Prezydenci Polski i USA: Andrzej Duda i Donald Trump zgodzili się w środę w Waszyngtonie, że relacje polsko-amerykańskie nigdy nie były lepsze. "Nie byliśmy bliżej Polski, niż teraz" - mówił Trump w Gabinecie Owalnym. Duda wyraził nadzieję, że po tym spotkaniu relacje będą jeszcze lepsze.

Prezydent Andrzej Duda przybył do Białego Domu w środę popołudniu lokalnego czasu. Polskiego prezydenta powitał na progu Białego Domu przywódca Stanów Zjednoczonych. Następnie prezydenci przeszli do Gabinetu Owalnego na rozmowę w "cztery oczy". Przez rozpoczęciem rozmowy "w cztery oczy" prezydenci wygłosili w Gabinecie Owalnym krótkie oświadczenia dla mediów.

"To zaszczyt, że prezydent Duda jest z nami, mój przyjaciel. Odbyliśmy szereg dyskusji i naprawdę współpracujemy z Polską bardzo dobrze, nigdy nie mieliśmy lepszych relacji, nie byliśmy bliżej Polski, niż teraz" - powiedział Trump. "Wszyscy wiemy, jak wspaniałym i pięknym krajem jest Polska". "To zaszczyt, że jest tu z nami mój przyjaciel pan prezydent Duda z Polski, który zrobił naprawdę fantastyczną pracę" - mówił Trump. "Wiem, że nadchodzą wybory, liczę na to, że odniesie on sukces" - powiedział prezydent USA.

Jak ocenił, środowe spotkanie z prezydentem Polski - poświęcone rozwojowi gospodarczemu i kwestiom wojskowym - będzie bardzo ważne.

Trump odpowiadając na pytania zgromadzonych w Gabinecie Owalnym dziennikarzy powiedział: "Myślę, że to rzeczywiście zaszczyt, że to właśnie z prezydentem Polski mogę się spotkać. Polska to rzeczywiście wspaniały kraj i mam też bardzo dobre relacje osobiste z panem prezydentem (Dudą). To prawda, że to pan prezydent jest pierwszym gościem po tej pladze (koronawirusa). To naprawdę zaszczyt, że jest z nami".

Prezydent Duda przyznał, że to dla niego zaszczyt, że może być w Białym Domu. "Jestem pierwszym prezydentem, który gości tutaj po tym, jak zostały otwarte granice po lockdownie, dlatego bardzo dziękuję za to zaproszenie" - mówił.

Duda ocenił, że polsko-amerykańskie relacje są bardzo dobre. Wyraził też nadzieję, że po spotkaniu z Trumpem będą one jeszcze lepsze.

"Potwierdziliśmy wagę sojuszu pomiędzy naszymi krajami"

Trump oświadczył, że wraz z prezydentem Dudą potwierdził "wagę sojuszu" pomiędzy Polską i USA. "Podpisaliśmy dwie wspólne deklaracje, aby zwiększyć naszą współpracę w zakresie bezpieczeństwa i już cieszę się na podpisanie umowy o współpracy obronnościowej" - dodał Trump.

Przypomniał, że Polska niedawno kupiła 32 najnowsze samoloty F35, które - jak mówił - są najlepszymi myśliwcami na świecie. Podkreślił przy tym, że Polska jest jednym z tylko ośmiu państw NATO, które przeznaczają 2 proc. PKB na obronność. Dodał, że inne kraje "nie poradziły sobie aż tak dobrze". "Cały czas im to powtarzam, udało nam się ich trochę zmotywować, ale niewystarczająco" - zaznaczył prezydent Stanów Zjednoczonych.

W jego ocenie 2 proc. PKB to bardzo niewiele. "Natomiast mamy bardzo dużo krajów, które nie wpłacają swoich składek, mają zaległości, odnośnie tego, co powinny wpłacać" - powiedział Trump. Zwrócił przy tym uwagę, że USA bronią wielu krajów, które mają zaległości w zakresie tego, co powinny płacić.

Rozwój energetyki jądrowej w Polsce

Rządy Stanów Zjednoczonych i Polski w najbliższym czasie podpiszą umowę, która umożliwi rozpoczęcie prac projektowych nad wprowadzeniem w Polsce energetyki jądrowej - poinformował prezydent Andrzej Duda.

