokata Oprocentowanie [p.a.] Data zmiany tabeli Przed zmianą Po zmianie Bank BPS e-Lokata 365, Lokata 365 0,10-1,00% 0,10-0,40% 23 kwietnia 2020 r. Lokata Progres 10 1,04% 0,39% BNP Paribas Bank Polska Lokata Gomobile 1,00% 0,60% 22 kwietnia 2020 r. Lokata Gooline, Lokata Pl@net 0,10-0,50% 0,05-0,25% Lokata na Start 1,30% 1,00% Lokata Progresywna 0,70% 0,50% Lokata Promocyjna 0,50-0,80% 0,25-0,60% Lokata Standardowa 0,10-0,45% 0,05-0,25% Citi Handlowy Lokata Terminowa 0,05-0,10% 0,01-0,05% 29 kwietnia 2020 r. T-Lokata 0,05-0,15% 0,01-0,05% Credit Agricole Lokata lojalni zyskują (standardowa) 0,90-1,20% 0,60% 23 kwietnia 2020 r. Lokata lojalni zyskują (mobilna) 1,00-1,30% 0,70% Lokata mobilna 0,40-1,70% 0,30-1,10% Lokata mobilna (oferta specjalna) 2,50% wycofana Lokata na nowe środki 1,20-1,70% wycofana Lokata standardowa 0,20-1,50% 0,20-1,00% Inbank Lokata standardowa 2,15-3,00% 1,60-3,00% 23 kwietnia 2020 r. Lokata standardowa 1,60-3,00% 1,30-2,50% 30 kwietnia 2020 r. PlusBank Lokata „Nowa Kasa=Większy Zysk” 1,50% 1,20-1,50% 23 kwietnia 2020 r. Lokata „Nowa Kasa=Większy Zysk” (bankowość internetowa/mobilna) 1,55-1,65% 1,30-1,60% Lokata Nowa Standard 0,30-0,80% 0,20-0,55% Lokata Nowa Standard (bankowość internetowa/mobilna) 0,50-0,85% 0,30-0,55% Santander Consumer Bank Lokata Direct+ 0,15-1,10% 0,10-0,50% 24 kwietnia 2020 r. Lokata Zysk+ 0,15-1,10% 0,10-0,50% Lokata Online 0,25-1,10% 0,10-0,50% Lokata Online Nowe Środki 0,25-1,80% 0,10-0,90% Lokata Zysk+ Progresja 0,70% 0,50% Lokata Zysk+ Wzrost 1,00-1,60% 0,60-0,80% Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania banków.

Wyjątkiem jest tutaj Credit Agricole, który pozostawił obecne stawki na Lokacie dynamicznej oraz Lokacie standardowej ze zmiennym oprocentowaniem. Bank wyróżnia się wśród pozostałych tym, że w ostatnich dniach wycofał z oferty Lokatę na nowe środki oraz Lokatę mobilną na 2 miesiące w promocji na kwotę do 10 000 zł. Obie propozycje były jednymi z wyżej oprocentowanych w ofercie banku.

Kilka banków ostrzej potraktowało swoje produkty. Największe cięcia można zauważyć w Santander Banku Polska, który dla najdłuższego okresu Lokaty Online Nowe Środki obniżył stawkę z 1,80 do 0,90 proc. rocznie. Niewiele mniej zeszczupleją zyski wybierających Lokatę Zysk+ Wzrost na 36 miesięcy. W tym przypadku obniżka wyniosła 0,80 pp. z 1,60 proc. rocznie.

10-miesięczna Lokata Progres 10 oferuje od 23 kwietnia 0,39 proc., a nie 1,04 proc. rocznie jak przed zmianą. Pozostałe lokaty Banku BPS spotkały się z niewiele niższą obniżką. Lokata 365 i e-Lokata 365 zakładana na okres od 9 do 12 miesięcy przyniesie zysk mniejszy o 0,60 pp. Obniżka w takiej samej wysokości dotyczy również niektórych ofert wspomnianego wyżej Credit Agricole. O tyle mniej zarobią klienci, którzy wybierali maksymalny okres na Lokacie lojalni zyskują i Lokacie Mobilnej.

Kolejne zmiany w pięciu bankach

Mimo że Bank Millennium, BOŚ Bank, Getin Bank, Idea Bank oraz neoBank zdążyły już dostosować swoją ofertę do realiów po drugim cięciu stóp procentowych NBP, to w ostatnich dniach po raz kolejny opublikowano na ich stronach internetowych nowe tabele oprocentowania.

Tylko jeden bank zdecydował na wprowadzenie podwyżek. Mowa o Idea Banku, który na Lokacie na nowe środki Plus podniósł stawkę z 2,00 do 2,40 proc. rocznie na depozycie na 2 miesiące oraz z 1,70 do 2,20 proc. w stosunku rocznym na jego kwartalnym odpowiedniku. Stawki na pozostałych okresach pozostały bez zmian. To jednak nie jedyne zmiany wprowadzone przez bank, choć reszta raczej nie ucieszy klientów. 25 kwietnia br. bank obniżył stawkę na Lokacie Ping-Pong z 1,20 proc. do 1,00 proc. rocznie oraz na Lokacie SHORT o 0,20 pp. dla każdego z okresów.

Pozostałe banki wprowadziły zmiany wyłącznie na niekorzyść nowego deponenta. I tak Bank Millennium obniżył oprocentowanie na wszystkich lokatach poza Lokatą Urodzinową i Lokatą „Lubię to Polecam”. Największy spadek oprocentowania jest widoczny w przypadku Lokaty Horyzont Zysku – 0,60 pp.

Mimo że BOŚ Bank obniżał 10 kwietnia br. stawki na niemal wszystkich swoich lokatach, 28 kwietnia br. zafundował klientom powtórkę. Tym razem nie ominął już żadnego produktu. Największe obniżki można odnotować przy promocyjnej e-Lokacie na Plus na niską kwotę oraz dwuletniej EKOlokacie na Lata. W ich przypadku cięcie wyniosło 0,50 pp. Co więcej, bank wycofał z oferty 5-letnią EKOlokatę 5 na 5.

Przy okazji przedłużenia promocji Lokaty na nowe środki Getin Bank obniżył 28 kwietnia br. jej stawkę o 0,30 pp. (lokata na 2 i 3 miesiące) lub o 0,60 pp. (lokata na 6 miesięcy). To jednak nie jedyna zmiana wynikająca z najnowszej tabeli. Bank przesunął do obsługi Lokatę Progresywną.

Do tego grona zalicza się jeszcze neoBank (Wielkopolski Bank Spółdzielczy), który większe zmiany rozłożył na dwie tabele oprocentowania. Bank zaprzestał oferowania neoLOKATY Zysk na 12 miesięcy, neoLOKATY Nowe Środki, energoLOKATY na 6 miesięcy oraz energoLOKATY na 12 miesięcy. Obniżone zostało oprocentowanie na neoLOKACIE (6, 12, 24 i 36-miesięcznej), neoLOKACIE Zysk (z 2,10 do 2,00 proc. rocznie) i energoLOKACIE Gwarantowanej 3M (z 2,40 do 2,20 proc. w skali roku).

Monika Dekrewicz