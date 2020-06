Bank Pocztowy rezygnuje z podwyżek. Nie będzie „ujemnego oprocentowania”

Bank Pocztowy wycofuje się z decyzji o pobieraniu opłat za konta oszczędnościowe. Osoby, które posiadają kilka takich rachunków w EnveloBanku, nie będą płacić, tylko jeśli korzystają jednocześnie z konta osobistego.

W połowie czerwca Bank Pocztowy poinformował o wprowadzeniu opłat za korzystanie z rachunków oszczędnościowych w ramach oferty EnveloBanku. Opłata za obsługę rachunku wynieść miała 1,99 zł miesięcznie, jeżeli klient posiada ROR w tym banku. Jeżeli nie – bank miał naliczać 2,99 zł co miesiąc. Jeżeli na rachunku nie byłoby wystarczających środków, opłata nie byłaby pobierana.

„W praktyce oznacza to, że klienci będą musieli płacić za trzymanie oszczędności w tym banku. Odsetki na poziomie 0,01 proc. wygenerują minimalny zysk. Przykładowo za zdeponowanie na rachunku 500 tys. zł bank wypłaci odsetki w wysokości 3,32 zł (już po potrąceniu podatku Belki), a za obsługę rachunku pobierze 1,99 zł lub 2,99 zł” – komentował decyzję banku na łamach Bankier.pl Wojciech Boczoń.

25 czerwca bank poinformował o wycofaniu się z podjętej wcześniej decyzji. – W sytuacji rekordowo niskich stóp procentowych w Polsce nie jest możliwe utrzymanie przez sektor bankowy tak wielu usług za 0 zł, jak to miało miejsce dotychczas. Uznaliśmy jednak, że w przypadku kont oszczędnościowych klientów, którzy korzystają także z naszych rachunków oszczędnościowo–rozliczeniowych, nie będziemy pobierać opłaty. Przychylamy się tym samym do sygnałów, które docierały do nas od samych klientów – mówi Bartosz Trzciński, rzecznik prasowy Banku Pocztowego.

Bank rozszerzył zakres zwolnienia z opłaty: w przypadku EnveloBanku brak opłaty od września dotyczył będzie sytuacji, w której klienci poza kontem oszczędnościowym posiadają także ROR w EnveloBanku. Opłata nie będzie pobierana do końca roku. W przypadku Banku Pocztowego i posiadaczy kont oszczędnościowych tej marki – opłata nie zostanie wprowadzona.

