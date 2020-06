To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 25 czerwca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Bliskie zera stopy procentowe, co w praktyce stanowi represję finansową zniechęcającą do oszczędzania, wciąż stanowią inspirację do pisania nowych artykułów przez naszych autorów. Wojciech Boczoń zwracał niedawno uwagę, że niektóre banki wprowadzają opłaty za produkty oszczędnościowe, co w praktyce oznacza wprowadzenie ujemnego oprocentowania oszczędności.

Pisanie ma sens – można powiedzieć, parafrazując popularne powiedzenie, bo jeden z banków wprowadzających takie opłaty, częściowo się z nich wycofał. Chodzi o Envelo Bank (markę Banku Pocztowego), a szczegóły sprawy opisuje Michał Kisiel. Chcących ochronić swoje oszczędności przed finansową represją, zapraszamy na najbliższy webinar Krzysztofa Kolanego poświęcony inwestowaniu w złoto.

Jednym z tematów bliższych gospodarce, które odbijają się echem po środowej wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w USA (prócz podpisania deklaracji ws. sieci 5G), jest budowa elektrowni jądrowej w Polsce.

„Rządy Stanów Zjednoczonych i Polski w najbliższym czasie podpiszą umowę, która umożliwi rozpoczęcie prac projektowych nad wprowadzeniem w Polsce energetyki jądrowej” - poinformował prezydent Andrzej Duda. Takiej pewności nie było jednak słychać w dzisiejszych wypowiedziach wiceminister infrastruktury Marcina Horały. „Stany Zjednoczone są potencjalnym partnerem tej inwestycji” – zaznaczał w czwartek Horała.

Jako, że wakacje za progiem, rośnie także liczba publikacji poświęconych wakacyjnym finansom. Wakacyjne budżety Polaków opisuje Barometr Providenta. Touroperatorzy przekonują z kolei, że wyjazdy zagraniczne wcale nie będą w tym roku tańsze. Z drugiej strony są hotele, które narzekają na brak rezerwacji, co ma pociągać za sobą obniżki cen.

Dla szykujących się do wyjazdu mogą być istotne dwie informacje z zagranicy. W Chorwacji rośnie liczba zachorowań, przez co kraj zdecydował się na powrót do niektórych restrykcji. Tymczasem brytyjski rząd szykuje się do wyłączenia podróżnych z państw Europy Zachodniej z obowiązku kwarantanny. O szczegółach piszą brytyjskie media.

A po wakacjach czas na powrót do szkoły i w mury uczelni. Premier Mateusz Morawiecki poinformował w czwartek, że ta decyzja jest pewna.

Na koniec świeżutkie informacje od naszego „growego” europejskiego czempiona. Podczas czwartkowego wydarzenia "Night City Wire" CD Projekt zaprezentował nowy film promujący "Cyberpunka 2077". Zapowiedziano także serial, który ma powstać we współpracy z Netfliksem.

Więcej informacji istotnych dla naszych portfeli w poniższym zestawieniu czwartkowych wiadomości. Zapraszam do zapoznania się, a na kolejne podsumowanie zapraszam już jutro.

Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata

18:57 LOT od połowy lipca wznowi kolejne międzynarodowe połączenia

18:40 CD Projekt pokazał nowy trailer "Cyberpunka 2077"

18:38 CD Projekt Red we współpracy z Netflix stworzy serial

18:17 Węgry: euro dopiero, jak osiągniemy 85 proc. PKB Zachodu

17:15 WIG20 ratuje wzrosty. Solorz znów liderem

16:36 2,36 mld zł w funduszy UE dla mikro, małych i średnich firm

16:28 Brytyjski rząd wyłączy podróżnych z Europy Zachodniej z kwarantanny

15:42 Google będzie płacić za publikowanie treści niektórych wydawców

14:30 Rozczarowujące dane z amerykańskiego rynku pracy

14:09 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony o kolejne 14 dni

14:09 Rachunek od Facebooka. To oszustwo

13:54 Spadek sprzedaży grupy LPP nie powinien być większy niż 20 proc.

13:42 Eurocash sfinalizował zakup 56 proc. akcji Frisco

13:14 EasyJet wznowi 1 lipca loty do Paryża, Mediolanu i Barcelony

13:10 Francja: wieża Eiffla ponownie otwarta dla zwiedzających

13:00 Monetarne tsunami dotarło do Polski [Wykres dnia]

12:51 Bank Pocztowy rezygnuje z podwyżek. Nie będzie „ujemnego oprocentowania”

12:50 Google zmienia politykę prywatności. Dane usuną się po 18 miesiącach

12:25 Chorwacja przywraca restrykcje. Wraca obowiązek noszenia maseczek

11:30 Empik przedłuża darmowy okres premium

11:22 Trend zamykania placówek bankowych będzie postępował

11:08 PKN Orlen wchodzi na rynek chiński

10:36 ZUS wypłacił pierwsze dodatki solidarnościowe

10:26 RPP zbierze się na dodatkowym niedecyzyjnym posiedzeniu 25 sierpnia

09:57 III linia metra w Warszawie. Jest wstępna analiza przebiegu trasy

09:43 KE zgadza się na 6 mld euro pomocy dla Lufthansy

09:27 Na Ukrainie najwyższy dobowy bilans zakażeń

09:25 Premier: Latem-jesienią będziemy wychodzić z kryzysu

09:16 Horała: Przygotowania do budowy elektrowni jądrowej trwają

09:15 Wyższe opłaty dla przedsiębiorców w EnveloBanku

09:15 Kurs euro dotarł do 4,46 zł. Frank i dolar też w górę

09:10 Ponad 3 mln Polaków ma e-dowód

08:23 Premier: Od września powrót do szkół

08:08 Prezydent o frankowcach: Nie zrealizowałem zobowiązania w pełni

07:23 Kolejna afera w Ministerstwie Zdrowia. Testy widmo za 125 mln zł

07:13 "Rodzina 500+" - nie trzeba składać kolejnego wniosku w tym roku

07:05 Branżę taksówkarską dopadł kryzys

07:00 "Wakacje zagraniczne nie będą tańsze niż w ubiegłym roku"

06:51 Głosowanie korespondencyjne. Do piątku można wrzucać koperty zwrotne do skrzynek

06:50 Polacy tną wakacyjne budżety

06:44 Hotele chcą się ratować i obniżają ceny

06:34 Strata netto LPP w I kw. wyniosła 362 mln zł

06:34 Zarząd CD Projektu rekomenduje niewypłacanie dywidendy

06:25 Coraz więcej rozwodów w Polsce

06:00 Przelewy ekspresowe w prawie każdym banku. Jest tańsza alternatywa

06:00 Trzęsienie ziemi na rynku kredytów hipotecznych

06:00 Spółki z NewConnect warte więcej niż Pekao

06:00 Tesco sprzedane. Pracownicy nie wiedzą, co dalej