"W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa między rządami Stanów Zjednoczonych i Polski, która umożliwi podjęcie prac projektowych związanych z wielkim projektem wprowadzenia energii jądrowej dla produkcji energii w naszym kraju" - powiedział prezydent Duda podczas środowej konferencji prasowej po spotkaniu w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

"Podmioty, które będą w tym brały udział, już w tej chwili są wytypowane, uzgodnienia są bardzo daleko posunięte. Z polskiej strony negocjacje od dawna prowadzi minister Naimski, obecnie konkludują one zawarcie stosownej umowy rządowej" - dodał.

Prezydent Duda podkreślił, że Polska i USA rozwijają współpracę gospodarczą w zakresie energetyki i budowania bezpieczeństwa energetycznego. "Dzisiaj trzeba powiedzieć, USA współdziałają w zakresie tworzenia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski ale także i Europy Środkowej" - mówił.

Prezydent wskazywał, że realizowane w Polsce inwestycje - rozbudowa gazoportu w Świnoujściu oraz planowana budowa gazoportu w Gdańsku - służą temu, aby odbierać gaz skroplony i zapewniać jego dostawy nie tylko dla Polski, ale także dla krajów Europy Środkowej, które "w znakomitej większości są uzależnione od Rosji". "Stworzenie rzeczywistej alternatywy, a więc dywersyfikacji dostaw ma dla ich bezpieczeństwa znaczenie kluczowe" - podkreślił.

"Dziękuję panie prezydencie za tę współpracę. Mam nadzieję, że będziemy ją nadal rozwijali. Dzisiaj te dostawy są zapewnione do 2023 roku, ale wiem, że będziemy zawierali w tym zakresie dalsze kontrakty. Tym bardziej, że zapotrzebowanie z całą pewnością będzie się zwiększało" - podkreślił Duda.

"Stany Zjednoczone i Polska niedawno podpisały kilka długoterminowych kontraktów np. na płynny gaz naturalny z USA, który pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski i pracujemy razem, aby zawrzeć umowę, która będzie wspierać rozwój Polski w zakresie elektrowni jądrowych" - powiedział Donald Trump.

Prezydent USA podkreślił też, że Polska jest jednym z niewielu państw, które w pełni wywiązują się zobowiązań związanych z uczestnictwem w NATO. "Będziemy zadowoleni dopiero wtedy, kiedy wszyscy członkowie NATO będą płacić równo składkę; tylko osiem państw członkowskich plus Stany Zjednoczone w tej chwili płacą to, co jest uznawane za uczciwą składkę" - podkreślił Trump.

"Chylę czoło przed Polską oraz narodem polskim za ich oddanie dla obrony naszych granic w tej chwili" - powiedział prezydent USA przypominając też, że w ubiegłym roku udało się znieść wizy dla Polaków, którzy chcą przybyć do Stanów Zjednoczonych.

Szczepionka i lek na koronawirusa

Polscy naukowcy będą współpracować z amerykańskimi nad wynalezieniem szczepionki i leku na koronawirusa - zapowiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu.

Duda poinformował podczas konferencji prasowej, że rozmawiał z Trumpem o sytuacji w "przestrzeni europejskiej i światowej", jeżeli chodzi o walkę z kornawirusem, a także o tym, "jak działać na przyszłość".

Podziękował prezydentowi USA za deklarację, że "będziemy współpracowali ze sobą - że nasi naukowcy będą współpracowali w prowadzeniu badań nad wynalezieniem szczepionki i leku na koronawirusa".

"Mam nadzieję, że dzięki temu te leki będą również dla moich rodaków dostępne jak najszybciej" - powiedział Duda. Ocenił, że poziom prac nad wynalezieniem leków na koronawirusa w USA jest bardzo wysoki.

Ameryka kocha Polskę i Ameryka kocha Polaków

"Ameryka kocha Polskę i Ameryka kocha Polaków" - pod takim tytułem ukazało się w środę wieczorem oświadczenie Białego Domu w związku ze spotkaniem prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie.

W oświadczeniu podkreślono, że prezydent Donald Trump "pracuje nad dalszym wzmocnieniem długotrwałego partnerstwa między Stanami Zjednoczonymi a Polską". Przypomina się, że USA i Polska mają wieloletnie relacje w kwestiach strategicznych, mocno zakorzenione we wspólnie wyznawanych wartościach, takich jak wolność, praworządność i demokracja.

"Prezydent Trump zapewnia, że Stany Zjednoczone i Polska nadal będą rozwijały współpracę w szerokim zakresie zagadnień" - podkreśla Biały Dom. Zauważa, że wizyt prezydenta Dudy w Waszyngtonie ma miejsce w krytycznym momencie, ponieważ zarówno Stany Zjednoczone, jak i Polska otwierają swoje gospodarki po miesiącach walki z pandemią koronawirusa.

