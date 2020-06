Empik przedłuża darmowy okres premium

materiały dla mediów

Empik przedłuża okres aktywacji darmowego konta Premium dla obecnych i nowych subskrybentów.

Empik ponownie przedłuża darmowy dostęp do konta Premium, w ramach którego pokrywa m.in. koszty dostawy zamówień kurierem i do paczkomatów, dostępu do pakietu tysięcy książek cyfrowych czy milionów utworów muzycznych. Bezpłatną usługę Empik udostępnił na początki narodowej kwarantanny. Następnie w kwietniu przedłużył darmowy okres o kolejne 60 dni.

- Użytkownicy zyskali darmowy dostęp do ponad 13 tysięcy audiobooków i e-booków oraz do oferty słuchowisk i podcastów w aplikacji Empik Go, bezpieczną dostawę zamówień kurierem i do paczkomatów za 0 zł, 15% stałej zniżki w salonach, do 20% rabatu na setki tysięcy produktów na Empik.com – m.in. gier planszowych, książek, filmów, sprzętu sportowego, a także do 600 zł zwrotu za zakupy w ciągu roku - czytamy w informacji przesłanej od biura prasowego Empik.

Oferta ważna jest do odwołania, skorzystać z niej mogą osoby, które wcześniej nie aktywowały darmowej wersji premium. Obecni subskrybenci Empik Premium otrzymali automatyczne wydłużenie darmowego dostępu do programu.

Standardowo usługa Empik Premium kosztuje 9,99 zł miesięcznie. Taniej można ją kupić, wybierając abonament na pół roku - 8,33 zł na miesiąc, lub na rok - 6,67 zł miesięcznie.

DF