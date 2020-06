Chińczycy zbudują fragment Rail Baltica. "Bardzo ambitny termin"

Twitter/PKP PLK SA

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały w piątek w Białymstoku umowę na modernizację ok. 71 km odcinka Czyżew-Białystok trasy kolejowej Rail Baltica. Koszt inwestycji, którą zrealizuje polsko-chińskie konsorcjum, sięga 3,3 mld zł. Trasa ma być gotowa w 37 miesięcy, licząc od rozpoczęcia prac.

To umowa o najwyższej wartości przy tego typu inwestycji w Polsce - poinformował prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, który liczy na to, że w lipcu 2023 roku odcinek będzie gotowy do eksploatacji.

Merchel podkreślał w czasie uroczystości, że po modernizacji odcinka Czyżew-Białystok, podróż pociągiem z Białegostoku do Warszawy będzie mogła skrócić się do 1 godziny i 25 minut; z przystankami na stacjach pośrednich - będzie trwała 1 godzinę i 40-45 minut. Na całej tej trasie możliwy bowiem będzie przejazd pociągów osobowych z prędkością do 200 km/h. "Mam nadzieję, że będzie to środek transportu bezkonkurencyjny, wygodny, bezpieczny, a jednocześnie wkomponowany w cały projekt Unii Europejskiej" - powiedział.

Inwestycja jest dofinansowana z UE z programu CEF - Łącząc Europę. Wykonawcą jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor (lider), Stecol Corporation oraz Sinohydro Corporation Limited. Prezes PUT Intercor Piotr Jurczyk, który umowę podpisał w imieniu wykonawcy, przypomniał że dla jego firmy to trzeci odcinek linii kolejowej Rail Baltica (wcześniej Rembertów-Sadowne a obecnie jeszcze kończony Sadowne-Czyżew). Przyznał, że termin 37 miesięcy na realizację jest "bardzo ambitny".

Inwestycja obejmuje m.in. budowę 200-metrowego mostu na Narwi między Łapami i Uhowem oraz kilkudziesięciu obiektów inżynieryjnych. Pomiędzy Czyżewem a Białymstokiem powstaną skrzyżowania wielopoziomowe - przejścia i przejazdy kolejowo-drogowe zostaną zastąpione przez wiadukty i tunele. Zmodernizowanych zostanie też pięć stacji: Czyżew, Szepietowo, Łapy, Racibory i Białystok, a przebudowanych kilkanaście przystanków.

Mówiąc o zaawansowaniu prac przy budowie Rail Baltica zarówno w Polsce, jak i krajach nadbałtyckich prezes PKP PLK wyraził nadzieję, że w 2027 cała trasa od Tallina do Warszawy będzie gotowa. W Polsce, oprócz przebudowy odcinka Czyżew-Białystok, konieczna jest jeszcze modernizacja dwóch odcinków - od Białegostoku przez Ełk, do granicy z Litwą w Trakiszkach.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił, że tak duża inwestycja daje "setki miejsc pracy w trakcie jej realizacji". "Polskie budowy nie zostały zatrzymane w czasie epidemii koronawirusa" - dodał Adamczyk. Podkreślał, że w ramach polityki zrównoważonego rozwoju kraju realizowane są w Polsce "wielkie projekty". Zwracając uwagę na wartość projektu przebudowy odcinka kolejowego Czyżew-Białystok mówił, że to potwierdzenie "pozycji inwestycyjnej" Polski w UE.

Na uroczystości podpisania umowy, zorganizowanej na peronie dworca kolejowego w Białymstoku, było wielu polityków PiS z regionu: parlamentarzyści, wojewoda podlaski i marszałek województwa. Wszyscy podkreślali znaczenie tej inwestycji dla województwa.

Minister edukacji narodowej i szef PiS w regionie Dariusz Piontkowski podkreślał, że nie tylko Rail Baltica (kolejowa) ale i inne trasy (drogowe) przebiegają przez Podlaskie i są w trakcie realizacji; wymienił trasy Via Baltica i Via Carpatia. Mówił, że dzięki temu region "odrobi" zaległości komunikacyjne, infrastrukturalne. "Dla nas to doskonałe informacje, że będziemy mogli skomunikować się z centrum Polski, z pozostałymi częściami kraju nie po to, żeby wyjechać, ale ściągnąć tu inwestorów albo - po prostu - wyjechać na wakacje i tu z powrotem wrócić" - mówił Piontkowski.

Jak poinformowały PKP PLK w piątkowym komunikacie, trwają przygotowania do prac modernizacyjnych na odcinku Białystok–Ełk. "W pierwszej kolejności prowadzone będą roboty budowlane na stacji Ełk. Linia kolejowa z Białegostoku do Ełku ma być modernizowana w latach 2022-2024. Dla odcinka z Ełku do Suwałk i Trakiszek (granica państwa) opracowywane jest studium wykonalności. Roboty budowlane planuje się na lata 2023–2027" - podano w komunikacie.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk

