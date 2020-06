fot. Andrzej Bogacz / FORUM

Od 3 sierpnia opłaty za prowadzenie konta firmowego w EnveloBanku będą wyższe. Klienci biznesowi zapłacą więcej za wykonywanie części działań, m.in. przelewów wewnętrznych oraz wpłat gotówkowych na rachunek.

EnveloBank zmienia opłaty za niektóre czynności wykonywane na rachunku bankowym dla przedsiębiorców. Od 3 sierpnia klienci banku prowadzący działalność gospodarczą zapłacą więcej za:

przyjęcie/odwołanie/modyfikacja pełnomocnictwa,

przelew wewnętrzny,

przelew natychmiastowy realizowany do innego banku,

przelew SWIFT wysyłany do innych banków w kraju lub za granicą,

zlecenie stałe odwołanie/modyfikacja,

polecenie zapłaty zdefiniowanie/odwołanie/modyfikacja,

wpłata gotówkowa na rachunek,

opłata za obsługę karty debetowej,

sporządzenie aneksu do umowy rachunku,

sporządzenie i wysłanie wyciągów w formie papierowej listem,

opłata za monit,

transakcje bezgotówkowe (płatność kartą) poza terytorium EOG.

Za nieco ponad miesiąc klienci firmowi w EnveloBanku zapłacą o 2 zł więcej miesięcznie za obsługę karty debetowej. Do tej pory opłata wynosiła 5 zł, po zmianie regulaminu będzie to 7 zł. Bank wprowadził jednak warunek, który uprawnia do bezpłatnego korzystania z karty płatniczej – jeżeli w danym miesiącu obrót bezgotówkowy na karcie debetowej będzie wyższy niż 300 zł, to nie zapłaci za korzystanie z karty.

Od 3 sierpnia przedsiębiorcy posiadający Envelo Konto Firmowe zapłacą więcej m.in. za przelew SWIFT wysyłany do innych banków w kraju i za granicą równowartość w 0,30% kwoty przelewu w złotych (min. 30 zł, max. 300 zł). Do tej pory opłata za przelew SWIFT wynosiła równowartość 0,25% kwoty przelewu w złotych (min. 25 zł, max. 200 zł).

Klienci biznesowi zapłacą o 5 zł więcej za przelew wewnętrzny zlecony w placówce banku lub Poczty Polskiej oraz telefonicznie za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej. Również o 5 złotych zwiększy się opłata za wpłatę gotówki dokonaną w placówce Poczty Polskiej oraz banku. Do 3 sierpnia opłata wynosi 5 zł za każdorazową wpłatę środków na rachunek.

DF