Deficyt budżetu po marcu wyniósł 9,4 mld zł

Deficyt budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2020 r. wyniósł 9,4 mld zł wobec 3,3 mld deficytu po lutym - podał MF w komunikacie.

Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2020 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2020 r. wyniosło: dochody 96,2 mld zł, tj. 22,1 proc., wydatki 105,6 mld zł, tj. 24,2 proc., deficyt 9,4 mld zł" - podano w komunikacie.

W okresie styczeń - marzec 2020 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 5,9 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – marzec 2019 r. o ok. 2,7 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku VAT były wyższe o 5,5 proc. rdr (tj. ok. 2,3 mld zł),

dochody z podatku PIT były niższe o 1,1 proc. rdr (tj. ok. 0,1 mld zł),

dochody z podatku CIT były niższe o 6,6 proc. rdr (tj. ok. 0,7 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 7,1 proc. rdr (tj. ok. 1,1 mld zł),

dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 1,2 proc. rdr (tj. ok. 13,9 mln zł).

W okresie styczeń - marzec 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 9,6 mld zł i było wyższe o ok. 3,2 mld zł (tj. 50,0 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - marzec 2019 r.

Stan środków na rachunkach budżetowych jest bliski 90 mld zł

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2020 r. wyniosło 105,6 mld zł, tj. 24,2 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (94,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 10,8 mld zł, tj. 11,4 proc., głównie z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 1,9 mld zł), przekazania wyższej dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 0,9 mld zł) oraz w ramach budżetu wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r. Jednocześnie wydatki z tytułu rozliczenia z budżetem ogólnym UE były niższe o 0,9 mld zł, podobnie jak wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 0,3 mld zł rdr.

Na koniec kwietnia tegoroczne potrzeby pożyczkowe brutto wynikające z ustawy budżetowej zostały już praktycznie w pełni sfinansowane, a stan środków na rachunkach budżetowych jest bliski 90 mld zł - poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak.

Potrzeby pożyczkowe praktycznie w pełni sfinansowane

"W maju planowane są dwa przetargi sprzedaży obligacji, nie planujemy natomiast przetargów bonów skarbowych. Instrument w postaci bonów skarbowych będziemy w tym roku wykorzystywać elastycznie, w zależności od potrzeb" - czytamy w komentarzu wiceministra, przysłanym PAP.

Jak poinformował Nowak, w marcu zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 16,4 mld zł. Zaangażowanie banków krajowych (w tym NBP) zwiększyło się o 37,5 mld zł, podczas gdy zaangażowanie krajowych inwestorów pozabankowych zmniejszyło się o 15,6 mld zł (z czego funduszy inwestycyjnych o 14,8 mld zł), a inwestorów zagranicznych o 5,4 mld zł.

Inwestorzy zagraniczni zmniejszyli udział w polskich obligacjach

Jak wynika z informacji na stronie resortu finansów, inwestorzy zagraniczni zmniejszyli udział w polskie obligacje o 5,4 mld zł do 152,4 mld zł.

"W marcu zadłużenie w krajowych SPW wzrosło o 16,4 mld zł do poziomu 702,6 mld zł, na co złożył się przyrost zadłużenia wobec banków o 37,5 mld zł (do 351,4 mld zł) oraz spadek zadłużenia wobec krajowych inwestorów pozabankowych i nierezydentów o odpowiednio 15,6 mld zł (do 198,8 mld zł) i 5,4 mld zł (do 152,4 mld zł)" - napisano.

"W rezultacie udział banków w zadłużeniu w krajowych SPW na koniec marca wzrósł do 50,0 proc. z 45,8 proc. na koniec lutego (45,3 proc. na koniec grudnia 2019 r.). Udział krajowych inwestorów pozabankowych w zadłużeniu w krajowych SPW obniżył się natomiast do 28,3 proc. z 31,2 proc. w lutym (31,4 proc. na koniec grudnia 2019 r.), a udział nierezydentów spadł do 21,7 proc. z 23,0 proc. w lutym (23,4 proc.)" - dodano.

W czwartek resort finansów podał, że w maju planuje dwa przetargi sprzedaży obligacji (7 i 21 V) o łącznej wartości 6-14 mld zł.

MF nie planuje przetargów sprzedaży bonów skarbowych.

"Instrument w postaci bonów skarbowych będziemy w tym roku wykorzystywać elastycznie, w zależności od potrzeb" - napisał w komentarzu wiceminister finansów. (PAP/PAP Biznes)

