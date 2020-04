Lidl wydłuża godziny pracy. Część sklepów będzie otwarta całodobowo

Zaraz po tym, jak Jeronimo Martins Polska ogłosiło wydłużenie godzin otwarcia Biedronek, taką samą decyzję przedstawił Lidl. W związku z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd Lidl będzie otwarty w nowych godzinach, a w niektórych miastach sklepy będą otwarte całodobowo.

Od 6:00 do 00:00 to nowe godziny otwarcia sklepów Lidl. Od 2 kwietnia 2020 roku zmiany te będą obowiązywać w większości marketów, inny model funkcjonowania dotyczy również niedziel handlowych. Dodatkowo sieć zapowiedziała otwarcie niektórych placówek przez 24 godziny - jak czytamy w informacji przesłanej przez Lidl Polska, będzie to dotyczyło marketów np. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy w Poznaniu.

- Wydłużenie godzin otwarcia pozwoli na zrobienie codziennych i świątecznych zakupów w bezpiecznych oraz komfortowych warunkach, a także umożliwi rozłożenie ruchu w sklepach. Aby wesprzeć swój zespół, Lidl Polska rozpoczął właśnie rekrutację na nowe stanowisko w sklepie o nazwie „pracownik wsparcia sprzedaży”. To kolejne rozwiązanie sieci, która oprócz bezpieczeństwa, pragnie zapewnić swoim pracownikom komfort w okresie wzmożonego natężenia obowiązków - podaje biuro prasowe Lidla.

Przypomnijmy, że Biedronka wprowadziła takie same zasady funkcjonowania sklepów . Od 2 kwietnia 2020 roku sklepy Jeronimo Martins Polska będą otwarte od 6:00 do 00:00. Dodatkowo w tygodniu przedświątecznym (od 7 do 10 kwietnia) Biedronki będą czynne całą dobę.

