fot. rawf8 / Shutterstock

Przelew ekspresowy to przydatna usługa, która w niektórych sytuacjach pomoże uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Większość banków pobiera za niego dość wysoką opłatę. Podobny cel pomoże też zrealizować tańszy Przelew na telefon BLIK, ale nie wszędzie jest on dostępny.

Choć opłata za przelew ekspresowy nie należy do ścisłej czołówki parametrów sprawdzanych przed wyborem konta osobistego i mało który ranking nad nią się pochyla, to może się okazać, że taka usługa okaże się nieoceniona. Przelewając środki na konto w innym banku, należy się liczyć z tym, że nie trafią one na rachunek od razu. Jeśli klient ma trochę szczęścia, to odbiorca otrzyma je po godzinie, może dwóch. Zlecanie przelewu późnym popołudniem (lub wieczorem), to w zasadzie gwarant tego, że pieniądze wyjdą z banku dopiero na drugi dzień. Jeśli zależy nam na przekazaniu środków na cito, to przelew ekspresowy może być rozwiązaniem. Do niedawna jedynym.

5 zł za przelew ekspresowy to standard

Coraz więcej banków uzupełnia lukę w cenniku i umożliwia skorzystanie z przelewu natychmiastowego. Jako ostatni dołączył do nich BOŚ Bank, w którym od 1 czerwca br. wszyscy klienci mogą korzystać z przelewów Express Elixir. Wcześniej w tym roku taką usługę udostępnił swoim klientom Bank Pekao. Tym samym lista banków, które jeszcze nie wdrożyły takiego udogodnienia, skróciła się do dwóch pozycji. Znajdują się na niej PlusBank oraz Toyota Bank.

Pisząc o przelewie ekspresowym, mam tutaj konkretnie na myśli transakcje wykorzystujące system KIR (Express Elixir) oraz BlueCash, które można zlecić za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej. Do dyspozycji klientów jest również system SORBNET przeznaczony przede wszystkim do przekazywania większych kwot. Jest on również zdecydowanie droższy od wyżej wymienionych. Przelew SORBNET jest dostępny w Plus Banku oraz Toyota Banku.

Opłaty za przelewy ekspresowe i BLIK – flagowe konta osobiste na rynku Bank Nazwa konta Opłata za: prowadzenie konta/m-c internetowy przelew ekspresowy (Express Elixir lub BlueCash) przelew BLIK Alior Bank Konto Jakże Osobiste 0-10 zł 0-5 zł* 0 zł Bank BPS iKONTO 0-3 zł 10 zł nd Bank Millennium Konto 360° 0-8 zł 5 zł 0 zł Bank Pekao Konto Przekorzystne 0-6 zł 5 zł 0 zł Bank Pocztowy / EnveloBank Konto w Porządku 0-7,99 zł 2 zł nd BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie 0 zł 5 zł nd BOŚ Bank EKOkonto bez Kosztów 0-5 zł 5 zł nd Citi Handlowy Citi Priority 0-30 zł 10 zł nd Credit Agricole Konto dla Ciebie 0-7 zł 5 zł 0 zł Getin Noble Bank Konto Proste Zasady 0-8 zł 5 zł 0 zł Idea Bank Konto Idealne 0 zł 3,50 zł nd ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct 0 zł 5 zł 0 zł Inteligo Konto Inteligo 0 zł 5 zł 0 zł mBank eKonto osobiste 0 zł 5 zł 0 zł Nest Bank Nest Konto 0 zł 1 zł nd PKO Bank Polski PKO Konto za Zero 0 zł 4,99 zł 0 zł PlusBank Konto PLUS 0 zł nd** nd Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 0 zł 0 zł 0 zł T-Mobile Usługi Bankowe Konto Freemium 0 zł 6 zł 0 zł Toyota Bank Moto Konto 0-2,49 zł nd** nd *Darmowych pięć pierwszych przelewów w miesiącu, jeśli klient wybrał odpowiednią korzyść. **Dostępne przelewy SORBNET Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 23.06.2020 r.

Już jeden rzut oka na powyższą tabelę z analizą opłat za przelew ekspresowy obowiązujących we flagowych produktach banków wystarczy, aby stwierdzić, że za taki luksus banki liczą sobie coś ekstra. Tylko Santander Bank Polska, jako jedyny nie pobiera za nie żadnych opłat bez dodatkowych warunków oraz limitów. Dotyczy to zarówno przelewów Express Elixir, jak i za pośrednictwem BlueCash.

Osoby, którym zależy na darmowych przelewach ekspresowych, mogą być również zainteresowane Kontem Jakże Osobistym od Alior Banku. Bank nie pobiera opłat od klientów, którzy wybiorą odpowiednią korzyść do konta (dwie korzyści przysługują za darmo, każda kolejna kosztuje 3,50 zł miesięcznie). Podobnie jak w Santander Banku Polska darmowe przelewy obejmują te realizowane przez KIR (Express Elixir) i BlueMedia.

