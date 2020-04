Gwałtowne odbicie ropy naftowej. Trump ogłasza porozumienie

Donald Trump zapowiedział, iż producenci ropy znów zaczną współpracować w kwestii limitowania wydobycia. Kurs surowca na czwartkowych notowaniach gwałtownie wystrzelił.

25,66 dolara za jedną baryłkę ropy WTI należało zapłacić w czwartek o godzinie 17. To o 21 proc. więcej niż na zamknięcie w środę, a momentami baryłka drożała nawet o 30 proc. Podobny ruch obserwujemy na ropie brent, która drożeje o 18 proc. do przeszło 30 dolarów za baryłkę.

Tak gwałtowne wzrosty to najprawdopodobniej reakcja na słowa amerykańskiego prezydenta. Donald Trump poinformował na Twitterze, że rozmawiał z przywódcą Arabii Saudyjskiej, który to z kolei miał rozmawiać z Władimirem Putinem. - Oczekuję i mam nadzieję, że obaj powrócą do produkcji na poziomie ok. 10 mln baryłek, a być może nawet bardziej. Jeżeli tak się stanie, będzie to wielka rzecz dla przemysłu naftowego - poinformował Trump.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!