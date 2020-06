To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 3 czerwca 2020

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

W których częściach Polski dochody są najwyższe? Na co wydajemy najwięcej i co przez ostatnią dekadę podrożało najbardziej? Z kim mieszkamy, na co umieramy i czy to prawda, że nasz kraj czeka demograficzna katastrofa? W Głównym Urzędzie Statystycznym prawdziwy wysyp najnowszych danych opisujących Polskę i Polaków w liczbach. Wybraliśmy 20 wykresów, które naszym zdaniem naprawdę warto zobaczyć.

W analizie z badania GUS-u nie pada ani słowo o preferencjach wyborczych. Po dzisiejszym dniu mamy jednak gwarancję, że faktyczne dane na ten temat poznamy już niedługo. Marszałek Sejmu ogłosiła bowiem, że walka o fotel prezydenta RP rozegra się 28 czerwca. Jakie plany mają w związku z tym kandydaci, przeczytacie Państwo we wspomnianym materiale z komentarzami sztabów na gorąco.

Chociaż w mainstreamie nie jest wolny od emocji, to wcale nie temat wyborów interesował dziś czytelników Bankier.pl najbardziej. Większe kontrowersje wywołują rządowe formy wsparcia w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych. A dokładniej: to, jak teoria ma się do praktyki. Opisujemy dziś przypadek jednej z czytelniczek, dla której majowy przychód na poziomie 400 zł okazał się za wysoki, by zabiegać o tzw. postojowe. "Nieżyciowy system" - można by powiedzieć o zaprojektowanym rozwiązaniu.

Na zmęczonych wydarzeniami kilku ostatnich miesięcy czekają nowe, optymistyczne doniesienia z zagranicy. "Włochy są gotowe na przyjęcie turystów" - oświadczył w środę tamtejszy minister spraw zagranicznych, podobne zapewnienia płyną ze strony greckiego rządu. "W tym roku wakacje będą możliwe nie tylko w Polsce" - zapewniał dziś w mediach wiceminister zdrowia.

O czym jeszcze dziś warto wiedzieć? Zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń.



Środa 3 czerwca - najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

20:30 1,4 tys. zł dla zwolnionych z pracy. Jest prezydencki projekt dodatku solidarnościowego

18:37 Będzie można odliczyć akcyzę od przeterminowanego piwa

18:08 Słowacja łagodzi ograniczenia związane z pandemią koronawirusa

17:55 Mocne wzrosty WIG20. CCC znów liderem

17:18 W czerwcu liczba aktywnych firm wyższa niż przed pandemią

17:02 40 mln zł na funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich w 2020 r.

16:46 Rusza kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi



16:38 Słowacja otwiera w czwartek granicę z Czechami

15:26 Odwołany lot? Wizz Air szybciej odda pieniądze

14:49 Po wyroku TSUE przegrani frankowcy mają szansę na wznowienie postępowań

14:48 Od czwartku online można zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego

14:22 Sprzedaż dzienników w kwietniu spadła rdr o 20,4 proc.

14:18 Płaca minimalna w UE. Rusza druga faza konsultacji

14:15 Zaskakujące dane z amerykańskiego rynku pracy

13:23 Ukraina wznawia loty

13:01 300 tys. wniosków o późniejszą spłatę kredytów hipotecznych w Hiszpanii

13:00 Banki ujednolicają zasady wakacji kredytowych

12:58 PFR planuje w piątek emisję obligacji

12:37 Włochy gotowe na przyjęcie turystów

12:21 Większość Węgrów za wprowadzeniem euro

11:30 Włochy: koronawirus mocno obniżył stopę bezrobocia

11:28 Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Sztaby komentują

10:45 Ceny mieszkań w Wielkiej Brytanii spadają najmocniej od 2009 r.

10:40 EuroPMI: usługi w maju nadal więdły

10:23 Koronawirus dotknął regiony węglowe nie tylko w Polsce

10:17 Prezydent: CPK musi być nadal realizowany



10:02 Bezrobocie w Niemczech najwyższe od 4 lat

09:58 Rekompensaty za prąd będą. Rząd nie wycofuje się z projektu

09:54 Polacy wydali ponad 5,2 mld zł na ubezpieczenia na życie w I kwartale

09:49 Decathlon: wyciekły numerów telefonów klientów

09:44 PKW zaopiniowała kalendarz wyborczy

09:26 Silny spadek PKB w Szwajcarii

09:25 Kurs euro najniższy od marca. Frank szybko słabnie

09:15 "Pobierz aplikację, a dostaniesz kod odbioru" - oszuści łowią na InPost

09:00 Wakacje za granicą będą możliwe

08:55 Rząd szacuje, że bezrobocie za ten rok będzie na poziomie ok. 6 proc.

08:51 400 zł przychodu - za dużo, żeby dostać postojowe

08:50 Minister Piontkowski: Podwyżka dla nauczycieli obowiązuje

08:48 Na rynku pracy jest źle, ale sytuacja może się poprawić

07:57 Pożyczka 5 tys. zł zostanie umorzona z urzędu. Od kiedy i na jakich zasadach?

07:55 Australia w końcu w recesji. Koniec rekordowej passy

07:48 Ropa na rynkach drożeje - kluczowa decyzja OPEC+ coraz bliżej

07:10 Maski, rękawiczki, wietrzenie. Tak mają wyglądać wybory

07:07 Coraz mniej wypłacanych zasiłków rodzinnych

07:05 Ukraińcy powoli wracają do Polski

07:00 W Hiszpanii wzrosło zainteresowanie zakupem domów na wsi

06:45 Odmrożenie w usługach idzie powoli

06:00 Prognoza walutowa: złoty na długo pozostanie słaby?

06:00 20 wykresów o Polsce, które warto zobaczyć

06:00 Łódź: końca wzrostów cen mieszkań nie widać. W cztery lata nawet 50 proc. w górę

05:56 Branża kurierska zadłużona mimo dobrej koniunktury na jej usługi

05:36 Włochy się otwierają, ale wśród ograniczeń, reguł i skrupulatnych kontroli

00:59 Grecja przygotowuje się na przyjęcie turystów z całego świata

Przypominam, że wieczorne podsumowania takie, jak to, redakcja wysyła do naszych subskrybentów także w formie autorskiego newslettera. Zapisać się na niego można tutaj.



Malwina Wrotniak