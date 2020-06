Odwołany lot? Wizz Air szybciej odda pieniądze

O miesiąc krócej niż dotychczas potrwa procedura zwrotu pieniędzy za odwołany lot przez linie Wizz Air – informuje serwis fly4free.pl.

Jak wynika ze słów Jozsefa Varadiego, dyrektora generalnego węgierskich linii Wizz Air, od teraz zwroty pieniędzy za odwołane loty będą dokonywane w sposób zautomatyzowany. Środki trafią na konta klientów w ciągu 30 dni, a nie 60 jak miało to miejsce dotychczas.

Inną możliwością jest zwrot środków na indywidualne konto Wizz, które następnie można wykorzystać podczas rezerwacji kolejnych lotów. W takim przypadku na konto Wizz trafia 120 proc.

Pasażerowie mogą również zmienić rezerwację na inny lot przypadający na 14 dni przed pierwotnie zaplanowanym wylotem lub na 60 dni po nim, w zależności od liczby dostępnych miejsc.

Wspomniane przypadki dotyczą sytuacji, kiedy to przewoźnik odwołał lot. Jeśli sami zrezygnujemy z lotu musimy liczyć się z opłatą za jego anulowanie. Jeżeli do odlotu pozostało więcej niż 14 dni, Wizz Air potrąci 60 euro (ok. 265 zł), a jeśli mniej niż 14 dni – 80 euro (ok. 353 zł).

MKZ