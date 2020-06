Świadczenie postojowe. 400 zł przychodu to za dużo, aby je dostać

Uruchomiona wskutek epidemii pomoc państwa dla samozatrudnionych nie jest wolna od absurdów. Czy brak kryterium dochodowego w elektronicznym wniosku to przeoczenie ZUS-u? Bez względu na intencję niektórzy wnioskujący o postojowe mają przez to pod górkę.

Wprowadzone przez tarczę antykryzysową rozwiązania pomocowe mają służyć ochronie firmy przed problemami, a przedsiębiorcom zapewnić środki finansowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Jednak obowiązujące przepisy nie są dla wszystkich, których dosięgnął kryzys spowodowany pandemią.

Brak wypłaty świadczenia postojowego

Absurdalne kryterium spadku dochodów w wysokości 15 proc. miesiąc do miesiąca sprawia, że przychody w kwocie 110 zł w kwietniu i 400 zł przychodu w maju to dla ZUS-u już 300-proc. wzrost, który powoduje brak przyznania świadczenia postojowego za maj. W takiej sytuacji znalazła się jedna z naszych czytelniczek. Pani Kinga chciała w sposób elektroniczny złożyć wniosek o kolejne postojowe, jednak system nie przepuszczał jej dalej. Podobne próby podjęła na stronie praca.gov.pl wniosek i tu nie został wygenerowany.

Dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej

Przypomnijmy: samozatrudnionemu przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli spełnia przesłanki spadku przychodów (o ile działalność nie została zawieszona) i limitu przychodów. Samozatrudniony nie może mieć przy tym innych tytułów do ubezpieczenia społecznego w postaci m.in.: umowy o pracę, umowy zlecenia, prowadzenie działalności, przebywanie na urlopie wychowawczym, pobieranie zasiłku macierzyńskiego.

Zgodnie z art. 15 zq ustawy o tarczy antykryzysowej świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia Covid-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie jej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc; zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno prowadzących ją jednoosobowo i zatrudniających pracowników, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, jeśli spełniają określone warunki. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Nieżyciowy system

Co zrobić, gdy system nie pozwala na złożenie wniosku, chociaż przychody są na poziomie, za który trudno przeżyć? W opisanym wyżej stanie, aby otrzymać świadczenie, trzeba osobiście pójść do ZUS-u i złożyć oświadczenie. Tylko na podstawie decyzji ZUS-u będzie można uzyskać świadczenie postojowe. System elektroniczny nie daje możliwości wygenerowania i wysłania wniosku za pomocą internetu, choć przedsiębiorca nie przekroczył kryterium dochodowego.

Wnioski o świadczenie postojowe można składać tylko do 30 czerwca 2020 roku, tak więc został niecały miesiąc. Być może Rada Ministrów w drodze rozporządzania da możliwość dalszego ubiegania się o to świadczenie i wprowadzi do wniosków kryterium dochodowe. Na chwilę obecną brak informacji co dalej i na jaką dalszą pomoc będą mogli liczyć przedsiębiorcy.

Ewelina Czechowicz