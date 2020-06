To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 26 czerwca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Sporo wskazuje na to, że na rynki finansowe ponownie zaczyna wywierać wpływ koronawirus. Od dwóch tygodni giełdowe byki znajdują się w odwrocie, nie mogąc zbliżyć się do rekordów z pokoronawirusowego odbicia. Także dziś sesja w Nowym Jorku otworzyła się na czerwono, co miało wyraźnie deprymujący wpływ na polskich inwestorów. Więcej szczegółów w podsumowaniu dzisiejszej sesji pióra Krzysztofa Kolanego.

Mniej więcej dwa tygodnie temu zaczęły pojawiać się informacje o wzbieraniu drugiej fali zachorowań wywołanych COVID-19. W Stanach Zjednoczonych mamy najwyższe wskaźniki nowych zachorowań od początku epidemii, czego efekty widać m.in. w Teksasie. Fala negatywnych informacji dobiega także z Europy.

Brytyjski rząd grozi zamknięciem plaż. Czarnogóra, która jako pierwsze państwo w Europie ogłosiła 25 maja, że jest "wolna od koronawirusa", przywraca część restrykcji. Na Ukrainie rekordy nowych zakażeń. Z ust ministra Szumowskiego słyszymy, że część obostrzeń może wrócić także w Polsce. A na antypodach Australijczycy znów ruszyli do sklepów po... papier toaletowy. Z dobrych wiadomości, mamy jedynie informację o powrocie usług gastronomicznych do pociągów pendolino.

Po tej dawce inwestycyjno-koronawirusowych wieści przejdźmy do tematów bliższych naszym portfelom. Wzrost detalicznych cen paliw w Polsce obserwujemy praktycznie nieustannie od pierwszych dni maja. Niestety, przyszły tydzień nie będzie wyjątkiem. Więcej szczegółów przygotował Krzysztof Kolany, stale monitorujący ten temat.

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło szacunki dotyczące liczby kredytów, które mogą zostać objęte ustawowymi wakacjami kredytowymi. O tym, jak takie wakacje będą wyglądały, pisał u nas już Michał Kisiel.

Inne ważne dla naszych portfeli tematy z tego tygodnia przygotował dla Państwa jak co tydzień Michał Żuławiński. Tym razem m.in. o najlepszych polskich bankach, kredytowym trzęsieniu ziemi, złocie i kryzysowych zasiłkach.

Przedweekndowo ostrzegamy także, w jakich bankach zaplanowane są przerwy techniczne. Tym razem muszą uważać klienci m.in. ING, Pekao, Getinu i Aliora.

Więcej informacji istotnych dla naszych portfeli w poniższym zestawieniu piątkowych wiadomości. Zapraszam do zapoznania się, a na kolejne podsumowanie zapraszam w niedzielę.

