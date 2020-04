To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 2 kwietnia

Marcin Dziadkowiak zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Kolejny dzień walki z epidemią dobiega końca. Statystyki zakażeń wciąż wysokie, w liczbie zakażeń od kilku dni następuje lekka stabilizacja, ale liczba zgonów utrzymuje się na podwyższonym poziomie. Po otrzymaniu dwóch z trzech dziennych paczek danych w czwartek mamy 138 nowych zakażeń i 7 zgonów, co daje w sumie liczbę 2692 zakażenia i 7 zgonów. Szczegóły, mapa i statystyki w naszym stale aktualizowanym artykule.

Drugi tydzień z rzędu w Stanach Zjednoczonych miliony Amerykanów zgłaszają się po zasiłek dla bezrobotnych. W sumie to już 10 mln Amerykanów w ciągu dwóch tygodni. Te liczby szokują, biorąc pod uwagę, że w czasie poprzednich kryzysów 10 razy niższe liczby były szokująco wysokie. Jedyny co przychodzi na myśl w tej sytuacji, to czasy Wielkiego Kryzysu z lat 1929 – 32. Sprawę opisuje główny analityk Bankier.pl Krzysztof Kolany.

W Polsce danych na temat bezrobocia nie publikuje się tak często, jak w USA. Zwykle jednak dane o bezrobociu za poprzedni miesiąc poznajemy w pierwszej dekadzie miesiąca. W tym miesiącu zapewne w okolicach Świąt Wielkanocnych, choć nie będzie zdziwienia, jeśli dane się opóźnią. Tymczasem analitycy mBanku przedstawili dość czarny scenariusz dla polskiej gospodarki - sadek PKB o 4,2 proc. średniorocznie, z czego w samym drugim kwartale o 8,4 proc. Dopiero pod koniec 2022 roku gospodarka ma powrócić do dawnej formy. Więcej na ten temat w naszym artykule.

Takim czarnowidzem nie jest (jeszcze?) minister finansów Tadeusz Kościński, który wciąż wierzy w pozytywny scenariusz. Być może jest to tylko urzędowy optymizm. Pomiędzy mBank i ministra ze swoimi prognozami dla Polski wpasowuje się agencja ratingowa Fitch.

Dla wszystkich, którzy chcieliby poznać szczegóły i skorzystać z tarczy antykryzysowej przygotowaliśmy specjalną sekcję na portalu.

Poniżej w telegraficznym skrócie dzisiejsze najważniejsze wiadomości z Polski, po nich doniesienia o walce z koronawirusem na świecie.

Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne dziś

19:11 42,4 tys. wniosków o wsparcie z tarczy antykryzysowej

18:59 Ceny ropy mogą spaść poniżej zera

18:04 ZBP: możliwe nowe rozwiązania pomocowe dla branży turystycznej w II fazie tarczy antykryzysowej

17:48 WIG20 w górę. Mocne wzrosty paliw i energetyki

17:31 Niefortunne ostrzeżenie banku - odroczenie spłat nie popsuje historii kredytowej

17:05 Gwałtowne odbicie ropy naftowej. Trump chce porozumienia

16:53 Prawie 500 lekarzy, pielęgniarek i ratowników zakażonych koronawirusem

16:49 Bank Pekao zasypany wnioskami o odroczenie kredytu, wydłużył terminy

16:34 BM mBanku obniżył rekomendację dla JSW

16:18 CD Projekt wyprzedził PKO BP. Jest największą spółką w Polsce

16:04 Lidl wydłuża godziny pracy. Część sklepów będzie otwarta całodobowo

15:42 GIF wstrzymuje reklamę Neosine Forte

15:41 Lawina mieszkań „na kwarantannę”

15:24 OFE boleśnie odczuły spadki

14:49 Przez epidemię Poznań weźmie kredyt

14:40 CCC głęboko tnie koszty

14:30 Orange Polska nadal liczy na wzrost EBITDAaL w '20

14:13 Terminal Lotniska Chopina tylko dla pasażerów z ważnym biletem

13:46 MF: terminy dot. przekazywania informacji o schematach podatkowych zawieszone

13:32 Tarcza dla najemców: umowy przedłużą z automatu. Jak skorzystać?

