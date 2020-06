Oświadczenie majątkowe prezydenta Dudy zostało opublikowane

Polacy w Wielkiej Brytanii oddali już 85 tys. głosów w wyborach prezydenckich

Już 85 tys. kopert z głosami oddanymi w wyborach prezydenckich otrzymały polskie konsulaty w Wielkiej Brytanii, co stanowi ok. 65 proc. wszystkich wysłanych do wyborców - poinformowała PAP ambasada RP w Londynie. To stan na koniec dnia w czwartek.