Pozostałe banki nie stosują już żadnych taryf ulgowych. Aż dwanaście instytucji pobiera opłatę w wysokości co najmniej 5 zł za każdy taki przelew. Nieco mniej kosztuje on w Nest Banku (1zł), Banku Pocztowym i EnveloBanku (2 zł), Idea Banku (3,50 zł) i PKO Banku Polskim (4,99 zł). Najwyższa opłata obowiązuje w Banku BPS oraz Citi Handlowym (10 zł).

Młodzi mogą zapomnieć o ulgach

Młodzi klienci, czyli osoby w wieku nie przekraczającym zwykle 26 lat, przyzwyczaili się już do lepszych warunków na koncie osobistym. Reguła ta jak najbardziej działa w przypadku opłaty za prowadzenie, ale zdaje się nie obowiązywać przy przelewach ekspresowych.

Opłaty za przelewy ekspresowe i BLIK – konta osobiste dla młodych Bank Nazwa konta Opłata za: prowadzenie konta/m-c internetowy przelew ekspresowy przelew BLIK Aliro Bank Konto Jakże Osobiste 0 zł 0-5 zł* 0 zł Bank BPS iKONTO 0 zł** 10 zł nd Bank Millennium Konto 360° Student 0 zł 5 zł 0 zł Bank Pekao Konto Przekorzystne 0 zł 5 zł 0 zł Bank Pocztowy / EnveloBank Konto w Porządku Start 0 zł 0 zł nd BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie 0 zł 5 zł nd BOŚ Bank EKOkonto bez Kosztów 0-5 zł 5 zł nd Citi Handlowy Citi Priority 0-30 zł 10 zł nd Credit Agricole Konto Dla Ciebie MOVE! 0-3 zł 5 zł 0 zł Getin Noble Bank Konto Proste Zasady 0 zł 5 zł 0 zł Idea Bank Konto Idealne 0 zł 3,50 zł nd ING Bank Śląski Konto z Lwem Mobi 0 zł 5 zł 0 zł Inteligo Konto Inteligo 0 zł 5 zł 0 zł mBank eKonto możliwości 0 zł 5 zł 0 zł Nest Bank Nest Konto 0 zł < 1 zł nd PKO Bank Polski PKO Konto dla Młodych 0 zł 4,99 zł 0 zł PlusBank Konto PLUS 0 zł nd*** nd Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 0 zł 0 zł 0 zł T-Mobile Usługi Bankowe Konto Freemium 0 zł 6 zł 0 zł Toyota Bank Konto Click 0 zł nd*** nd *Darmowych pięć pierwszych przelewów w miesiącu, jeśli klient wybrał odpowiednią korzyść. **Brak opłat pod warunkiem przedłożenia legitymacji szkoły wyższej ***Dostępne przelewy SORBNET Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 23.06.2020 r.

Tylko dwie marki bankowe pobiorą od posiadacza takiego konta niższą opłatę niż w standardowym rachunku. Mowa o Banku Pocztowym i EnveloBanku, które na Koncie w Porządku Start stosują stawkę w wysokości 0 zł. To o 2 zł mniej niż w przypadku konta dla osób w wieku od 26 do 64 roku życia.

Poza wymienionymi wyżej bankami oraz Santander Bankiem Polska wszystkie konta mają w cenniku wyróżnioną odpowiednią opłatę za przelewy ekspresowe i nie uzależniają jej od wieku klienta.

Przelew na telefon BLIK tańszą alternatywą

Szybki przelew można również zlecić w inny sposób – za pomocą usługi BLIK. Wiąże się to jednak z dodatkowymi ograniczeniami. Po pierwsze oba banki muszą mieć zintegrowaną usługę BLIK ze swoimi aplikacjami mobilnymi. To jednak nie koniec. Płatności i wypłaty BLIK to jedno, a Przelew na telefon BLIK to drugie. Nie wszystkie banki, które pozwalają na korzystanie z kodów BLIK, umożliwiają wysyłanie środków na numer telefonu. Z usługi można korzystać w aplikacji mobilnej Alior Banku, Banku Millennium, Banku Pekao, Credit Agricole, Getin Noble Banku, ING Banku Śląskiego, Inteligo, mBanku, PKO Banku Polskiego, Santander Banku Polska oraz T-Mobile Usługi Bankowe. Do wysłania przelewu potrzebny jest numer telefonu odbiorcy. Usługa pozwala również na wysłanie prośby o przelew.

Przelew na telefon BLIK jest darmowy we wszystkich wymienionych wyżej bankach. Credit Agricole planował wprowadzić od 1 stycznia 2020 r. opłatę w wysokości 7 zł za każdy taki przelew, jednak później zrezygnował ze swoich wcześniejszych planów, obniżając jednocześnie opłatę za przelew ekspresowy z 7 do 5 zł.