"Prezydent Trump pozostaje zaangażowany w budowanie i tak już solidnego partnerstwa obronnego naszego Narodu z Polską" - zapewnia Biały Dom. Zaznacza, że Polska jest silnym sojusznikiem w NATO i jest liderem w Sojuszu, jeśli chodzi o wypełnianie zobowiązań w zakresie przeznaczania 2 proc. PKB na wydatki obronne.

"Poprzez wielomiliardowy program modernizacji sił obrony za pomocą amerykańskiego sprzętu wojskowego Polska dalej wzmacnia zdolności NATO" - napisano w oświadczeniu i podkreślono, że obaj prezydenci podpisali dwie wspólne deklaracje w celu wzmocnienia obustronnych więzi wojskowych.

Biały Dom wyjaśnia, że administracja Trumpa pracuje obecnie nad umową o współpracy obronnej, która jeszcze bardziej wzmocni relacje wojskowe obu krajów. Przypomina, że w ubiegłym roku zniesione zostały amerykańskie wizy dla Polaków, co stanowi historyczny postęp w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Polską.

Pisze też, że administracja Trumpa współpracuje z Polską w zakresie rozwoju gospodarek obu krajów i bezpieczeństwa energetycznego. "Nasze dwa narody cieszą się silnymi więzami gospodarczymi, z rosnącym partnerstwem handlowym i amerykańskimi inwestycjami w Polsce na rekordowym poziomie" - podkreślono w oświadczeniu.

Dodano, że Polska i Stany Zjednoczone mają wspólny priorytet w zakresie ochrony usług telekomunikacyjnych i danych osobowych. Przypomniano, że obydwa kraje w ubiegłym roku podpisały wspólną deklarację dotyczącą budowy sieci 5G.

Biały Dom przypomina też, że USA i Polska mają kilka długoterminowych kontraktów na import amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego, co pomaga Polsce osiągnąć bezpieczeństwo energetyczne poprzez dywersyfikację dostaw tego surowca.

W oświadczeniu zaznaczono również, że Polska wspiera Stany Zjednoczone w dążeniu do pokojowego wykorzystania energii jądrowej, a rządy obu krajów próbują osiągnąć cywilne porozumienie nuklearne, które umożliwi Polsce dokonać zdecydowanych postępów w budowie elektrowni jądrowych przy użyciu amerykańskiej technologii.

Deklaracja Dudy i Trumpa

Pogłębianie współpracy obronnej przez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych oraz rozpoczęcie nowego rozdziału we współpracy energetycznej przez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora energetyki jądrowej - przewiduje wspólna deklaracja prezydentów: Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy, podpisana w środę w Waszyngtonie.

W deklaracji podkreślono wielowiekową przyjaźń i partnerstwo oparte na wspólnych wartościach i interesach między Polską a USA oraz potwierdzono przywiązanie do wartości takich jak: demokracja, rządy prawa, swobody i wolności jednostek oraz wolna i sprawiedliwa dwustronna wymiana handlowa.

"Pandemia COVID-19 uwypukla znaczenie powyższych wartości, jak również pilną potrzebę ich obrony i promowania. Polska i Stany Zjednoczone, w porozumieniu z innymi sojusznikami oraz podobnie myślącymi partnerami, będą wspólnie pracować na rzecz odbudowy naszych gospodarek jako silniejszych, bardziej odpornych i lepiej zintegrowanych oraz ochrony naszej krytycznej infrastruktury i technologii, a także dywersyfikacji łańcuchów dostaw. Połączymy też siły w walce z dezinformacją, w szczególności w odniesieniu do faktów historycznych dotyczących II wojny światowej" - czytamy w deklaracji.

Prezydenci obu państw podkreślili, że Polska i USA udzielały sobie pomocy podczas pandemii m.in. przy opracowywaniu terapii i szczepionek; zaznaczyli też znaczenie "przejrzystości", wymiany informacji oraz wolnych i sprawnie funkcjonujących organizacji międzynarodowych w zapobieganiu przyszłym pandemiom.

Pogłębianie współpracy obronnej

"Uznając swoje strategiczne partnerstwo, Polska i Stany Zjednoczone będą kontynuowały pogłębianie współpracy obronnej, między innymi poprzez dalszą implementację Wspólnych Deklaracji z 12 czerwca 2019 roku i 23 września 2019 roku, a także poprzez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi oraz amerykańskich zdolności obronnych oraz odstraszania w Polsce" - czytamy w deklaracji.

