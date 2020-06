mBank zaskarżył postanowienie sądu dot. pozwu zbiorowego

fot. Mateusz Szymański / Shutterstock

mBank zaskarżył postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który zdecydował, że część jego klientów w ramach pozwu zbiorowego może skorzystać z zabezpieczenia polegającego na zawieszeniu spłaty rat kredytowych - poinformował bank w komunikacie prasowym.

Postawienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 9 czerwca 2020 r. wiązało się z postępowaniem zbiorowym przeciwko mBankowi w sprawie kredytów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego.

"mBank zaskarżył to postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi jako wydane w warunkach nieważności oraz z naruszeniem szeregu przepisów proceduralnych, co w ocenie banku skutkuje naruszeniem prawa do sprawiedliwego procesu. Oprócz licznych naruszeń formalnych mBank kwestionuje także, że istniały podstawy do udzielenia zabezpieczenia" - napisano w komunikacie.

Pozew zbiorowy dotyczy około 1 730 osób. Pod koniec marca 2020 roku wartość przedmiotu sporu w ramach tego pozwu zbiorowego wyniosła 377 mln zł.

