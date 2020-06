Spółki z NewConnect warte więcej niż Pekao

gpw.pl

Hossa na NewConnect wywindowała wartość notowanych tam spółek. Łącznie są one warte więcej niż Bank Pekao, choć jeszcze do niedawna wyceniano je w sumie na ledwie kilka miliardów złotych.

Aż do 16 mld zł wzrosła już suma kapitalizacji spółek notowanych na NewConnect. Warto zauważyć, że na koniec 2019 roku było to 9,7 mld zł i tak znaczącą poprawę udało się uzyskać nawet mimo spadku liczby notowanych spółek z 375 na 373.

Małej giełdzie wciąż daleko do dużej, na której kapitalizacja tylko rodzimych spółek sięga 496 mld zł. Łączną wartość spółek z NewConnect odnieść można np. do kapitalizacji notowanego w WIG20 Banku Pekao, którego inwestorzy wyceniają na 14,3 mld zł. Teoretycznie skala wydaje się zatem niewielka - na wyprzedzenie jednej spółki musiały się złożyć aż 373 - w praktyce jednak, gdyby przed rokiem ktoś powiedział, że spółki z NewConnect będą warte więcej niż całego Pekao, uznano by go za niepoprawnego optymistę.

*Dane dla 2020 roku dla 23 czerwca / Bankier.pl

Obecna sytuacja to efekt trwającej na małej giełdzie hossy. Świetnie oddają ją notowania zrzeszającego 185 spółek NC Indeksu. Aż połowa firm tam notowanych przez minione 12 miesięcy urosła o co najmniej 56 proc. Tylko w tym roku NC Index zyskał 90 proc., a przecież po drodze mieliśmy koronawirusowy krach.

Największa firma na NewConnect - Columbus - warta jest obecnie 1,7 mld zł, a więc niewiele mniej niż obecny w WIG20 Alior (2,2 mld zł). Wycenę przekraczającą 0,5 mld zł posiadają kolejne 4 spółki, a powyżej 0,1 mld zł następne 14 spółek.

2020 rok przyniósł gwałtowny wzrost słynącego ze spadków NC Index / Bankier.pl

NewConnect stał się swego rodzaju brzydkim kaczątkiem, które przemieniło się w pięknego łabędzia. Regularnie spadający indeks, który w 2019 szorował po dnie przeszło 80 proc. poniżej poziomu startowego z 2007 roku, nagle zaczął gwałtownie rosnąć. To efekt hossy na spółkach fotowoltaicznych, biotechnologicznych i gamingowych, które nagle przyciągnęły uwagę inwestorów. Więcej na ten temat pisaliśmy m.in. w artykule "Wielki boom na NewConnect. Te spółki liderują małej giełdzie".

Z drugiej strony gwałtowne wzrosty spowodowały, iż akcje znacznej liczby spółek z rynku NewConnect są bardzo rozgrzane i w wielu przypadkach wyceny zawierają bardzo optymistyczne prognozy dotyczące skokowego wzrostu zysków. Warto także pamiętać, że spółki na małej giełdzie mają węższy zakres obowiązków informacyjnych oraz - ze względu na zazwyczaj wcześniejszą fazę rozwoju niż w przypadku firm z GPW - towarzyszy im wyższe ryzyko inwestycyjne.

Warto dodać, że problemem rynku przez długie lata była także płynność, co zaczęło się ostatnio wyraźnie poprawiać. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 914,2 proc. rdr i wyniosła 852,2 mln zł. Wciąż na rynku znajdują się obszary o bardzo ograniczonej płynności, gdzie problemem jest sprzedanie nawet kilku akcji.

Adam Torchała