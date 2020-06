5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela

fot. Andrzej Bogacz / FORUM

1. Oto najlepsze banki w Polsce

Najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia w polskiej bankowości było ogłoszenie zwycięzców Złotych Bankierów. Wyjątkowy ranking powstał w wyjątkowych okolicznościach, które przyniosły sporo zmian w bankach, również dla klientów.

Z listą nagrodzonych banków w poszczególnych kategoriach zapoznać można się we wtorkowym artykule: „Znamy najlepsze banki tego roku. Wyniki rankingu Złoty Bankier 2020”.

2. Kredytowe trzęsienie ziemi

Drugi kwartał roku zupełnie zmienił sytuację na rynku kredytów hipotecznych. Marże kredytowe gwałtownie wzrosły, a zdolność kredytowa spadła mimo cięcia stóp procentowych, wynika z analizy Bankier.pl opublikowanej w artykule „Trzęsienie ziemi na rynku kredytów hipotecznych [HipoTracker Bankier.pl]”.

Ponadto, jak co miesiąc, przygotowaliśmy dla Państwa ranking kredytów hipotecznych. Więcej na ten temat w poniedziałkowym artykule „Kredyt hipoteczny na mieszkanie. Ranking – czerwiec 2020”. Dodatkowo sprawdziliśmy, jak kształtuje się obecnie zdolność kredytowa przy zarobkach rzędu 6000 miesięcznie.

3. Lokaty coraz niżej

Jak wynika z naszego najnowszego rankingu, lokaty roczne nie należą do wyjątków i wśród nich także widać spore obniżki. Maksymalna dostępna stawka wynosi obecnie 1,90 proc. w skali roku. Przed miesiącem było to 2,35 proc. rocznie, a w kwietniu blisko 1 pp. więcej – 2,85 proc. w skali roku

Pewną alternatywę dla lokat mogą stanowić obligacje Skarbu Państwa, tym bardziej, że rząd nie pogorszył w lipcu oferowanych warunków mimo cięcia stóp procentowych. Więcej na ten temat w artykule „Rząd nie obniżył oprocentowania obligacji oszczędnościowych”.

4. Złoto w centrum uwagi

Na światowych rynkach ostatnie tygodnie przyniosły spory wzrost cen złota, w pobliże 1800 dolarów. Jednak ze względu na tańszego dolara z polskiej perspektywy złoto jest tańsze. Przeliczając ceny z Nowego Jorku po bieżącym kursie dolara, złoto w Polsce wyceniane jest na ok. 7000 zł za uncję. Tymczasem w maju było to nawet 7452 zł. Oczywiście kupując monetę czy sztabkę, trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami.

Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej na temat inwestowania w złoto, zapraszamy do udziału w webinarze „Po co i jak inwestować w złoto? Nie tylko dla początkujących”, który 8 lipca poprowadzi Krzysztof Kolany.

5. Nowości w zasiłkach

Miniony tydzień przyniósł także kolejne informacje o kryzysowych zasiłkach. O kolejne 14 dni, czyli do 12 lipca, wydłużony został dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8. roku życia. Więcej na ten temat w czwartkowym artykule.

Z kolei o dodatek solidarnościowy mogą wnioskować osoby, które po 15 marca 2020 r. straciły pracę lub ich umowa wygasła z powodu COVID-19. Świadczenie wynosi 1400 zł i można je pobierać maksymalnie przez 3 miesiące