13:30 CCC liczy na porozumienie z bankami ws. zabezpieczenia finansowania

12:52 Rząd poluzował restrykcje dla kościołów

12:31 Przewodnicząca KE: Budżet unijny to nowy Plan Marshalla dla UE

12:28 Prezes CCC: Jestem przekonany, że emisja akcji dojdzie do skutku

12:10 Tauron nie wyklucza powrotu do wypłaty dywidendy w 2021 roku

12:05 W pociągach Kolei Dolnośląskich zapłacisz bezgotówkowo

11:32 Poczta przywraca nadawanie niektórych listów

10:55 Polacy pracujący w Czechach chcą ułatwień w przekraczaniu granicy

10:54 Prezes PGE: Grupa na pewno nie udźwignie budowy elektrowni jądrowej

10:51 Koronawirus nakręcił handel. Gwałtowny skok obrotów na GPW

10:50 Kaufland szybciej zapłaci dostawcom

10:45 "Czyste powietrze" z niższymi kosztami kwalifikowanymi. Po Wielkanocy

10:31 Terlecki: Nie będzie lokali wyborczych przy głosowaniu korespondencyjnym

10:28 Zużycie energii w marcu znacząco spadło

10:22 Wybory 10 maja korespondencyjne dla każdego? "Dyskutujemy"

10:18 3 tys. wniosków o zawieszenie składek ZUS po pierwszym dniu obowiązywania tarczy

10:09 Jest wyrok TSUE ws. odmowy relokacji uchodźców w Polsce

09:52 Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej: organizacja wyborów w maju to zły pomysł

09:43 Prezes PKN Orlen zapowiada zwiększanie produkcji płynów do dezynfekcji

09:40 Dwie wiadomości z rynku walutowego

09:32 Limit trzech osób na kasę także na stacjach benzynowych

09:19 CKE opublikowała pierwszy arkusz próbnych egzaminów maturalnych

08:27 Rzecznik rządu: Nie można wykluczyć kolejnego zaostrzenia zakazów przed świętami

08:23 Węgry nad przepaścią. Forint rekordowo słaby, "ukryta" podwyżka stóp

07:31 Co czwarta osoba pracuje w branży, która ucierpi z powodu pandemii

07:07 Eurofundusze na ratunek. Ale rząd ściera się o nie z marszałkami

06:57 Koronawirus może pomóc zarobić

06:51 Hotele opustoszały. "To już definitywny koniec"

06:42 Szumowski: Wciąż jesteśmy w Polsce przed największą falą zachorowań

06:00 Trudno ci teraz oszczędzić? Banki mają na to odpowiedź

06:00 Budowa domu coraz droższa, więc budujemy mniejsze

05:46 44 proc. firm ma kłopot z terminowym płaceniem faktur

01:56 EBITDA CCC w I kwartale wyniosła minus 136 mln zł, strata operacyjna 327 mln zł

01:16 Emilewicz: Pracujemy nad programem 1000+ dla turystyki

Walka z koronawirusem na świecie

18:30 W stanie Nowy Jork 432 nowe ofiary śmiertelne zakażenia koronawirusem

18:27 Włochy: zmarło 760 osób zakażonych koronawirusem

17:47 Koronawirus w Rosji. Putin ogłasza "wolne"

15:22 Lamborghini będzie produkować maski ochronne

15:08 W. Brytania: 569 zgonów w dobę z powodu koronawirusa

14:06 WHO: wkrótce ponad 1 mln osób z Covid-19

12:13 Przez epidemię pracę straciło ponad 833 tys. Hiszpanów

11:54 2,5 tys. uchodźców objętych kwarantanną w obozie w Grecji

11:37 Miasto Shenzhen zakazuje jedzenia psów i kotów

11:29 Szefowa KE do Włochów: Przepraszam was, jesteśmy z wami

10:00 Chiny zgłaszają kolejne infekcje bezobjawowe i przywleczone

07:00 Po dwóch miesiącach Kanton wraca do normalności

06:23 Naukowcy: koronawirus preferuje suche zimne powietrze

Marcin Dziadkowiak