"Potwierdzamy nasze zobowiązania do inwestowania w zdolności obronne, do sprawiedliwego podziału obciążeń mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa transatlantyckiego i współpracy w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz do zapewnienia skutecznego odstraszania i obrony wschodniej flanki NATO. Polska i Stany Zjednoczone będą kontynuowały współpracę w procesie dalszego modernizowania Polskich Sił Zbrojnych, w tym z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu amerykańskiego" - dodali Trump i Duda.

Rozwój polskiej energetyki jądrowej

Prezydenci Polski i USA ocenili, że bezpieczeństwo energetyczne jest "tożsame z bezpieczeństwem narodowym", dlatego Polska i Stany Zjednoczone będą promować dywersyfikację energetyczną, wolny rynek energii oraz wzmocnioną współpracę. "Wyrażamy szczególne zadowolenie z naszego partnerstwa jeśli chodzi o dostawy dla Polski amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG), a także rozpoczęcia nowego rozdziału w naszej współpracy energetycznej poprzez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora cywilnej energii jądrowej" - głosi deklaracja.

We wspólnej deklaracji podkreślono także wzajemne wsparcie dla Inicjatywy Trójmorza oraz wyrażono "dumę" z przeznaczenia znaczących funduszy na rzecz wdrożenia inicjatywy i wezwano do przyłączenia się przez inne państwa.

Wymiana handlowa

Trump i Duda zaakcentowali także rolę "wolnej i sprawiedliwej dwustronnej wymiany handlowej".

"Jesteśmy dumni z faktu, że od 2016 roku wymiana handlowa pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi wzrosła o ponad 50 proc. i zobowiązujemy się do przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym. Będziemy też nadal dążyć do zwiększenia wolumenu wymiany handlowej i inwestycji, zwłaszcza w dziedzinie nowoczesnych technologii" - czytamy w deklaracji.

"Oba nasze narody łączy poszanowanie dla prywatności i wolności osobistych oraz zrozumienie znaczenia bezpieczeństwa naszych systemów telekomunikacyjnych. Dlatego też ponownie potwierdzamy treść Wspólnej Deklaracji z września 2019 roku i zobowiązujemy się do współpracy w rozwijaniu rozwiązań technologicznych następnej generacji, a także do korzystania wyłącznie z usług bezpiecznych i zaufanych dostawców, sprzętu oraz łańcuchów dostaw w ramach naszych sieci 5G" - dodano.

Trump i Duda zadeklarowali także współpracę w promowaniu innowacyjnych rozwiązań dla zapewnienia "zróżnicowanego łańcucha dostaw zaufanych sprzedawców technologii 5G".

Wizyta Dudy w Waszyngtonie

Po rozmowie prezydentów: Dudy i Trumpa rozpoczęły się rozmowy obu delegacji. W polskiej delegacji znajdują się: szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef BBN Paweł Soloch oraz kpt. Jacek Siewiera.

W Ogrodzie Różanym Białego Domu na godz. 15.30 lokalnego czasu przewidziane jest spotkanie Trumpa i Dudy z dziennikarzami. O godz. 16 lokalnego czasu prezydent Trump pożegna Andrzeja Dudę.

Prezydent Duda przyleciał do stolicy Stanów Zjednoczonych we wtorek późnym wieczorem miejscowego czasu. Na briefingu prasowym na lotnisku w Balicach przed wylotem do USA podkreślił, że spotyka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem oficjalnie po raz piąty.

Andrzej Duda zapowiedział, że rozmowy będą dotyczyły bezpieczeństwa militarnego, energetycznego, współpracy gospodarczej, współpracy w ramach Trójmorza, bezpieczeństwa telekomunikacyjnego i cyberbezpieczeństwa. Jak zaznaczył, nadchodząca wizyta potwierdza bardzo dobre relacje i silne więzi sojusznicze między Polską i USA.

Andrzej Duda zaapelował do polityków o "kompromisowe" podejście do relacji obu krajów i jego spotkania z prezydentem Trumpem. (PAP)

autorzy: Marzena Kozłowska, Aleksandra Rebelińska, Marta Rawicz, Mateusz Roszak, Krzysztof Kowalczyk

mro/ mzk/ mrr/ zm/ kar/ krz/ pr/ nno/ mok