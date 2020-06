Ryanair zawiesza loty z Polski. Zniknie kilka połączeń

fot. Kelvin Stuttard /

Choć Ryanair zaczął już latać z polskich lotnisk, a połączenia pełną parą ruszą w lipcu, już teraz wiadomo, że kilka tras zostanie zawieszonych. Z rozkładu zniknie co najmniej sześć połączeń – informuje serwis fly4free.

Irlandzki przewoźnik wznowił połączenia z Polski w niedzielę lotami z Krakowa do Dublina i z Modlina do Madrytu. Okazuje się jednak, że zmniejszone zainteresowanie potencjalnych pasażerów wymusiło zrewidowanie siatki połączeń, także z polskich lotnisk.

W najbliższym czasie samoloty Ryanaira nie będą latały w sześciu kierunkach. Trzy dotyczą połączeń polskich miast z ukraińskimi.

Zawieszone połączenia Ryanaira:

Warszawa-Modlin – Charków (Ukraina)

Kraków – Bruksela-Zaventem

Kraków – Norymberga

Poznań – Lwów

Poznań – Bruksela-Zaventem

Katowice – Chersoń (Ukraina)

Czy połączenia zostaną zlikwidowane na stałe, czy tylko tymczasowo, jeszcze nie wiadomo.

– Jest za wcześnie na deklaracje. Niektóre z tych tras być może powrócą latem przyszłego roku, ale nie mamy jeszcze oficjalnego rozkładu. Na razie skupiamy się na zrewidowaniu letniego rozkładu lotów – stwierdziła w rozmowie z serwisem fly4free Olga Pawlonka, rzecznik prasowa Ryanaira.

Jak donosi serwis, część połączeń, które jeszcze nie wystartowały, ma wrócić do rozkładu dopiero jesienią. Dotyczy to zwłaszcza lotów z Polski do Włoch. Nie wiadomo także, kiedy wznowione zostaną loty do Wielkiej Brytanii, Szwecji i Portugalii.

Klienci, którzy wykupili bilety na odwołane loty, będą mogli ubiegać się o wymianę ich vouchery na inne loty lub zwrot gotówki.

MKZ